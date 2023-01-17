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ЕС ввел против РФ самые строгие санкции за всю историю, экономика России столкнется с десятилетием регресса, - фон дер Ляйен
Российские преступления не останутся безнаказанными, поддержка Украины странами Европейского союза не ослабнет.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика столкнется с десятилетием регресса, а ее промышленность потеряла современные и критически важные технологии. Безнаказанности за эти российские преступления не будет", - отметила она.
Фон дер Ляйен также отметила, что не будет и послабления в поддержке Украины: от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки к долгосрочной реконструкции.
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+15 Voldemar Rado
показать весь комментарий17.01.2023 13:47
+11 Randall Flag #387882
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+8 Yurii Melnykov
показать весь комментарий17.01.2023 14:04
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P.S. лярдів на одних добривах рашка отримала більше ніж ми допомоги.
Експорт продовольства та добрив з рашки звільнений від західних санкцій наростили в Індію, Туреччину та В'єтнам заробивши 16,7 млд доларів за 22рік
Допомога Україні тільки одного ЄС оцінюється в 50міліардів євро. Це крім США, Канади, Японії, Пд.Кореї, Австралії...
Індія стала постачальником нафти... не маючи ні однієї скважини
Сінгапур чіпів...
Якщо Іран за стільки років санкцій отримував ще й кредити від ЄС, а всплило тільки цього року то не здивуюсь і цьому
Палишся! Трупм недороблений =)
В гебні усі такі myni?
Также продолжают работу в России почти все американские банки: JPMorgan, Goldman Sachs и другие.
Банки полноценно обслуживают юридические и физические лица, вводят и выводят валюту, а также платят миллиардные налоги в валюте в российский бюджет, который на 50% финансирует войну в Украине.
Видимо это и есть «беспрецидентные санкции» о которых так любят голосить на каждом углу европейские и американские политики и чиновники…