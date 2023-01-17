Общие боевые потери РФ с начала войны – около 116 950 человек (+870 в сутки), 3121 танк, 2104 артсистемы, 6215 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 января 2023 года составляют примерно 116 950 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 116 950 (+870) человек ликвидировано,
танков - 3121 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 6215 (+11) ед,
артиллерийских систем - 2104 (+5) ед,
РСЗО - 441 (+3) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 286 (+0) ед,
вертолетов - 276 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),
крылатые ракеты – 749 (+0),
корабли/катера - 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,
специальная техника – 190 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Кстати, этим вопросом в нормальных странах предстоит вскоре серьёзно заняться.
Ты сри в свою дырку в полу, а на Цензоре тебе ещё максимум час остался.
Макрое. Тобі цього не пробачить
В спам!
В спам!
І це дуже добре, це і є різниця між професійною армією (знищеною в перші півроку) та стадом каZZапського бидла, що пре до нас зараз.
Пре і дохне.
Але ж це чудово