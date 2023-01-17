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Удар россиян по дому в Днепре свидетельствует, что РФ потеряла способность наносить точные удары большой дальности, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дніпро

Заявления российской стороны, что в ударе виновата украинская ракета противовоздушной обороны, безосновательны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"14 января 2023 года Россия возобновила дальние ракетные удары по украинской инфраструктуре, впервые примерно за 15 дней, запустив десятки ракет. Как и в случае предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия в первую очередь нанесла удар по украинской электросети. Большая противокорабельная ракета AS-4 "Kitchen", запущенная из среднего бомбардировщика Ту-22М3 "Backfire", с высокой вероятностью поразила жилой дом в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что заявления российской стороны, что в ударе виновата украинская ракета противовоздушной обороны, безосновательны.

"Россия ошибочно предположила, что виновата украинская ракета ПВО. "Kitchen", как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах", - пояснили там.

В сообщении отмечается, что аналогичное оружие было причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года.

В британской разведке считают, что использование таких ракет для ударов по украинской территории свидетельствует о неспособности РФ наносить высокоточные удары большой дальности.

"Хотя некоторые ракеты, такие как "Kitchen", непригодные для высокоточного удара, данные войны в Украине свидетельствуют о глубокой дисфункции российского потенциала нанесения дальних ударов. Скорее всего, у них есть трудности с динамической идентификацией целей и доступом к быстрой и точной оценке боевых "повреждений", - говорится в сводке.

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Топ комментарии
+10
Кацапи не мають іншої зброї, крім цих ракет і ядерної, щоб зробити нам боляче і змусити прийняти переговори і визнати окуповані території московщикою. Ось і всі пояснення. Навіть дії окремих поліцаїв, таких як абдристович, не змінить ставлення світу до дій терориста московії. Наша влада також своєю бездіяльністю допомагає цим діям, бо замість термінової зустрічі Радбезу ООН по цій темі ми будемо рогзлядати заяву млсковії про утиски її церкви на території України. Що можуть зробити сексологині і тамади, які сьогодні вирішують зовнішню політику держави, та одні риги в ОП, які ще служили янику і розстрілювали Майдан.
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17.01.2023 10:00
+6
А з чого британська розвідка вирішила, що в кацапів була якась інша ціль, ну, от з чого? Бо Британія не пуляла б по місту ракетою-"вбивцею авіаносців", тож вирішила, що й кацапи такого не робили б? Садочок "Сонечко" якийсь, а не розвідка. Це кацапи. Вони таке роблять, бо вважать, що можуть, і що їм за це нічого не буде. Не тому, що в них ракет нема. Вони вбивають українців, бо хочуть вбивати українців, а не тому, що промазали якусь ціль через неточність
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17.01.2023 10:33
+5
Дивна заява. Тобто тепер вони просто будуть зносити висотки з жителями своїми ракетами? Не думаю, що це когось може заспокоїти.
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17.01.2023 09:55
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Дивна заява. Тобто тепер вони просто будуть зносити висотки з жителями своїми ракетами? Не думаю, що це когось може заспокоїти.
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17.01.2023 09:55 Ответить
вони просто аналітики, без емоцій, є так, як воно є, та й все...
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17.01.2023 10:22 Ответить
Погані аналітики.
Анулітик Люська каже що то була українська ракета 👿
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17.01.2023 11:10 Ответить
не треба змішувати в одній тарілці мух та котлети..., той, про кого ви говорите, не аналітик, а майстер розмовного жанру...
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17.01.2023 12:06 Ответить
Кацапские военные могут точно попадать только пальцем в *опу !
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17.01.2023 09:55 Ответить
а Люська їм ******** своєю сракою
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17.01.2023 11:11 Ответить
Кацапи не мають іншої зброї, крім цих ракет і ядерної, щоб зробити нам боляче і змусити прийняти переговори і визнати окуповані території московщикою. Ось і всі пояснення. Навіть дії окремих поліцаїв, таких як абдристович, не змінить ставлення світу до дій терориста московії. Наша влада також своєю бездіяльністю допомагає цим діям, бо замість термінової зустрічі Радбезу ООН по цій темі ми будемо рогзлядати заяву млсковії про утиски її церкви на території України. Що можуть зробити сексологині і тамади, які сьогодні вирішують зовнішню політику держави, та одні риги в ОП, які ще служили янику і розстрілювали Майдан.
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17.01.2023 10:00 Ответить
Да кацапам как раз без разницы

Пустили "в ту сторону" и все

А потом можно еще и фейки про ПВО раздуть
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17.01.2023 10:02 Ответить
Втратила те чого не було?
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17.01.2023 10:20 Ответить
Раньше пытались как то скрыть это

Там "сами себя" и прочее

Сейчас перешли на террор и даже гордятся этим
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17.01.2023 10:30 Ответить
А з чого британська розвідка вирішила, що в кацапів була якась інша ціль, ну, от з чого? Бо Британія не пуляла б по місту ракетою-"вбивцею авіаносців", тож вирішила, що й кацапи такого не робили б? Садочок "Сонечко" якийсь, а не розвідка. Це кацапи. Вони таке роблять, бо вважать, що можуть, і що їм за це нічого не буде. Не тому, що в них ракет нема. Вони вбивають українців, бо хочуть вбивати українців, а не тому, що промазали якусь ціль через неточність
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17.01.2023 10:33 Ответить
бомбить жилые дома это есть основные цели *****....
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17.01.2023 10:59 Ответить
А по моєму це свідчить тільки про те шо вони мерзотні уйобки!
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17.01.2023 12:27 Ответить
 
 