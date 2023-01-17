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В Белгороде раздались взрывы. Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бєлгород

Ночью в российском Белгороде и на территории района раздавались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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мочи козлов за Харків
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17.01.2023 07:11 Ответить
Хай стараються! Витрачають ракети І побільше! Бо чим більше ракет розриваються над Воронежем, Білгородом, Севастополем - тим менше їх летить на наші міста Ну і морально-психологічний вплив теж треба зауважувать : одна справа - сидіть на дивані перед телевізором, і радіть, "как наши "хахлов" паджаривают!", і зовсім інша - коли гримить над головою і "очко зжимається" в очікуванні падіння "чогось" на голову!
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17.01.2023 07:37 Ответить
Тонеми, настамнєт.
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17.01.2023 07:47 Ответить
Бей маченых, шоб буряты боялись.
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17.01.2023 08:40 Ответить
ох же той воронєж...
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17.01.2023 08:56 Ответить
Видать и там спецоперация тоже. Ажопаделаешь?
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17.01.2023 10:23 Ответить
За результатами діяльності, прошу включити ПВО Брянської, Курської, Білгородської народних республік та тимчасово оккупованого Криму до складу Збройних Сил України!
Хлопці ж працюють, стараються
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17.01.2023 10:32 Ответить
ВЖЕ ПОРА ЗАМІНИТЬ БЄЛГОРОД НА МОСКВУ.
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17.01.2023 12:24 Ответить
 
 