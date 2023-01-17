Удар россиян по дому в Днепре свидетельствует, что РФ потеряла способность наносить точные удары большой дальности, - разведка Великобритании

Заявления российской стороны, что в ударе виновата украинская ракета противовоздушной обороны, безосновательны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"14 января 2023 года Россия возобновила дальние ракетные удары по украинской инфраструктуре, впервые примерно за 15 дней, запустив десятки ракет. Как и в случае предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия в первую очередь нанесла удар по украинской электросети. Большая противокорабельная ракета AS-4 "Kitchen", запущенная из среднего бомбардировщика Ту-22М3 "Backfire", с высокой вероятностью поразила жилой дом в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что заявления российской стороны, что в ударе виновата украинская ракета противовоздушной обороны, безосновательны.

"Россия ошибочно предположила, что виновата украинская ракета ПВО. "Kitchen", как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах", - пояснили там.

В сообщении отмечается, что аналогичное оружие было причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года.

В британской разведке считают, что использование таких ракет для ударов по украинской территории свидетельствует о неспособности РФ наносить высокоточные удары большой дальности.

"Хотя некоторые ракеты, такие как "Kitchen", непригодные для высокоточного удара, данные войны в Украине свидетельствуют о глубокой дисфункции российского потенциала нанесения дальних ударов. Скорее всего, у них есть трудности с динамической идентификацией целей и доступом к быстрой и точной оценке боевых "повреждений", - говорится в сводке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами. ФОТОрепортаж