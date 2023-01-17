Общие боевые потери РФ с начала войны – около 116 950 человек (+870 в сутки), 3121 танк, 2104 артсистемы, 6215 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 января 2023 года составляют примерно 116 950 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 116 950 (+870) человек ликвидировано,

танков - 3121 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6215 (+11) ед,

артиллерийских систем - 2104 (+5) ед,

РСЗО - 441 (+3) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 286 (+0) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли/катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4877 (+7) ед,

специальная техника – 190 (+0).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.