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Новости Война
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Увеличение армии РФ до 1,5 млн человек будет продолжаться до 2026 года, - Шойгу

шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в расположение оккупационных войск на территории Украины обсудил, как увеличивать численность российской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Шойгу заявил, что будут созданы два новых территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа. Также он анонсировал создание "самодостаточных группировок войск (сил) на территории новых субъектов Российской Федерации" (так в России называют оккупированные украинские территории. – Ред.).

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"Сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах; Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", – распорядился Шойгу.

Он также добавил, что все эти изменения будут продолжаться до 2026 года.

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армия РФ (19123) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+21
В 2026 наросії не повинно бути на політичній карті світу. Інакше, нахєр такий світ
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17.01.2023 13:10
+20
Чурка, до 2026 года рашки уже не будет существовать как государства.
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17.01.2023 13:10
+11
Цей проект буде закрит 2024 році.
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17.01.2023 13:12
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Буде перерозхід вольфрамових шариків.
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17.01.2023 13:09 Ответить
Парнокоптный фантазер --- в этом году вы все сдохнете и ты кровавый УБЛЮДОК
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17.01.2023 15:12 Ответить
Чурка, до 2026 года рашки уже не будет существовать как государства.
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17.01.2023 13:10 Ответить
В 2026 наросії не повинно бути на політичній карті світу. Інакше, нахєр такий світ
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17.01.2023 13:10 Ответить
Думаю,що це й буде все населення рашки,яке залишиться( мацква + пітєр)
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17.01.2023 13:11 Ответить
Від рашки нічого не залишеться. Її треба знищувати і цивілізований світ це обов'язково зробить.
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17.01.2023 13:17 Ответить
Цей проект буде закрит 2024 році.
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17.01.2023 13:12 Ответить
..гражданские Московии - вешайтесь, если вы ещё не поняли, дебилы
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17.01.2023 13:14 Ответить
Олєнєвод ще не зрозумів, що фсьо?! Шо алєні лучше?!
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17.01.2023 13:15 Ответить
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17.01.2023 13:18 Ответить
Московський та Ленінградській? Підготовка до оборони? Можете не встигнути
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17.01.2023 13:19 Ответить
А зачем это свинорылым понадобилось ещё мясо? Неужто та армия, которую расхваливали по зомбоящику и пугали весь мир оказалась не такой грозной?!
Кацапы пытаются за годы сделать то, что не смогли за десятилетия. Мясо они наберут, даже смогут этим мясом захватить пару поселков городского типа, но создать боеспособную армию мирового стандарта у кацапов не выйдет. Благоприятное время и тепличные условия прохрюканы.
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17.01.2023 13:19 Ответить
375000 в год 200 и 300х
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17.01.2023 13:25 Ответить
Керівництво ********** намагається пафсно ігнорувати ті проблеми які вже набувають фатального характеру в усіх сферах їх життя. Нам потрібно продовжувати захищати свою країну і знищувати окупантів тут. Основну роботу з знищення ********** вони роблять самі. Викривлене агресивною імперською ідеологією бачення світу призводить до хибних рішень.
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17.01.2023 13:26 Ответить
Десантно - штурмові? Як ти Тузика не називай - він все рівно залишиться собакою.
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17.01.2023 13:27 Ответить
вот и тувинская свинособака нарисовалась............иди ***** и гори в аду оленевод ***************......................
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17.01.2023 13:28 Ответить
Поки вони не усвідомили важність цієї процедури потрібно їм навалять так що і потомки помнили.
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17.01.2023 13:29 Ответить
вот и тувинская свинособака нарисовалась.......иди ***** и гори в аду **** ***************.........
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17.01.2023 13:30 Ответить
Ти, бабай, думаєш стільки прожити?
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17.01.2023 13:32 Ответить
Это сколько же народу сдрыснет в Монголию и Казахстан ...
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17.01.2023 13:35 Ответить
Якщо так, то Шойгу стратег як з гімна куля. До того часу рф не витримає всієї цієї каші.
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17.01.2023 13:36 Ответить
Щоб воно не витримало, треба ціни на нафту 30 баксів і газ по 200. А зараз такий потолок - ну це смішно. Його встановили для ну дуже повільного удушення.
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17.01.2023 15:27 Ответить
Звездит , вернее , набрать то они наберут ,но этот уже, будет не армия ,а хер знает ,что . Збор блатных и шайка нищих. А кормить он их чем думает , а как же НХ без полутора миллиона , рабочих лбов . Короче, нельзя яйца собирать в оду корзину . И яйца таво и империя к ****** мать .
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17.01.2023 13:37 Ответить
масквичи с ленинградцами поднапряглись)))
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17.01.2023 13:38 Ответить
Можливо, іншими словами воно почало готуватись до нової війни і нам це потрібно пам'ятати !

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/valeriy-zaluzhniy-vvazhaye-shcho-peremoga-ukrajini-nad-rosiyeyu-ne-bude-ostatochnoyu-novini-ukrajini-50272650.html Після нашої перемоги можна буде перевести дух і готуватися до наступної війни - Залужний
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17.01.2023 13:40 Ответить
Особинам, що зберегли ознаки адекватності щодо самозбереження, дали можливість розбігтися...
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17.01.2023 13:42 Ответить
В 2026г. будут писать, что был такой оленевод Шойгу, которые проиграл все возможные сражения, и вследствие чего Россия распалась.
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17.01.2023 13:46 Ответить
Строителями, водилами и бетоноукладчиками на Московии станут бабы.
Которые будут пахать, размышляя куда девались те, кого они нарожали.
Они же будут сидеть в КБ, создавая высокоточные кастрюли.
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17.01.2023 13:54 Ответить
Це чотири роки?!
Бл*дь, та їх загалом на той час стільки населення залишиться у "РиФі"
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17.01.2023 14:24 Ответить
Кацапы скоро будут работать за трудодни как при их кумире сралине.
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17.01.2023 14:25 Ответить
Оптиміст. Довго жити збирається.
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17.01.2023 14:56 Ответить
Не вірте кацапу, вони це роблять зараз. Санкції і знищення в Україні спасуть світ від орди 21 століття.
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17.01.2023 15:16 Ответить
 
 