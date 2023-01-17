456 детей погибли и более 897 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 17 января 2023 более 1353 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

По официальной информации ювенальных прокуроров 456 детей погибли и более 897 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 57", - говорится в сообщении.

Стало известно о погибших 17-летнем парне в результате ракетной атаки врага на жилой дом в г. Днепр 14 января.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

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