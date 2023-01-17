90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА. ФОТОрепортаж

Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома.

"39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются", - говорится в сообщении.





















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Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.