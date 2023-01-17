Россияне могут начать масштабное наступление в Луганской области, но командование ВСУ впереди на несколько шагов, - Гайдай

Украинские защитники держат оборону в Луганской области и кое-где продвигаются вперед.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гайдая, ситуация на направлении Сватово - Кременная достаточно стабильна.

"Там понемногу наши военные продвигаются вперед. Не так быстро, как всем хотелось бы, но те, кто понимают, в каких условиях ребята продвигаются, насколько там все заминировано и сколько туда подтянуто резервов, то понимают, что ребята совершают героические поступки каждый день", - подчеркнул глава обладминистрации.

Ранее в Американском институте изучения войны прогнозировали наступление войск РФ в Луганской области.

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"В теории это возможно, потому что такое количество мобилизованных, сотни тысяч. Ту тактику, которую мы видели в Бахмуте, когда просто забрасывают трупами наши позиции. Там уже не то, что люди, даже оружие не выдерживает. В принципе достаточно ожидаемо. Неоднократно пытались. накопить силы для контрнаступления в Луганской области, но наше военное командование видит где-то вперед на пару шагов, все анализирует и принимает соответствующие решения", - пояснил Гайдай.