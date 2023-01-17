Увеличение армии РФ до 1,5 млн человек будет продолжаться до 2026 года, - Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в расположение оккупационных войск на территории Украины обсудил, как увеличивать численность российской армии.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
Шойгу заявил, что будут созданы два новых территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа. Также он анонсировал создание "самодостаточных группировок войск (сил) на территории новых субъектов Российской Федерации" (так в России называют оккупированные украинские территории. – Ред.).
"Сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах; Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", – распорядился Шойгу.
Он также добавил, что все эти изменения будут продолжаться до 2026 года.
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Кацапы пытаются за годы сделать то, что не смогли за десятилетия. Мясо они наберут, даже смогут этим мясом захватить пару поселков городского типа, но создать боеспособную армию мирового стандарта у кацапов не выйдет. Благоприятное время и тепличные условия прохрюканы.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/valeriy-zaluzhniy-vvazhaye-shcho-peremoga-ukrajini-nad-rosiyeyu-ne-bude-ostatochnoyu-novini-ukrajini-50272650.html Після нашої перемоги можна буде перевести дух і готуватися до наступної війни - Залужний
Которые будут пахать, размышляя куда девались те, кого они нарожали.
Они же будут сидеть в КБ, создавая высокоточные кастрюли.
Бл*дь, та їх загалом на той час стільки населення залишиться у "РиФі"