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Число погибших в результате обстрела дома в Днепре возросло до 44, - Филатов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро,руйнування

В результате обстрела жилого дома в Днепре известно о 44 погибших.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 44 погибших", - говорится в сообщении.

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17.01.2023 11:32 Ответить
знайшли тіла дитинки (1 рік) і чоловіка (28 років) тої останньої врятованої живою жінки (27 років), за життя якої досі б"ються лікарі...
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17.01.2023 11:55 Ответить
Кацапи вбивці
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17.01.2023 12:15 Ответить
Не можу оговтатись вже четвертий день.
Світла пам'ять й Царство небесне загиблим..
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17.01.2023 12:20 Ответить
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17.01.2023 12:48 Ответить
Внимание! Россияне обсуждаюь перспективною цель либо планируют добить цель
https://dzen.ru/a/Y8Om_IRssWAjP9m0
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17.01.2023 13:15 Ответить
Сьогодня, 17 січня 2023 року на вимогу росії, Рада Безпеки ООН обговорює проблеми утискання російської церкви в Україні, про події в Дніпрі ні згадки. Дякуємо найвеличнішому з преZEрвативів **********.
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17.01.2023 13:22 Ответить
Усі хто причетний до цього злочину мають понести покарання, починаючи з обслуги аеродрому, яка обслуговувала літаки та завантажувала ракети.
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17.01.2023 14:23 Ответить
Господь знає Все...
Тому мавзолєйні Щури більше 500 років живуть у Багні...та радіють що РАБи...
Перше речення сувецкой влади було гасло чЛєніна..
Мы не рабы, рабы не мы..
И мы встанем с КАЛен ... Бурлаки с Волги нам помогут...🦍🦍🦍
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17.01.2023 18:32 Ответить
 
 