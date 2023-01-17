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Новости Война
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После начала полномасштабной войны России против Украины на Зеленского совершили по меньшей мере 12 попыток покушения, - The Independent

зеленський

Автор книг об администрации разных президентов США, публицист Крис Виппл издал книгу "Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена".

Об этом идет речь в материале The Independent, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Виппл утверждает, что перед вторжением с тайным визитом в Украину прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. Ему президент США Джо Байден поручил передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и поражен этой новостью", - цитирует Independent книгу Виппла.

Также читайте: Рютте перед поездкой в США провел разговор с Зеленским: "Россия не должна победить в этой войне"

Виппл отмечает, что господин Бернс уехал к президенту Украины, чтобы "проверить его реальностью".

Также публицист рассказывает, что Зеленский после начала полномасштабной войны России против Украины пережил более 12 попыток покушения. При этом по меньшей мере две попытки покушения не удались благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

"Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России", - пишет Виппл.

Зеленский Владимир (20268) покушение (1033) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+99
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17.01.2023 16:11
+67
таки да!
вот ви смієтесь, а він весь порубаний та постреляний під брудною маєчкою
вчора проходив Печерськом - Банкова лежить вся у руїнах, тіла 100 чеченських ДРГ досі не прибрали
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17.01.2023 16:21
+55
не треба сміятись!
Величніший трижди поранений, чотирижди вбитий і має право носити ордена на медалі на обох сторонах бюста, а також чіпляти у вуха блискучі предмети

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17.01.2023 16:30
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--- Це так символічно: аж 12 замахів !? На батька Махно також було вчинено -12 замахів. щоправда йому таки довелося " перетравити" оті 12 куль та змінити -6-ро коней ... Ось до якого злету і значущості в порівнянні доріс наш ЗЕ--шановний -73% сотковий улюбленець... Мені ж більше імпонує Нестор --анархіст...
Лишень кинув :---Посікти сволоту!!!
А хлопці вже й доповідають :
--- Ті. хто винуваті.--вже на віки сплять ...
P.S. ---Мародерів і зрадників --розстрілював безпощадно.../ А ми -- .вчора. були свідками шокуючих сюжетів на " ЦЕНЗОРІ " : доморощені глитаї. тушонко--жери .обкрадають .наших воїнів-- захисників і ніяка гайка їх НЕ візьме .бо ланцюжок потягнеться далеко вгору...-/
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17.01.2023 18:03 Ответить
Прям как Фидель Кастро.
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17.01.2023 18:12 Ответить
зеКастро, воно від самого падіння із вЗесвітньої мами Ріми...
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18.01.2023 13:08 Ответить
Когда западные партнеры предупреждали о вторжении рашки в Украину то Зеля в Буковеле на лыжах катался и просил не нагнитать обстановку но когда партнеры предупридили Зелю о покушении на него то Зеля очень серьезно отнесся к предупреждениям, за свою шкуру он боиться.
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17.01.2023 18:13 Ответить
Вашу мать... Таки виберуть на другий термін.
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17.01.2023 18:46 Ответить
Тоді прийдеться вирішувати питання фізично.
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17.01.2023 19:10 Ответить
Так вже ж 12 разів не вдалося!
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17.01.2023 20:50 Ответить
Я про реальність, а не про художній вимисел та літературні перли.

Немає на світі живої людини, яку не можна було б усунути фізично, якщо для цього є бажання та воля.

