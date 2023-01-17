Австрия говорит о чувстве меры относительно реакции на агрессию России. Приглашаем повторить это в Днепре, - пресс-секретарь МИД Николенко.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко раскритиковал Австрию за призывы "соблюдать чувство меры" и "не перегнуть палку", реагируя на российскую агрессию.
Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами", - написал он.
Николенко подчеркнул, что призывы продолжать диалог с РФ и уважать ее историю и культуру усиливают у Кремля чувство безнаказанности. "Москва воспринимает их исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев", - добавил спикер МИД.
Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил против полного запрещения выдачи шенгенских виз гражданам РФ.
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Було б добре йому надіслати фото усіх, хто був вбитий, хто був закатований, хто залишився інвалідом на все життя. Хто втратив усе. Показати розбиті дома по ВСІЙ Україні. Цілі міста, які русня стерла в нуль. Дати послухати крики людей. І щоб, падло, примусово дивилося на ці фото перед тим як лягти спати поки з глузду не з'їде.
А ще перекласти та крутити день і ніч усе, що русня виригує в сторону України, не приховуючи вже своїх цілей і як радіє смерті цивільних.
Хоча... грошима можна заткнути навіть совість, а якщо її від природи нема, то ще легше.
за такі вислови треба викликати на килим асстрійського посла і вовтузити його губами по руїнам будинку в Дніпрі, примовляючи "бачиш міру?"
ноту протесту на адресу Австрії, хай базар фільтрують, як мінімум !
у фейсбуці"
на стіні сортиру
де офіційна нота - дипломатичний демарш та документ ?
""
Аби тоді козаки знали, що це за ганд*ни...
А нужно посылать это приглашение в австрийский МИД. Минимум три раза в неделю.
Не стесняйтесь их тыкать носом в отхожее место.