ЕС ввел против РФ самые строгие санкции за всю историю, экономика России столкнется с десятилетием регресса, - фон дер Ляйен

Российские преступления не останутся безнаказанными, поддержка Украины странами Европейского союза не ослабнет.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика столкнется с десятилетием регресса, а ее промышленность потеряла современные и критически важные технологии. Безнаказанности за эти российские преступления не будет", - отметила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что не будет и послабления в поддержке Украины: от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки к долгосрочной реконструкции.

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