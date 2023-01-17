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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15464) война (47275) Генштаб ВС (4361) уничтожение (3967) техника (1547) потери (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 116 950 человек (+870 в сутки), 3121 танк, 2104 артсистемы, 6215 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 января 2023 года составляют примерно 116 950 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 116 950 (+870) человек ликвидировано,

танков - 3121 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6215 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2104 (+5) ед,

РСЗО - 441 (+3) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 286 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли/катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,

специальная техника – 190 (+0).

Читайте также: За минувшие сутки поражен пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и вражеский склад боеприпасов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 116 950 человек (+870 в сутки), 3121 танк, 2104 артсистемы, 6215 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+28
Ещё немного и будет 120 тысяч. А лучше бы 120 миллионов дохлых каZZапов.
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17.01.2023 07:59
+25
Даже если не наберётся, пусть они все сдохнут. Причём во всех странах мира, куда они понаехали, а не только на территории их вонючей параши.
Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
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17.01.2023 08:16
+18
КаZZап, ты как здесь оказался? Ты не в курсе, что жизнь каZZапа на Цензоре короче жизни вагнеровского петуха под Бахмутом?
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17.01.2023 08:18
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Ещё немного и будет 120 тысяч. А лучше бы 120 миллионов дохлых каZZапов.
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17.01.2023 07:59 Ответить
А разве ааленей наберется в 120 лямов?
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17.01.2023 08:02 Ответить
Даже если не наберётся, пусть они все сдохнут. Причём во всех странах мира, куда они понаехали, а не только на территории их вонючей параши.
Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
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17.01.2023 08:16 Ответить
90 млн максимум.
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17.01.2023 08:19 Ответить
КаZZап, ты как здесь оказался? Ты не в курсе, что жизнь каZZапа на Цензоре короче жизни вагнеровского петуха под Бахмутом?
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17.01.2023 08:18 Ответить
Главное, что не из твоей вонючей каZZапской помойки.
Ты сри в свою дырку в полу, а на Цензоре тебе ещё максимум час остался.
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17.01.2023 08:22 Ответить
Ти орієнтацію кольорів на своєму прапорі переплутав
Макрое. Тобі цього не пробачить

В спам!
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17.01.2023 08:23 Ответить
Ти сьогодні спеціально реєструвалося, щоб це сказати, кацапе?
В спам!
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17.01.2023 08:24 Ответить
Ну вот, ушёл Коля...
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17.01.2023 08:46 Ответить
Це ти про кацапів у чорних пакетах? Пересувні крематорії - не наш профіль. А поки - спочивай у спамі, кацапе
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17.01.2023 08:21 Ответить
Все верно, Освенцим-на колесах -это наратив коммуно-фашистов.
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17.01.2023 08:27 Ответить
Это вы в своих епенях заморачиваетесь дерьмецом, даже возвели его в скульптурный фетиш. Нам тока знай свое, мол, идет хахол, зробив на пол - идет кацап, зубами цап.
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17.01.2023 08:21 Ответить
Вот прись ейбочки, я вас умоляю... Пыня в одинадцатом году , гастролируя Ставропольем, пропел дифирамб нацменшинам, которых полтора года назад было 17%, а ща стало 20%, мол молодцы так держать, Ср. Азия, насчет нацменшинной народжуванностi... Кто его дурака тока за язык тянул Вот если не поленитесь, сосчитайте. типо, в каком году кацапы станут в своей ягелеядии нацменшиной в 1.5% с регрессом 3% в 1.5 года... Тю, забыл, сделайте еще ускорительную чмобико-поправку на кацапов.
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17.01.2023 08:15 Ответить
Помню те его высеры, еще подумал, чи не дурак молоть такое....
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17.01.2023 08:24 Ответить
Тенденція однако - на арту і РСЗВ стала, а самих душегубів знищується під тисячу голів. Вийти на промислово-ковеєрний рівень утилизації русні головна ціль всієї цивілізації, а продвинута зброя , технології і майстерність воїнів - гарантія цьому. Слово за Заходом.
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17.01.2023 08:34 Ответить
Оперативно так з тим оральтівцем кацапським.
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17.01.2023 08:38 Ответить
900 чумардосів і 29 одиниць техніки, файна статистика утилізації біосміття. Слава ЗСУ!!!
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17.01.2023 09:13 Ответить
А в статистиці було хоча би в день меньше 500 ?
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17.01.2023 09:30 Ответить
Так, лапоть. Іноді на коцерт кобздона ваші запізнюються
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17.01.2023 10:10 Ответить
Наші це чиї, вальонок ? Ти думаєш на цю статистику ще хтось звертає увагу ?
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17.01.2023 10:20 Ответить
Ну ти ж звернув увагу, прийшов висказати свою, дуже важливу для всіх, думку, отже з статистикою все чудово.
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17.01.2023 10:33 Ответить
Останні півроку, НІ!
І це дуже добре, це і є різниця між професійною армією (знищеною в перші півроку) та стадом каZZапського бидла, що пре до нас зараз.
Пре і дохне.
Але ж це чудово
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17.01.2023 10:28 Ответить
Воно то так, але Жданов розпинається що воює кадрова армія, і нові танки яки вже знищили давно, там постійно є. А ще нехватає теплаків та рацій в нас. Як таке можливо ?
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17.01.2023 10:31 Ответить
+870 - дуже подобається
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17.01.2023 17:13 Ответить
 
 