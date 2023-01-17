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война (47275) дети (6027) смерть (9029) Офис Генпрокурора (2056)

456 детей погибли и более 897 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

По состоянию на утро 17 января 2023 более 1353 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

По официальной информации ювенальных прокуроров 456 детей погибли и более 897 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 57", - говорится в сообщении.

Стало известно о погибших 17-летнем парне в результате ракетной атаки врага на жилой дом в г. Днепр 14 января.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

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Хочу сказать про тех нехрестей , что сидят за штурвалами тяжелх бомбардировщиков. Есть совет, нанимайте киллеров (своих , чужих по всему миру)и вычеслите где их семьи , прибирите их , что это го..но не размножалось а напоследок их самих , чтоб помучались сначала, и другим хто будет садиться за штурвал в назидание будет), посмотрите потом будет как пошептали в ухо)
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17.01.2023 09:25 Ответить
А до полномасштабного вторжения украинские дети не гибли? Их смерти и горе родителей уже списали со счетов. Почему не написать "В Украине за период вооруженной агрессии рабссеи погибло столько-то, из них во время полномасштабного вторжения столько-то."
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17.01.2023 09:32 Ответить
 
 