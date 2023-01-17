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Белград проверяет информацию о возможном участии сербов в войне против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сербія

Гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в комментарии сербской службе "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша страна очень четко заявляет, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой правовые последствия", – отметил он.

Вучевич призвал сербов с "патриотическим задором" вступать в ряды армии собственной страны.

По его словам, Сербия стремится к урегулированию войны в Украине и во всем мире.

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Как известно, информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы прибывшими в Запорожскую область сербскими боевиками.

Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".

Боевые действия на чужих полях сражений в Сербии являются уголовным преступлением.

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************* підрахують, скільки продажних ублюдків заради кассабського ****** пішли вбивати українців
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17.01.2023 07:53 Ответить
А що там провірять,весь рашіянський сектор інету забитий дописами про сербських«добровольців»
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17.01.2023 08:32 Ответить
Сербы есть и немало...кстати Марк Фейгин... братан нашего Обдристовича был у Слободана Милошевича боевиком...
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17.01.2023 09:43 Ответить
Ордена хотят дать поди.
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17.01.2023 09:43 Ответить
Знаменитый краснопузый боевик тоже серб Олеко Дундич принимал участие в массовых убийствах в Украине в гражданскую...убили 💀☠️этого Мудака в городе Ровно....1920 году..
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17.01.2023 09:52 Ответить
 
 