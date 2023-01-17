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Новости
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Австрия говорит о чувстве меры относительно реакции на агрессию России. Приглашаем повторить это в Днепре, - пресс-секретарь МИД Николенко.

ніколенко

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко раскритиковал Австрию за призывы "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку", реагируя на российскую агрессию.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами", - написал он.

Николенко подчеркнул, что призывы продолжать диалог с РФ и уважать ее историю и культуру усиливают у Кремля чувство безнаказанности. "Москва воспринимает их исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - добавил спикер МИД.

Читайте также: Вопиющее нарушение международного права, - МИД Австрии об ударе по дому в Днепре

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил против полного запрещения выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

Автор: 

Австрия (807) МИД (6939) россия (95418) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+17
В Австрии все чинуши расеей куплены уже лет как 20.Там вице канцлер с ****** на свадьбе плясала,в правительстве расейское лобби по мощнее чем в венгрии
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17.01.2023 14:12
+16
Що ви хочете від такої країни коли висоеопосадовець танцює з терористом
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17.01.2023 14:19
+14
Зараз той придурок Єглаву австрійської дипломатії" подумає, що за всю війну Росія вбила тільки ті 44 та в Бучі "ще трішки", про яку всі говорят і їздять як на атракціон, і далі буде гнути свою лінію.
Було б добре йому надіслати фото усіх, хто був вбитий, хто був закатований, хто залишився інвалідом на все життя. Хто втратив усе. Показати розбиті дома по ВСІЙ Україні. Цілі міста, які русня стерла в нуль. Дати послухати крики людей. І щоб, падло, примусово дивилося на ці фото перед тим як лягти спати поки з глузду не з'їде.
А ще перекласти та крутити день і ніч усе, що русня виригує в сторону України, не приховуючи вже своїх цілей і як радіє смерті цивільних.
Хоча... грошима можна заткнути навіть совість, а якщо її від природи нема, то ще легше.
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17.01.2023 14:17
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Бог все бачить і ті хто покриває вбивць будут наказані
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17.01.2023 14:06 Ответить
питання лишень "коли це станеться?" і скільки ще українців має загинути від рук цих вбивць...
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17.01.2023 14:57 Ответить
Шота он сильно тормозит с наказанием.
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17.01.2023 15:06 Ответить
В Австрии все чинуши расеей куплены уже лет как 20.Там вице канцлер с ****** на свадьбе плясала,в правительстве расейское лобби по мощнее чем в венгрии
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17.01.2023 14:12 Ответить
100%! В Вене более половины недвижимости скуплена российскими преступниками, знаю это точно - родственники там живут.
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17.01.2023 15:12 Ответить
Именно Австрия укрыла агента россии фирташа.
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17.01.2023 17:48 Ответить
Канцлеру Австрии если что-то пишешь на странице в фейсбуке про войну россии против Украины - то он сразу улаляет.
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17.01.2023 17:50 Ответить
Зараз той придурок Єглаву австрійської дипломатії" подумає, що за всю війну Росія вбила тільки ті 44 та в Бучі "ще трішки", про яку всі говорят і їздять як на атракціон, і далі буде гнути свою лінію.
Було б добре йому надіслати фото усіх, хто був вбитий, хто був закатований, хто залишився інвалідом на все життя. Хто втратив усе. Показати розбиті дома по ВСІЙ Україні. Цілі міста, які русня стерла в нуль. Дати послухати крики людей. І щоб, падло, примусово дивилося на ці фото перед тим як лягти спати поки з глузду не з'їде.
А ще перекласти та крутити день і ніч усе, що русня виригує в сторону України, не приховуючи вже своїх цілей і як радіє смерті цивільних.
Хоча... грошима можна заткнути навіть совість, а якщо її від природи нема, то ще легше.
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17.01.2023 14:17 Ответить
Жека, ты всерьез думаешь, что он- не знает? Что это та самая должность, где можно задрать ноги и валяться на диване, не следя за движухой в мире?
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17.01.2023 14:35 Ответить
Що ви хочете від такої країни коли висоеопосадовець танцює з терористом
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17.01.2023 14:19 Ответить
австріякам на голову не налазить що на фото політична корупція, як мінімум, а то й шпіонаж...
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17.01.2023 14:33 Ответить
хорошо, Ніколенко, але мало!

за такі вислови треба викликати на килим асстрійського посла і вовтузити його губами по руїнам будинку в Дніпрі, примовляючи "бачиш міру?"
ноту протесту на адресу Австрії, хай базар фільтрують, як мінімум !
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17.01.2023 14:31 Ответить
Ніколенко "Свою позицію він https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0a2xYF9yxdPERdLkBBM8rJ2sp8JLztC1ZnL78xaBBwWS8WqS9b6HipjCATugT2yT4l озвучив у фейсбуці"

на стіні сортиру

де офіційна нота - дипломатичний демарш та документ ?
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17.01.2023 14:35 Ответить
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17.01.2023 14:31 Ответить
Це пам'ятник запорожцям стоїть у Австрії.
""
Аби тоді козаки знали, що це за ганд*ни...
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17.01.2023 14:58 Ответить
Цей, на жаль, також:

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17.01.2023 15:09 Ответить
Австрія ще з часів совка глибоко застосувала язик у дупу СРСР. Так що все йде як завжди з цією Альпійською країною. Думають, що війська Путіна не будуть їх гвалтувати. Ага .
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17.01.2023 15:04 Ответить
Эти сцуки избежали прелести оккупации совком в 45-м.
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17.01.2023 15:13 Ответить
Австрия, страна нейтральная, сытая, богатая. Нашей швали там не меряно. Бабла там ворованного в банках и наших ворюг в том числе, как в Швейцарии почти. Ну что теперь в Днепр звать? Не приедет никто. И главная причина в том что нам считается что в Днепре произошло и в иных местах. Убожничать не надо, напоминать. Когда кацапы в Сирии народ сжигали, много тут у нас на митинги в 50 тыс выходили? Не помню. Выгребать самим надо. Ну приедет кто, ну дадут 5 мил. или даже 10---а дальше что?
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17.01.2023 15:23 Ответить
Нужно это приглашение не только в фейсбуке писать.

А нужно посылать это приглашение в австрийский МИД. Минимум три раза в неделю.

Не стесняйтесь их тыкать носом в отхожее место.
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17.01.2023 18:45 Ответить
Австрійський автономний округ рассєйської *********. Їй не звикати бути аншлюхою.
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14.03.2023 23:39 Ответить
 
 