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Новости Мобилизация в РФ
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В России до сих пор действует указ Путина о частичной мобилизации. ДОКУМЕНТ

рф,мобілізація

Действие указа президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации продолжается.

Об этом говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан на обращение жителя Пскова А.Гайдука. Документ опубликовало российское оппозиционное издание Астра, сообщает Цензор.НЕТ.

"28.10.2022 г. завершено оповещение и призыв находящихся в запасе граждан, военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, которые выразили желание добровольно принять участие в специальной военной операции, а также граждан, желающих вступить на военную службу по контракту", – говорится в документе..

В России до сих пор действует указ Путина о частичной мобилизации 01

В нем также отмечено, что продолжается действие указа президента РФ от 21.09.2022 об объявлении в России частичной мобилизации.

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24 ноября Артур Гайдук направил президенту России обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Путин публично заявил, что мобилизация завершена, но указ так и не издал

Автор: 

армия РФ (19123) путин владимир (31225) россия (95418) мобилизация (2748)


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лёд и мороженую оленину семьям мобилизованных дают? или уже прекратили эту расточительную практику?
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17.01.2023 15:54 Ответить
А крепостное право хоть отменили??
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17.01.2023 16:01 Ответить
Це зайве нагадування про те, що на Рашці все має протилежне значення: "визволення" - це руйнування, вбивства, насильство, "свобода" - то ув'язнення та заборони, "подвигами" називають злочини, а роССійських нацистів називають "антифашистами". Тому нічого дивного у тому, що "відсутність мобілізації" це тотальна мобілізація але без шуму та публічності, ніби "нічого не відбувається"!
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17.01.2023 16:07 Ответить
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17.01.2023 16:12 Ответить
Так все эксперты и говорили что его никто и не собирался отменять,а мясу просто но ушам зомбоящик проехал.
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17.01.2023 17:09 Ответить
 
 