Россия держит в Черном море почти рекордное количество "Калибров"- 44. Ракетная опасность актуальна, - ОК "Південь"

Российские войска держат в Черном море почти рекордное количество "Калибров". Зафиксировано шесть вражеских ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, за вчера пункт базирования посетила подлодка, что может свидетельствовать о дополнительном переснаряжении.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", - рассказала Гуменюк.

Она уточнила, что 44 ракеты - это максимально возможный залп для шести ракетоносителей.

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"Поскольку после 14-го часть ракет была использована, и после этого только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах", - говорит Гуменюк.

Также она рассказала, что самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавших ВСУ в течение полномасштабного вторжения, составлял 48 единиц.

На уточнение журналиста, сейчас ли показатель близок к рекорду, она сказала: "Да".

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