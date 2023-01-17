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Новости Война
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Польша отправит Украине около 14 танков Leopard, это станет новым началом помощи, - Дуда

дуда

Недавно Польша объявила о намерении передать Украину Leopard. И речь идет об около 14 таких танков.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танков", - заявил Дуда.

Также польский президент выразил надежду, что украинские партнеры также предоставят Украине Leopard.

"Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, которая является острой необходимостью. Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", - отметил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 Украине, - Трюдо

Автор: 

Польша (8405) танк (2250) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+14
У Дуди дєд воював в УПА. Внук пішов у діда - недолюблює маскалів😂
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17.01.2023 11:07
+8
Dziękuje bardzo
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17.01.2023 11:09
+7
А шольца с детства путиным пугают ?
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17.01.2023 11:07
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А шольца с детства путиным пугают ?
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17.01.2023 11:07 Ответить
...шольца с детства путіними та рашистами пугают.....
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17.01.2023 12:07 Ответить
У Дуди дєд воював в УПА. Внук пішов у діда - недолюблює маскалів😂
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17.01.2023 11:07 Ответить
що?
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1621325,1,rod-dudow.read нічого спільного не тільки з УПА, а і взагалі з Волинню.
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17.01.2023 17:09 Ответить
Dziękuje bardzo
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17.01.2023 11:09 Ответить
Кожного дня розмови про ці Леопарди. А екіпажі навчені є, ремонтна база є?
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17.01.2023 11:09 Ответить
Там розмова була,що не тільки танки, а також усе включено, за винятком живого ресурсу
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17.01.2023 11:10 Ответить
Не думаю, що людині, яка їздила на запорожці складе проблему пересісти на Мерседес.
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17.01.2023 11:12 Ответить
Тьотя, в тебе критичні дні, чи голова болить?
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17.01.2023 11:42 Ответить
Порівнювати Мерседес з Леопардом не коректно.
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17.01.2023 11:30 Ответить
В 1941 році німцями було сформовано кілька танкових дивізій із захоплених КВ та Т-34 і ні хвилини не переучувались, хоч не привикли носити шоломи.

