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Новости Война
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В России "назначили виновных" за уничтожение военных РФ в оккупированной Макеевке, - ГУР МО

макіївка
Фото: Reuters

Руководство так называемого "МВД ДНР" провело служебное совещание, на котором обсуждались возможные последствия удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных в оккупированной Макеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В ходе обсуждения было принято решение об определении "виновных" в инциденте с последующим показательным наказанием. В роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров". Они уже арестованы "министерством государственной безопасности днр". Всем выдвинуто официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям".

Известно, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск", - рассказали в Главном управлении разведки.

По данным разведки, на территорию оккупированной Донетчины массово прибывает личный состав, который не планируется применять в боевых действиях.

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"Эти подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации". Чаще всего их обустраивают в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений. Главной задачей новоприбывших - обеспечение усиления контрразведывательного режима. При этом самое большое внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования в последнее время резко снижается", - подытожили в ГУР МО.

Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке вследствие удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят в версию минобороны РФ: "Всем закрывают рты", - BBC

Автор: 

Макеевка (455) разведка (4171)


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Топ комментарии
+20
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17.01.2023 14:45
+12
Як же у Макіївці було красіво! Так святково, хвеєрверк на Честь Нового року, під бій курвантів, під хрюканину *****. Мммм
Можем пафтаріть, до речі, і обовязков це зробимо.
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17.01.2023 14:52
+8
А палковніка шо сабрал всєх лапатних утиркав в одном мєстє слушать паздравітєльную рєчь пуйла-наградіть...
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17.01.2023 15:02
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17.01.2023 14:45 Ответить
не девушки, а наташки
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17.01.2023 15:05 Ответить
У Росії "призначили винних" за знищення військових РФ в окупованій Макіївці, - знищив кацапське біологічне сміття український сміттєпереробний завод
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17.01.2023 14:45 Ответить
ГУРівці.... Мовчіть.... Вони самі розберуться!!!!!
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17.01.2023 14:48 Ответить
Як же у Макіївці було красіво! Так святково, хвеєрверк на Честь Нового року, під бій курвантів, під хрюканину *****. Мммм
Можем пафтаріть, до речі, і обовязков це зробимо.
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17.01.2023 14:52 Ответить
Обов'язково ЗСУ повторить. Тут вчора писали, що до Маріюполя багато "м'яса" заїхало.... Відстань дозволяє.
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17.01.2023 15:20 Ответить
...багато "м'яса" заїхало завезли...
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17.01.2023 15:25 Ответить
А палковніка шо сабрал всєх лапатних утиркав в одном мєстє слушать паздравітєльную рєчь пуйла-наградіть...
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17.01.2023 15:02 Ответить
"Увидеть Париж и умереть"
"Послушать пиз..еж х..ла и сдохнуть")))
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17.01.2023 15:08 Ответить
Рузкіє умєют красіво умірать.
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17.01.2023 15:10 Ответить
Красиво жить умірать нє запрєтішь.
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17.01.2023 15:13 Ответить
Поєхалі в сизрань чєрєз Макєєвку
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17.01.2023 15:26 Ответить
А його вже "наташка вокзальная" букетом нагородила. Є трофей, нехай носить
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17.01.2023 15:27 Ответить
і яка ж провина "народних мусаров" Макіївки? завчасно хаймерси не перехопили?)))
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17.01.2023 15:12 Ответить
А як вони мали перехопити хаймарси, якщо канашенка їх давно знищив, і не один раз)))
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17.01.2023 15:14 Ответить
Чому "в Росії"? Ми визнали Донбасс російським?
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17.01.2023 15:26 Ответить
не Мы ,а вы
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17.01.2023 15:31 Ответить
Всі літери знаєш, Юрік?
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17.01.2023 15:34 Ответить
I guess i'm learning
I must be warmer now..
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17.01.2023 15:39 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4553686-vsu-unychtozhyly-25-vahnerovtsev-v-odnoi-transhee

https://korrespondent.net/ukraine/4553686-vsu-unychtozhyly-25-vahnerovtsev-v-odnoi-transhee ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее
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17.01.2023 15:30 Ответить
Лох і тєрпіла -- це прізваніє😛
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17.01.2023 18:13 Ответить
 
 