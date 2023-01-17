Польша отправит Украине около 14 танков Leopard, это станет новым началом помощи, - Дуда

Недавно Польша объявила о намерении передать Украину Leopard. И речь идет об около 14 таких танков.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танков", - заявил Дуда.

Также польский президент выразил надежду, что украинские партнеры также предоставят Украине Leopard.

"Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, которая является острой необходимостью. Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", - отметил Дуда.

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