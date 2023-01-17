В России "назначили виновных" за уничтожение военных РФ в оккупированной Макеевке, - ГУР МО

Руководство так называемого "МВД ДНР" провело служебное совещание, на котором обсуждались возможные последствия удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных в оккупированной Макеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В ходе обсуждения было принято решение об определении "виновных" в инциденте с последующим показательным наказанием. В роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника РОВД Макеевки и еще 7 "народных милиционеров". Они уже арестованы "министерством государственной безопасности днр". Всем выдвинуто официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям".

Известно, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск", - рассказали в Главном управлении разведки.

По данным разведки, на территорию оккупированной Донетчины массово прибывает личный состав, который не планируется применять в боевых действиях.

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"Эти подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации". Чаще всего их обустраивают в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений. Главной задачей новоприбывших - обеспечение усиления контрразведывательного режима. При этом самое большое внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования в последнее время резко снижается", - подытожили в ГУР МО.

Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке вследствие удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

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