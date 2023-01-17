Белград проверяет информацию о возможном участии сербов в войне против Украины

Гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в комментарии сербской службе "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша страна очень четко заявляет, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой правовые последствия", – отметил он.

Вучевич призвал сербов с "патриотическим задором" вступать в ряды армии собственной страны.

По его словам, Сербия стремится к урегулированию войны в Украине и во всем мире.

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Как известно, информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы прибывшими в Запорожскую область сербскими боевиками.

Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".

Боевые действия на чужих полях сражений в Сербии являются уголовным преступлением.

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