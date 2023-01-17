Австрия говорит о чувстве меры относительно реакции на агрессию России. Приглашаем повторить это в Днепре, - пресс-секретарь МИД Николенко.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко раскритиковал Австрию за призывы "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку", реагируя на российскую агрессию.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами", - написал он.

Николенко подчеркнул, что призывы продолжать диалог с РФ и уважать ее историю и культуру усиливают у Кремля чувство безнаказанности. "Москва воспринимает их исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - добавил спикер МИД.

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Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил против полного запрещения выдачи шенгенских виз гражданам РФ.