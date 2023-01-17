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Новости За рубежом
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Блинкен собирается в Китай. Будет говорить о войне РФ против Украины, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен собирается 5-6 февраля посетить Пекин.

Там он встретится с коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем. Об этом изданию Politico рассказали американские дипломаты, передает Цензор.НЕТ.

Поездка Блинкена в Китай является продолжением встречи президента США Джо Байдена с верховным лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре, где Байден пообещал "поддерживать открытые линии связи" с Пекином.

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Издание пишет, что визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям в то время, когда они становятся все более напряженными из-за различных вопросов, от Тайваня и торговой политики до опасений США по ситуации с правами человека. в Пекине.

"Иногда американо-китайские отношения должны стать опасно плохими, прежде чем два правительства смогут приложить больше усилий для улучшения отношений", - сказала Сьюзан Ширк, бывшая заместитель помощника госсекретаря.

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Ни Государственный департамент, ни правительство Китая не обнародовали подробности предстоящего визита Блинкена в Пекин. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос издания о комментарии. Но официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в прошлом месяце, что "в повестке дня будет война России против Украины".

Блинкен также, вероятно, будет настаивать на отмене приостановки двусторонних контактов на высоком уровне, в частности в области сотрудничества по борьбе с наркотиками и военного диалога, которую Пекин ввел в августе из-за поездки тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Россия застряла в войне с Украиной. Сюда стянуты все военные силы России. Практически границы на востоке слабо защищены ли вообще открыты. За многие столетия сложилась благоприятная ситуация возвратить исконно китайские земли Китаю. Китай может упустить эту возможность, если и дальше будет чего-то ждать.
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17.01.2023 11:12 Ответить
В Китае жуткое положение..экономика летит в пропасть...юань упал.. Ковид выкосил много людей...,США окажут помощь братьям китайцам...
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17.01.2023 11:26 Ответить
Саме час США і Китаю домовитися про спільний розгром, денуклеаризацію і розділ росії на сфери впливу між ведучими світовими потугами. Америка, Китай, Японія, Європа ... Це єдиний шанс України повернути собі окуповані і історичні землі. Саме час.
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17.01.2023 14:59 Ответить
 
 