Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов на войну против Украины: Это противоречит нашим правилам
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа "Вагнера" призывает добровольцев вступать в ее ряды.
"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" - сказал Вучич.
Сербские добровольцы участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Никто не имеет четкого представления о точных цифрах, но десятки сербов записались воевать в Украине с 2014 года, отмечает Reuters.
Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.
Вучич отрицал обвинения в том, что группа Вагнера, возглавляемая Евгением Пригожиным, близким союзником президента России Владимира Путина, имеет присутствие в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.
Министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил, что гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.
Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.
В сообщении "ВКонтакте" утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".
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Назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова на пост командующего российскими войсками, ведущими боевые действия против Украины, ознаменовалось изданием значительного количества спорных, а то и нелепых приказов.
Как пишет издание https://www.moscowtimes.ru/2023/01/17/novii-komanduyuschii-rossiiskoi-armii-v-ukraine-zapretil-droni-neustavnie-mashini-i-poprosil-brit-borodu-a30998 The Moscow Times со ссылкой на так называемых "военных корреспондентов" - поддерживающих войну блогеров, рассказывающих о ситуации в армии, солдатам приказали брить бороды, следить за стрижкой и носить исключительно уставную военную форму. Выполнять эти приказы в боевых условиях достаточно сложно.
Запрещено пользоваться мобильными телефонами и планшетами, что, как отмечают "военкоры", делает невозможным применение беспилотных летательных аппаратов для артиллерийского наведения и разведки.
Введен запрет на использование гражданских полноприводных автомобилей - личных и подаренных. Такие машины для многих подразделений - единственный способ доставить на передовую боеприпасы и пищу. Теперь их приказано передать армии. "Военные корреспонденты" интересуются, на чьей стороне авторы подобных приказов.
клоуни, плять....
Очень эффективный способ для таких чмошников, как ты....