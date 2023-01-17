В России до сих пор действует указ Путина о частичной мобилизации. ДОКУМЕНТ

Действие указа президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации продолжается.

Об этом говорится в ответе Управления президента РФ по работе с обращениями граждан на обращение жителя Пскова А.Гайдука. Документ опубликовало российское оппозиционное издание Астра, сообщает Цензор.НЕТ.

"28.10.2022 г. завершено оповещение и призыв находящихся в запасе граждан, военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, которые выразили желание добровольно принять участие в специальной военной операции, а также граждан, желающих вступить на военную службу по контракту", – говорится в документе..

В нем также отмечено, что продолжается действие указа президента РФ от 21.09.2022 об объявлении в России частичной мобилизации.

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24 ноября Артур Гайдук направил президенту России обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Путин публично заявил, что мобилизация завершена, но указ так и не издал