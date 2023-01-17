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90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома.

"39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются", - говорится в сообщении.

90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 01
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 02
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 03
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 04
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 05
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 06
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 07
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 08
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 09
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА 10

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Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.
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Виродки. Сподіваюся все те населення тієї кацапської недоімперії буде прокляте на віки вічні.
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17.01.2023 07:52 Ответить
Їх проклинають сотнями років. І не тільки ми.
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17.01.2023 07:55 Ответить
КаZZапы, горите все в аду. В смысле- в куйловском "раю", что одно и то же.
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17.01.2023 08:01 Ответить
Європейська солідарність Волинь
@volin_ka
·
19 год
Сьогодні Зеленський давав інтерв'ю для італійського Corriere della Sera. На питання журналіста «Як ви можете прокоментувати заяву вашого радника щодо трагедії у Дніпрі?», він з посмішкою відповів
«Мені Єрмак заборонив це коментувати»
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17.01.2023 08:53 Ответить
Така влада, що не може організувати оборону країни і безпеку свого народу нах. нікому не потрібна. Її поотрібно поміняти і притягнути до відповідальності.
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17.01.2023 08:58 Ответить
Ну так міняй свого путлера, в чому проблема ?
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17.01.2023 09:07 Ответить
 
 