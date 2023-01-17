Россияне могут начать масштабное наступление в Луганской области, но командование ВСУ впереди на несколько шагов, - Гайдай
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Украинские защитники держат оборону в Луганской области и кое-где продвигаются вперед.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По словам Гайдая, ситуация на направлении Сватово - Кременная достаточно стабильна.
"Там понемногу наши военные продвигаются вперед. Не так быстро, как всем хотелось бы, но те, кто понимают, в каких условиях ребята продвигаются, насколько там все заминировано и сколько туда подтянуто резервов, то понимают, что ребята совершают героические поступки каждый день", - подчеркнул глава обладминистрации.
Ранее в Американском институте изучения войны прогнозировали наступление войск РФ в Луганской области.
"В теории это возможно, потому что такое количество мобилизованных, сотни тысяч. Ту тактику, которую мы видели в Бахмуте, когда просто забрасывают трупами наши позиции. Там уже не то, что люди, даже оружие не выдерживает. В принципе достаточно ожидаемо. Неоднократно пытались. накопить силы для контрнаступления в Луганской области, но наше военное командование видит где-то вперед на пару шагов, все анализирует и принимает соответствующие решения", - пояснил Гайдай.
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Йому всі все докладають?
Інформованість майже, як в Арестовича.
Ну для проформи двірники будуть казати "можуть".
Ну і як здобутки? Що накерував?
Бо чкраз про це ляпало упорно мовчить.
ну так огорчу вас - ВСУ НЕ СОБИРАЮТСЯ отступать до Львова.
Только это страшная военная тайна, никому не говори.
А его информация сейчас важна для тех украинцев, которым не плевать на то что происходит в Луганской области, держать руку на пульсе и понимать что происходит, хотя бы примерно.
Потому что вам-то я вижу, насрать, а меня тревожат постоянные рассказы о том что орки готовят контрнаступление в районе Кременнной-Сватова.и он ничего не говорит такого, что прямо капец является секретом или военной тайной. Говорит - да,наши стараются, все будет ок.что он должен говорить на своем месте? все пипец Украина проиграла и никогда Луганщину не вернет? с чего бі?
какое это имеет отношение к Арестовичу? блогеру недоделанному, который ни за чот не отвечает и ничего не делает кроме как красоваться в эфирах и подставлять ВСУ.
Маляр -вообще замминистра, это немаленькая должность. Она не говорит ничего такого чего не говорит Генштаб.
читая ушаты помоев под новостями вижу что ботов и идиотов в Украине больше чем надо.
Герр путлер,в дела вмешался Петр Порошенко...,мы обосрались...
Штирлиц,вы патологический брехун..
Порошенко стал президентом 8 июня 2014 года... вас надо расстрелять..с конфискацией майна,а жену отправить в Сибирь ...к Декабристам 1825 года..😁
а Сватово нічого не дає.
Ніхто навіть Північ області зараз не буде брати - немає сенсу, бо головна стратегічна мета - ДОНЕЦЬК. Луганськ сам впаде після Донецька.
Сірожа, командування ЗСУ не встигає за тобою
ні, не дійшло?