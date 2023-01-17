Увеличение армии РФ до 1,5 млн человек будет продолжаться до 2026 года, - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в расположение оккупационных войск на территории Украины обсудил, как увеличивать численность российской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Шойгу заявил, что будут созданы два новых территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа. Также он анонсировал создание "самодостаточных группировок войск (сил) на территории новых субъектов Российской Федерации" (так в России называют оккупированные украинские территории. – Ред.).

Смотрите также: Харьковские терробороновцы выполняют боевые задания на передовой. ВИДЕО

"Сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах; Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", – распорядился Шойгу.

Он также добавил, что все эти изменения будут продолжаться до 2026 года.

Также смотрите: "Свинья, бл#дь! Крым все равно наш! И все остальное наше! Украина будет регионом России!", - обвиняемый в ракетном ударе по жилому дому в Днепре военный ВКС РФ Голенков. ВИДЕО