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Новости Санкции против России Война
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ЕС ввел против РФ самые строгие санкции за всю историю, экономика России столкнется с десятилетием регресса, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Российские преступления не останутся безнаказанными, поддержка Украины странами Европейского союза не ослабнет.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика столкнется с десятилетием регресса, а ее промышленность потеряла современные и критически важные технологии. Безнаказанности за эти российские преступления не будет", - отметила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что не будет и послабления в поддержке Украины: от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки к долгосрочной реконструкции.

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Топ комментарии
+15
Санкції потрібні і проти тих країн, які зараз активно співпрацюють, торгують з терористичною рф!
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17.01.2023 13:47
+11
Питання - а чи ми витримаємо ці "десятиліття регресу", поки вона загинатися буде?
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17.01.2023 13:52
+8
********... тому що багато товарів йдуть через Грузію Турцію Казахстан... як не дивно Білорусію, орки меми пускають що бульбостан без моря найбільше морепродуктів поставляє а без тепла апельсини.... Навіть та фура що міст підірвала, нікого не здивувало що вона через грузію з ЄС їхала з товаром...

Індія стала постачальником нафти... не маючи ні однієї скважини
Сінгапур чіпів...

Якщо Іран за стільки років санкцій отримував ще й кредити від ЄС, а всплило тільки цього року то не здивуюсь і цьому
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17.01.2023 14:04
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Санкції потрібні і проти тих країн, які зараз активно співпрацюють, торгують з терористичною рф!
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17.01.2023 13:47 Ответить
100% Китай, Індія, Туреччина, Бразилія.... це суцільні дірки, які РФ успішно використовує...
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17.01.2023 14:18 Ответить
Питання - а чи ми витримаємо ці "десятиліття регресу", поки вона загинатися буде?
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17.01.2023 13:52 Ответить
Планомірне знищення усіх великих Тец і зупинка економіки пов'язана з браком електроенергії нам гарантовані на 23 рік... а також зростання цін у галузях де використовується генератори на рідкому паливі...
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17.01.2023 14:22 Ответить
Десятиліттям маловато буде,сімдесяти річчя самий разочок!
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17.01.2023 14:42 Ответить
А на скількі лярдів баксів там рашка продала добрив під цими санкціями? Хто не зна, то нітратні добрива - то є побічним продуктом виробництва вибухових речовин.
P.S. лярдів на одних добривах рашка отримала більше ніж ми допомоги.
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17.01.2023 13:53 Ответить
Копіюєш свій коментар, відкриваєш гугл і вставляєш.
Експорт продовольства та добрив з рашки звільнений від західних санкцій наростили в Індію, Туреччину та В'єтнам заробивши 16,7 млд доларів за 22рік
Допомога Україні тільки одного ЄС оцінюється в 50міліардів євро. Це крім США, Канади, Японії, Пд.Кореї, Австралії...
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17.01.2023 14:14 Ответить
Це все за 10 місяців 22гого року
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17.01.2023 14:16 Ответить
********... тому що багато товарів йдуть через Грузію Турцію Казахстан... як не дивно Білорусію, орки меми пускають що бульбостан без моря найбільше морепродуктів поставляє а без тепла апельсини.... Навіть та фура що міст підірвала, нікого не здивувало що вона через грузію з ЄС їхала з товаром...

Індія стала постачальником нафти... не маючи ні однієї скважини
Сінгапур чіпів...

Якщо Іран за стільки років санкцій отримував ще й кредити від ЄС, а всплило тільки цього року то не здивуюсь і цьому
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17.01.2023 14:04 Ответить
Прекрасно! Лапотный кацапстан будет долго и мучительно загибаться. Но прежде надо с него скачать минимум 1трлн баксов за разрушения+ за убийства. Вот тогда всю "великость" как рукой снимет
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17.01.2023 14:11 Ответить
Скільки десятиліть ще чекати, доки розпочнеться цей хорор?
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17.01.2023 14:22 Ответить
Китай не соромиться передавати РФ усі новітні досягнення що має, навіть россійський автопром самотужки намагається підіймати. То що будемо далі закуповувати мавіки у країни, яка ставить собі за ціль знащити Україну та демократію?
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17.01.2023 14:41 Ответить
Пропонуєте самостійно виробляти "весільні мавіки"? Я тільки ЗА.
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17.01.2023 14:52 Ответить
Нік, зміни, бовgуре!

Палишся! Трупм недороблений =)

В гебні усі такі myni?

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17.01.2023 15:03 Ответить
Я можу привести 1000 аргументів чому Китай нам ворог, і вже давно міг би закінчити цю війну, при бажанні. А ти далі живи в рожевих окулярах телемарафонець.
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17.01.2023 17:35 Ответить
Слова евро чиновников нужно делить минимум на 10
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17.01.2023 17:12 Ответить
Кулеба и Клеверли сегодня ТОЛЬКО обсудили санкции против ракетной промышленности паРаши - мир сошел с ума, или славян реально кто-то хочет уничтожить как можно больше.
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17.01.2023 17:33 Ответить
В России после начала войны в Украине до сих пор полноценно работают крупнейшие западные банки: Райффайзенбанк, Citi и UniCredit, а также Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC и другие.

Также продолжают работу в России почти все американские банки: JPMorgan, Goldman Sachs и другие.

Банки полноценно обслуживают юридические и физические лица, вводят и выводят валюту, а также платят миллиардные налоги в валюте в российский бюджет, который на 50% финансирует войну в Украине.

Видимо это и есть «беспрецидентные санкции» о которых так любят голосить на каждом углу европейские и американские политики и чиновники…
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17.01.2023 17:44 Ответить
 
 