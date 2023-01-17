После начала полномасштабной войны России против Украины на Зеленского совершили по меньшей мере 12 попыток покушения, - The Independent

Автор книг об администрации разных президентов США, публицист Крис Виппл издал книгу "Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена".

Об этом идет речь в материале The Independent, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Виппл утверждает, что перед вторжением с тайным визитом в Украину прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. Ему президент США Джо Байден поручил передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и поражен этой новостью", - цитирует Independent книгу Виппла.

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Виппл отмечает, что господин Бернс уехал к президенту Украины, чтобы "проверить его реальностью".

Также публицист рассказывает, что Зеленский после начала полномасштабной войны России против Украины пережил более 12 попыток покушения. При этом по меньшей мере две попытки покушения не удались благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Виппл.