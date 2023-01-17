Польша отправит Украине около 14 танков Leopard, это станет новым началом помощи, - Дуда
Недавно Польша объявила о намерении передать Украину Leopard. И речь идет об около 14 таких танков.
Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танков", - заявил Дуда.
Также польский президент выразил надежду, что украинские партнеры также предоставят Украине Leopard.
"Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, которая является острой необходимостью. Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", - отметил Дуда.
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https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1621325,1,rod-dudow.read нічого спільного не тільки з УПА, а і взагалі з Волинню.
Коректно?
Каже, висмокчи шприцом нах своє німецьке мастило і залий оцю бодягу.
І що, через 10 хвилин ми поїхали. Освоїти ту електроніку може будь-яка блондинка за два тижні, а полагодити за 5 хвилин, тільки колгоспник.
Дехто також каже, що Україна не отримає "Абрамс", бо має секретну технологію, але це можуть бути лише чутки або нісенітниці, оскільки США продали багато танків навіть країнам, що не є членами НАТО.
Те ж саме стосується і Leopard 2. Україна, можливо, отримає LeopardA4, але, ймовірно, не новіші моделі.
коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?! і це ТІЛЬКИ вершина айсберґу....
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович....
в мене Є ФАКТИ: зі зброї "минулоі" влади, а конкретно з Ракетної Програми п.Турчинова було відправлено руSSкій ваєнний карабль маскву на концерт кабздона....
ПС. Самому не смішно писати маячню? Чи ви, 27% дебілів, насправді в це вірите?
а так все нормально..."пачіму ми нє в НАТА?"
Він у бубочки, чи в дермака на роботі, я щось забув уже...
Виявляється вони теж працюють як в срср,де:" нет спроса на черную икру в рыбном отделе"!!!