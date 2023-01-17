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Россия держит в Черном море почти рекордное количество "Калибров"- 44. Ракетная опасность актуальна, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,ракети,калібр

Российские войска держат в Черном море почти рекордное количество "Калибров". Зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, за вчера пункт базирования посетила подлодка, что может свидетельствовать о дополнительном переснаряжении.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", - рассказала Гуменюк.

Она уточнила, что 44 ракеты - это максимально возможный залп для шести ракетоносителей.

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"Поскольку после 14-го часть ракет была использована, и после этого только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах", - говорит Гуменюк.

Также она рассказала, что самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавших ВСУ в течение полномасштабного вторжения, составлял 48 единиц.

На уточнение журналиста, сейчас ли показатель близок к рекорду, она сказала: "Да".

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Топ комментарии
+10
Де ті п.....боли, котрі тринділи, що ракети у кацапів ось-ось закінчаться?
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17.01.2023 09:22
+8
Мне кажется, что крейсер "моцква" заскучал на дне морском...
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17.01.2023 09:34
+4
Лять! Не забути все на зарядку поставити.
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17.01.2023 09:22
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Де ті п.....боли, котрі тринділи, що ракети у кацапів ось-ось закінчаться?
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17.01.2023 09:22 Ответить
Лять! Не забути все на зарядку поставити.
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17.01.2023 09:22 Ответить
Мне кажется, что крейсер "моцква" заскучал на дне морском...
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17.01.2023 09:34 Ответить
чого не бьемо по кораблям в чорному морі скоро зайдуть в одесу, безнаказано обстрілюють наші міста страждають люди воїни хто винен що немае наступу і ударів по кораблям кримському мосту по обьектам в росії офіс президента їхні домовленості ведуть державу до катастрофи,обіцяний і розтиражирований офісом їхними пропогандистами наступ ще грудневий мав звільнити мелітополь ,каховку оказався анекдотом 95 кварталу,тільки при нашому наступі ворог перестане обстрілювати наші міста і знищувати громадян,але не з ціею владою ми прийдемо до перемоги
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17.01.2023 09:42 Ответить
Заряжают пушку ,будут стрелять, а по Конче- Заспе ,ни разу не попали мазилы
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17.01.2023 09:42 Ответить
Слово предоставляется царю - Нептуну !!!
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17.01.2023 10:04 Ответить
А морские дроны существуют?
где-то видел такие фотографии красивые и сборы в несколько сотен млн гривен, так и пропало с инфо-поля
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17.01.2023 10:32 Ответить
...почему эти корыта наплаву????.
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17.01.2023 10:36 Ответить
Даааа,все калібри кінчаются і кінчаются,а наші морськи дрони все наздогоняють москальскі корита і ні як не доженуть.Може хорш лапшу на вуха вішати ідіоти!
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17.01.2023 10:40 Ответить
ВЖЕ ПОРА НАВЧИТИСЬ ЇХ ТАМ ДОСТАВАТЬ.
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17.01.2023 12:23 Ответить
Topit' ******* !!!!
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17.01.2023 12:25 Ответить
 
 