Кенеді не дасть сбрехати.
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17.01.2023 23:39 Ответить
Та і Цезар з Лінкольном теж)
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18.01.2023 02:26 Ответить
Кенеді нехтував правилами безпеки,пересувався у відкритому кабріолеті.
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18.01.2023 07:00 Ответить
Повір, якщо б він їхав навіть у танку, його б все одно вбили б. Може не так, може в іншому місці, але вбили б.
Бо в цьому було зацікавлено надто багато впливових людей.
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18.01.2023 11:19 Ответить
О , а на Петра були замахи ? Чи його тільки в лодці хитали і "Шатуном" шатали😃
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17.01.2023 18:46 Ответить
І так тиск сьогодні високий, а тут ще це і про кого? Скільки не писали б йому рейтинги, премії, заслуги, вибачте, Зеленський маріонетка в руках оп.
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17.01.2023 19:00 Ответить
Гаварім члєнін подразумєваєм партія, гаварім партія подразумєваєм члєнін.
Бєня є Зе, Зе є Бєня
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17.01.2023 22:26 Ответить
Чому б і не поглузувати якщо новина весь білий світ розсмішила?
Може цей номер теж в 95 кварталі написали?
Тоді це їхній найсмішніший номер.
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17.01.2023 21:02 Ответить
а що ж ти ржало коли оце обсирало попереднього Президента,щось тоді вас підорів-моралістів не чутно було,як і тоді коли це чмо Україну публічно принижувало,тому стули ****** і дрочи на бубу мовчки
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17.01.2023 22:16 Ответить
приниження президента, любого, навіть якщо він негідник, підриває обороноздатність країни. Це аксіома. Нехай виконує свої прямі обов'язки. Кінець війни покаже ху із ху.
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18.01.2023 09:06 Ответить
V Omane byilo vse dogovoreno....zachem ubirat' svoego cheloveka?
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17.01.2023 19:05 Ответить
Одразу згадалася бойова Люся Арестович з гранатометом за шторою та героїчний раціон ОП з мівіни.

Бубочка опасностє!!! 😁

Хоча, чого б це кацапам бажати смерті самому нездарному президенту України?
Кращого для ***** президента України під час вторгнення не можливо уявити.
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17.01.2023 19:09 Ответить
Американський письменник за гроші написав художню книжку, осяяну творчою фантазією. Під час написання книги жодна тварина не постраждала, навіть Єрмак і Арахамія.
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17.01.2023 19:15 Ответить
Да просто Фидель Кастро выкопаный.Все хотят "упить бедного,хриплого,еврейского мальчика" Просто в очередь выстроились. ****** очевидно в первой шеренге? Чи не?? Даешь рекорд Фиделя-100500 неудачных покушений американских спецслужб(что реально смешно,кто в сказки верит)
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17.01.2023 19:17 Ответить
Як би там не було, але Фідель дійсно був мужиком, а не дешевим фігляром.
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17.01.2023 21:05 Ответить
- Владімєр Ссановіч, раскажіті про пакушєніє на вас!
- Вопщем іду я па Банковій, а на зустріч мені кадрирівці з автаматами, гаварять мені: "Сасі давай, а то пакушєніє на тібя сделаїм!"
- Ну а ви шо, Владімєр Ссановіч?!
- А шо, 12 пакушеній за раз!
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17.01.2023 19:22 Ответить
12 кадирівців
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17.01.2023 20:38 Ответить
Репетиція такого замаху відбулася двічі: перший раз в 2021 р. в ролі зеленського виступав Шефір, в якого стріляли з АК два кілери-початківці, але не влучили та були оставлені в школі кілерів на другий термін. А другий раз в тому ж 2021 сам зеленський обявив про мовляв держзаколот з натяком на замах на нього. Тоді "стратив" Ахмєтов Реаліті-шоу продовжується, нам знов розповдають про "стопітсотий" "замах" на Боневтіка, хоча, насправді, клоун з його шоблою потрібен москалям живим та здоровим, бо ніхто ще так не нищив Україну зсередини, як "слуга кремля" та його ОПа...
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17.01.2023 19:35 Ответить
А ось докази того,що наша влада діє сумісно з ворогом.
https://youtu.be/RCf_zox04h8
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18.01.2023 07:07 Ответить
Перевірка реальністю.😄 Вивели з астралу?
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17.01.2023 19:47 Ответить
Не иначе, он идёт на мировой рекорд. 12 за 11 - более одного покушения в месяц. Сколько орденов секретно вручено спецслужбистам!
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17.01.2023 19:49 Ответить