Коректно?
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17.01.2023 11:41 Ответить
Німецький генерал в одному з інтерв'ю сказав, що користуватися танком Leopard 2 легко і швидко навчитися, але проблема буде в тому, що його потрібно буде ремонтувати. Наскільки я читав, Німеччина все ще навчає українців самостійно ремонтувати Pz2000, незважаючи на те, що вони перебувають в Україні вже більше 6 місяців, як я думаю.
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17.01.2023 11:48 Ответить
Tocnej Litve naucili remontirovat,******* PZ2000.Sperva tut ix remontirovali,a teper obucili specialistov kotoryje byli tut na uciobe.Poxoze budet i leopardi,naucitsia
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17.01.2023 12:21 Ответить
Т-34, КВ це гармата на гусеницях. Ти хоч погугли яка електроника у Леопарда. Вогнем керує комп"ютер. Лазерний далекомір, термальний приціл та інші прибамбаси. А ти про Мерседес.
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17.01.2023 12:00 Ответить
Розумієш, у мого зятя-німця бмв, який зупинився десь в Румунії, заморгав всіма 100 лампами та заглох. Зять в трансі, дочка в сльозах, підходить якийсь циган, дає йому медичний шприц та пляшку масла.
Каже, висмокчи шприцом нах своє німецьке мастило і залий оцю бодягу.
І що, через 10 хвилин ми поїхали. Освоїти ту електроніку може будь-яка блондинка за два тижні, а полагодити за 5 хвилин, тільки колгоспник.
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17.01.2023 12:26 Ответить
Як і Т64 з ЗАЗ 965!
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17.01.2023 14:48 Ответить
кожен більш інтенсивний ремонт буде відбуватися в країні, яка володіє леопардом 2. Саме тому зазвичай краще давати Україні зброю, яку вона може миттєво відремонтувати і використати.
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17.01.2023 11:29 Ответить
Что и делалось 11 месяцев.
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17.01.2023 11:37 Ответить
Що відбувається? Ну, кожна країна, яка зараз підтримує Україну, а їх, здається, 50, має свою межу того, що вона може дати. Люди тут, на "Цензор.нет", дуже ******* зосереджуватися на Німеччині, але якби США хотіли, вони могли б навчити тисячі українців і дати вам 500 М1 "Абрамс".
Дехто також каже, що Україна не отримає "Абрамс", бо має секретну технологію, але це можуть бути лише чутки або нісенітниці, оскільки США продали багато танків навіть країнам, що не є членами НАТО.
Те ж саме стосується і Leopard 2. Україна, можливо, отримає LeopardA4, але, ймовірно, не новіші моделі.
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17.01.2023 11:45 Ответить
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!!
коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?! і це ТІЛЬКИ вершина айсберґу....
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович....
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17.01.2023 12:12 Ответить
А скільки "нормальної" зброї передали Україні при "правильній" минулій владі?
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17.01.2023 14:52 Ответить
в мене немає статистики...скільки та чого "нормального" було передано або взято при минулій владі...
в мене Є ФАКТИ: зі зброї "минулоі" влади, а конкретно з Ракетної Програми п.Турчинова було відправлено руSSкій ваєнний карабль маскву на концерт кабздона....
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17.01.2023 15:38 Ответить
А чому аж один "карабль"? Чи по "Ракетній Програмі п.Турчинова" було вироблено аж один екземпляр ракети? На решту "караблів" не вистачило?
ПС. Самому не смішно писати маячню? Чи ви, 27% дебілів, насправді в це вірите?
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17.01.2023 17:17 Ответить
Я сміюся...аж регочу...як слуги путіна знімали клістрони..., знімали п. Бурбу з посади, який активно мочив сепарів, та розміновували Чонгар...щоб мій рідний Мелітополь могли руZZкі вбивці пошвидше захопити...

а так все нормально..."пачіму ми нє в НАТА?"
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17.01.2023 19:57 Ответить
А при попередніх були вже в НАТА. При зелених звідти вигнали. Які ж ви жалюгідні і ниці, 27% розумово відсталих ( за офіційною статистикою МОЗ ) дегенератів...
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17.01.2023 22:30 Ответить
баканафф втік...а кроти залишились...
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18.01.2023 00:49 Ответить
Абдристович подав заяву на звільнення.
Він у бубочки, чи в дермака на роботі, я щось забув уже...
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17.01.2023 11:11 Ответить
Вони обоє в Єрмака на зарплаті,не зважаючи на посади!
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17.01.2023 14:52 Ответить
Танки надо передавать тихо.
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17.01.2023 11:21 Ответить
Рота хороших танков лишней не будет,а там,глядишь,другие друзья подтянутся).
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17.01.2023 11:33 Ответить
Дякуємо! ✊🏼
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17.01.2023 11:39 Ответить
Leopradov i versiji 2a5 eto na mnogo luce cem 2a4 jest Golandiji,bolse cem u nemcev.Vot ix nado nazat,fini i poliaki dast 2a4 versiju
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17.01.2023 12:31 Ответить
U golanncev leopardov jest bolse cem 400 stuk,u nemcev okolo 300.Tak sto 50 stuk golanci mogli by dat
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17.01.2023 12:34 Ответить
А як з дозволом від ФРН? Вони і досі не надали,бо запиту немає.
Виявляється вони теж працюють як в срср,де:" нет спроса на черную икру в рыбном отделе"!!!
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17.01.2023 14:57 Ответить
Танкисты освоившие шестьдесятчетверку без проблем за неделю освоят "Леопард"в котором присутствует т.н."блочный ремонт",почти такой по методе как и на родном т-64..Проблема будет с доставкой необходимых для ремонта запчастей и хуже всего если от немцев
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17.01.2023 18:57 Ответить
 
 