Отражены атаки врага в районе более 20 населенных пунктов. Противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Начались триста двадцать восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и дома гражданского населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

По данным Генштаба, противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Пивничное, Каменка, Водяное, Невельское , Марьинка, Победа Донецкой области.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, в Запорожском и Херсонском - продолжает обороняться", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности, это - Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

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Также отмечается, что на Бахмутском направлении огневое поражение потерпели, в частности, Выимка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.