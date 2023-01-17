4 533 7
90% обломков в Днепре разобраны. Погибли 40 человек, 25 жителей дома разыскиваются, - ОВА. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома.
"39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, среди них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек. Напомним, 14 января в многоэтажку попала российская ракета.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@volin_ka
·
19 год
Сьогодні Зеленський давав інтерв'ю для італійського Corriere della Sera. На питання журналіста «Як ви можете прокоментувати заяву вашого радника щодо трагедії у Дніпрі?», він з посмішкою відповів
«Мені Єрмак заборонив це коментувати»