Блинкен собирается в Китай. Будет говорить о войне РФ против Украины, - Politico

Государственный секретарь США Энтони Блинкен собирается 5-6 февраля посетить Пекин.

Там он встретится с коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем. Об этом изданию Politico рассказали американские дипломаты, передает Цензор.НЕТ.

Поездка Блинкена в Китай является продолжением встречи президента США Джо Байдена с верховным лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре, где Байден пообещал "поддерживать открытые линии связи" с Пекином.

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Издание пишет, что визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям в то время, когда они становятся все более напряженными из-за различных вопросов, от Тайваня и торговой политики до опасений США по ситуации с правами человека. в Пекине.

"Иногда американо-китайские отношения должны стать опасно плохими, прежде чем два правительства смогут приложить больше усилий для улучшения отношений", - сказала Сьюзан Ширк, бывшая заместитель помощника госсекретаря.

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Ни Государственный департамент, ни правительство Китая не обнародовали подробности предстоящего визита Блинкена в Пекин. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос издания о комментарии. Но официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в прошлом месяце, что "в повестке дня будет война России против Украины".

Блинкен также, вероятно, будет настаивать на отмене приостановки двусторонних контактов на высоком уровне, в частности в области сотрудничества по борьбе с наркотиками и военного диалога, которую Пекин ввел в августе из-за поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.