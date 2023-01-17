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В Белгороде раздались взрывы. Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью в российском Белгороде и на территории района раздавались взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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