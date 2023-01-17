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Новости Война
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Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов на войну против Украины: Это противоречит нашим правилам

росія,сербія

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить попытки вербовки сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Вучич раскритиковал российские сайты и группы в социальных сетях за публикацию объявлений на сербском языке, в которых группа "Вагнера" призывает добровольцев вступать в ее ряды.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-то из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" - сказал Вучич.

Сербские добровольцы участвовали в боевых действиях на стороне пророссийских сил в Украине в 2014 и 2015 годах. Никто не имеет четкого представления о точных цифрах, но десятки сербов записались воевать в Украине с 2014 года, отмечает Reuters.

Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за рубежом, и несколько человек были осуждены за это.

Читайте также: Белград проверяет информацию о возможном  участии сербов в войне против Украины

Вучич отрицал обвинения в том, что группа Вагнера, возглавляемая Евгением Пригожиным, близким союзником президента России Владимира Путина, имеет присутствие в Сербии, где прокремлевские и ультранационалистические организации поддержали вторжение в Украину.

Министр внутренних дел Сербии Милош Вучевич в понедельник заявил, что гражданские и военные спецслужбы страны изучают и проверяют информацию о возможном участии сербов на стороне России в войне против Украины.

Информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожскую область.

В сообщении "ВКонтакте" утверждалось, что сербы приехали в Украину в нарушение закона и якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". Одновременно в Telegram начали распространяться видео с якобы сербскими боевиками, которые заявляют, что приехали в Украину "помогать нашим братьям".

Автор: 

россия (95418) Сербия (387) ЧВК Вагнер (1332) Вучич Александр (65)


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Топ комментарии
+9
сербські "добровольці" без бороди не воюють !
клоуни, плять....

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17.01.2023 14:40
+8
Мало хорваты сербов вырезали,мало их обоссаный Белград НАТО бомбило ,сербское говно недополучило ********
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17.01.2023 14:36
+6
Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.- Марк Туллий Цицерон
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17.01.2023 14:37
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Так це ж "братушкі" ?!
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17.01.2023 14:35 Ответить
"Военкоры": Герасимов лишил российских солдат на передовой бород и автомобилей



Назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова на пост командующего российскими войсками, ведущими боевые действия против Украины, ознаменовалось изданием значительного количества спорных, а то и нелепых приказов.

Как пишет издание https://www.moscowtimes.ru/2023/01/17/novii-komanduyuschii-rossiiskoi-armii-v-ukraine-zapretil-droni-neustavnie-mashini-i-poprosil-brit-borodu-a30998 The Moscow Times со ссылкой на так называемых "военных корреспондентов" - поддерживающих войну блогеров, рассказывающих о ситуации в армии, солдатам приказали брить бороды, следить за стрижкой и носить исключительно уставную военную форму. Выполнять эти приказы в боевых условиях достаточно сложно.

Запрещено пользоваться мобильными телефонами и планшетами, что, как отмечают "военкоры", делает невозможным применение беспилотных летательных аппаратов для артиллерийского наведения и разведки.

Введен запрет на использование гражданских полноприводных автомобилей - личных и подаренных. Такие машины для многих подразделений - единственный способ доставить на передовую боеприпасы и пищу. Теперь их приказано передать армии. "Военные корреспонденты" интересуются, на чьей стороне авторы подобных приказов.
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17.01.2023 14:35 Ответить
Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы.- Марк Туллий Цицерон
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17.01.2023 14:37 Ответить
сербські "добровольці" без бороди не воюють !
клоуни, плять....

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17.01.2023 14:40 Ответить
Абізяни
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17.01.2023 14:44 Ответить
А форма, сподіваюсь, із "подворотнічькамі"? А про бірки щось є? Про бірки не забули?
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17.01.2023 14:47 Ответить
А на що ви андрофаги надіялись? Єфрейтор в касарні!
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17.01.2023 15:38 Ответить
Мало хорваты сербов вырезали,мало их обоссаный Белград НАТО бомбило ,сербское говно недополучило ********
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17.01.2023 14:36 Ответить
У Бєограді нато розбомбило тільки комплекс міністерства "оборони", здається.
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17.01.2023 14:49 Ответить
А что так подстилка рахи разкудахкалась? Заберут всех и тебе не оставлят ?
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17.01.2023 14:36 Ответить
Изображают видимость...
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17.01.2023 14:36 Ответить
Вучич,губате ти лайно,тебе ***** слухати не буде.Він до тебе ставиться як сутенер до своєї шлюхи,якою ти до речі і являєшся.Раз продав свою сраку *****,тепер знай своє місце-лижи дупу свого сутенера і не вякай.Імхо-серби мерзенна нація.Під стать своїм братушкам-кацапам.
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17.01.2023 14:44 Ответить
Єта жи рузкіє братья!
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17.01.2023 14:46 Ответить
прекратите вербавать.... сто тысяч ублей....это противоречит нашим правилавм... и дадите скидку на газ...
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17.01.2023 14:52 Ответить
Вождь балканської популяції лаптєногих щось там пробує мурмотіти?..."Новічок" знаєш, Вучич???
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17.01.2023 14:52 Ответить
Кацапам стало невимовно соромно від закликів Вучича. 😥😫 Вони довго билися головами до бетонної опори. Насправді брешу. Кацапи з Вучича довго ржали, як орловські рисаки, придумували йому непристойні епітети і закидували статевими органами, тими, що схожі на ковбасу. 😊
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17.01.2023 14:55 Ответить
Закликати кацапів припинити? Та кацапи скажуть, що іх там нєт. Хоча і ці братушкі - копія кацапів.
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17.01.2023 14:55 Ответить
понты. на самом деле все они в курсе. ода шайка. вербовщиков нужно находить и ликвидировать самим.
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17.01.2023 15:01 Ответить
нужно отслеживать их вербовщиков за границей и ликвидировать на месте без лишнего шума и пыли
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17.01.2023 14:59 Ответить
Це не суперечить кацапським правилам, а правила там лише два: "Ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень" та "Насрати на всі інші правила".
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17.01.2023 15:22 Ответить
Серби воювали на боці рашистів з 2014 року, до того ж вони зовсім цього не скривали, а навпаки, робили це публічно, а у самій Сербії були дуже популярні прапори ЛуганДонії. І не Рашка повинна припиняти використовувати сербів, а самі серби, керівництво Сербії повинні це припиняти. Тому цей Вучіч просто шльондра, яка розповідає що вона "квітка недоторкана" і просить не звертати уваги на те, що переспала за гроші вже з декількома тисячами чоловіків, то не вона повинна переставати продаватися, а чоловіки повинні не покупати її тіло для розваг!!!
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17.01.2023 16:02 Ответить
Вучич, загляни в очко путину, это же не противоречит твоим правилам.
Очень эффективный способ для таких чмошников, как ты....
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17.01.2023 16:28 Ответить
Кумеднішою за цю була б лише заява бульбофюрера, на кшталт, чому рашка використовує бєлокацапію для війни з Україною
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17.01.2023 17:25 Ответить
сербы такие же мрази как и кацапы!мало их нато бомбило за их военные преступления!
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17.01.2023 19:15 Ответить
 
 