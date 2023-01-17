За минувшие сутки поражен пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и вражеский склад боеприпасов, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери противнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

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