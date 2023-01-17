После начала полномасштабной войны России против Украины на Зеленского совершили по меньшей мере 12 попыток покушения, - The Independent
Автор книг об администрации разных президентов США, публицист Крис Виппл издал книгу "Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена".
Об этом идет речь в материале The Independent, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Виппл утверждает, что перед вторжением с тайным визитом в Украину прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. Ему президент США Джо Байден поручил передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому "точные детали российских заговоров".
"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и поражен этой новостью", - цитирует Independent книгу Виппла.
Виппл отмечает, что господин Бернс уехал к президенту Украины, чтобы "проверить его реальностью".
Также публицист рассказывает, что Зеленский после начала полномасштабной войны России против Украины пережил более 12 попыток покушения. При этом по меньшей мере две попытки покушения не удались благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.
"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Виппл.
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Лишень кинув :---Посікти сволоту!!!
А хлопці вже й доповідають :
--- Ті. хто винуваті.--вже на віки сплять ...
P.S. ---Мародерів і зрадників --розстрілював безпощадно.../ А ми -- .вчора. були свідками шокуючих сюжетів на " ЦЕНЗОРІ " : доморощені глитаї. тушонко--жери .обкрадають .наших воїнів-- захисників і ніяка гайка їх НЕ візьме .бо ланцюжок потягнеться далеко вгору...-/
Немає на світі живої людини, яку не можна було б усунути фізично, якщо для цього є бажання та воля.
Кенеді не дасть сбрехати.
Бо в цьому було зацікавлено надто багато впливових людей.
Бєня є Зе, Зе є Бєня
Може цей номер теж в 95 кварталі написали?
Тоді це їхній найсмішніший номер.
Бубочка опасностє!!! 😁
Хоча, чого б це кацапам бажати смерті самому нездарному президенту України?
Кращого для ***** президента України під час вторгнення не можливо уявити.
- Вопщем іду я па Банковій, а на зустріч мені кадрирівці з автаматами, гаварять мені: "Сасі давай, а то пакушєніє на тібя сделаїм!"
- Ну а ви шо, Владімєр Ссановіч?!
- А шо, 12 пакушеній за раз!
https://youtu.be/RCf_zox04h8
- Покушіння на Зюзю бачили?
- Ніт.
- А вони були.
Але рецепт ще недосконалий, тому треба допрацювати.
Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.
"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
то б то це покушеніє на Вову ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ 😆
А ,даже если это и правда - после его вранья из-за которого погибли тысячи людей - какую ценность для безутешной родни этих тысяч погибших и для народа, который он нагло на**бал имеет его жалкая жизнёнка? Жизнёнка циничного брехуна, не уберегшего свой народ? да Никакой.
2. А теперь - почему это враньё. Да потому что зеля не представляет никакой угрозы для врага .
НЕ его батальные знания...
НЕ его военный креатив ...
НЕ его стратегические данные НЕ представляют для х**ла опасности...
Если б речь шла о покушении на высших офицеров - эту версию можно было б назвать правдивой...
А зеля - это неуловимый ковбой Джо из анекдота. Неуловимый потому, что он и на никому не нужен...
3. 12 попыток покушения... ничем не отличается от 28 попыток и даже от 180-ти...потому что всё это информационная профанация... Полный китч и цыганщина... Им, бедняжечкам, немножечко не хватает вкуса...
4. 12 покушений говорите ..И где ? Где хоть один арестованный ... с вещдоками документами, съёмкой, проведенного до входа в ОП и там взятый под видеозапись?
Если никто не пойман - значит зеля давно убит. А если он жив - то где те лохи, которые не сумели?Покажите хоть одного из пресечённых 12-ти ! Есть ?Нет ?
Так идите и купите себе на базаре петуха... Чтоб яйца морочить ему, а не нам.
НАТО наш ТАТО а Україна МАМО 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💯💯💯💯💯...
Последние годы газета испытывала финансовые трудности, а в марте 2010 года стало известно о приобретении газеты бывшим разведчиком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ , ныне предпринимателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александром Лебедевым https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Independent#cite_note-7 [7] .