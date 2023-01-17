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Число погибших в результате обстрела дома в Днепре возросло до 44, - Филатов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела жилого дома в Днепре известно о 44 погибших.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Уже 44 погибших", - говорится в сообщении.
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