- Покушіння на Зюзю бачили?
- Ніт.
- А вони були.
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17.01.2023 19:55 Ответить
зелена срань - це реально мишебратья кацапів, така ж феєрично тупа пропаганда, така ж відсутність інтелекту у охлосу
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17.01.2023 20:12 Ответить
Аж 12 раз! Це просто бозя береже бубочку. Дай йому бог здоровим дожити до перемоги. до суду...
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17.01.2023 20:47 Ответить
на нього 12 разів нападала діарея. Тут навіть без сумнівів.
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17.01.2023 21:03 Ответить
Недоварена мівіна - це страшне знаряддя для вбивства бункерного керманича.
Але рецепт ще недосконалий, тому треба допрацювати.
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17.01.2023 21:10 Ответить
Ну якщо в офісі Президента працюють такі ослойоби як Подоляк та Арестович то все можливо
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17.01.2023 21:06 Ответить
Ну прям як команданте Фідель.)))))))))))
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17.01.2023 21:12 Ответить
Навіть Че Гевара !
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17.01.2023 21:40 Ответить
Ледь не повірив, та ти шо?
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17.01.2023 21:35 Ответить
Замахи були ще страшніше ніж на Шефиря ? По 10 куль ?
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17.01.2023 21:38 Ответить
Та, навіть, якщо припустити, що це правда. Навіть якби комусь вдалося - це для українців нічого не міняє. Супротив кацапам буде той самий. Хіба, відосики буде записувати хтось інший (мабуть Стефанчук).
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17.01.2023 22:09 Ответить
Мабуть це люди з окупаваної херсонщини аж 12 разів хотіли віддячити за розміновані Чонгар, Чаплинку і Каланчак.
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17.01.2023 22:33 Ответить
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17.01.2023 23:36 Ответить
Заробітні плати Зеленського, голови ОП Єрмака, його замів Тимошенка, Татарова Шурми, Подоляка, Арестовича, прес-секретарів та інших посадовців ОП засекречені до кінця війни. Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на https://focus.ua/uk/amp/politics/545291-na-bankovoy-zasekretili-zarplaty-zelenskogo-ermaka-i-ego-zamov-do-konca-voyny-dokumenty запити видання Фокус.

Яким чином інформація про зарплату відноситься до війни - невідомо. Раніше на підставі війни, скасували проведення тендерів через «Прозоро», бо нібито немає світла.

"Вірус корупції у нас в ДНК" © Голова фракції ВР "Слуга Народу" Давід Арахамія
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17.01.2023 23:18 Ответить
Памятаю де це я бачив - це ПОКУШЕНІЄ НА ВОВУ ЛЕНІНА,
то б то це покушеніє на Вову ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ 😆
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17.01.2023 23:35 Ответить
похоже ленін своїм тєлом закрив охороника от пули каплан.
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18.01.2023 05:44 Ответить
напал то хутин - но удобным моментом для нападения он посчитал правление квартального придурка
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18.01.2023 07:30 Ответить
1. Зеленский слишком много 3.14ел, чтоб кому -то был интересен его очередной 3.14ёж.

А ,даже если это и правда - после его вранья из-за которого погибли тысячи людей - какую ценность для безутешной родни этих тысяч погибших и для народа, который он нагло на**бал имеет его жалкая жизнёнка? Жизнёнка циничного брехуна, не уберегшего свой народ? да Никакой.

2. А теперь - почему это враньё. Да потому что зеля не представляет никакой угрозы для врага .
НЕ его батальные знания...
НЕ его военный креатив ...
НЕ его стратегические данные НЕ представляют для х**ла опасности...
Если б речь шла о покушении на высших офицеров - эту версию можно было б назвать правдивой...
А зеля - это неуловимый ковбой Джо из анекдота. Неуловимый потому, что он и на никому не нужен...

3. 12 попыток покушения... ничем не отличается от 28 попыток и даже от 180-ти...потому что всё это информационная профанация... Полный китч и цыганщина... Им, бедняжечкам, немножечко не хватает вкуса...
4. 12 покушений говорите ..И где ? Где хоть один арестованный ... с вещдоками документами, съёмкой, проведенного до входа в ОП и там взятый под видеозапись?
Если никто не пойман - значит зеля давно убит. А если он жив - то где те лохи, которые не сумели?Покажите хоть одного из пресечённых 12-ти ! Есть ?Нет ?
Так идите и купите себе на базаре петуха... Чтоб яйца морочить ему, а не нам.
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17.01.2023 23:58 Ответить
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
НАТО наш ТАТО а Україна МАМО 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💯💯💯💯💯...
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18.01.2023 01:44 Ответить
Не з нашим щастям...
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18.01.2023 05:29 Ответить
почему только 12, а не 13, не 20... хотя по большому счету кому он нужен...скорее всего он сам на себя покушировался неоднократно...
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18.01.2023 06:14 Ответить
The Independent - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F британское интернет-издание.
Последние годы газета испытывала финансовые трудности, а в марте 2010 года стало известно о приобретении газеты бывшим разведчиком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ , ныне предпринимателем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александром Лебедевым https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Independent#cite_note-7 [7] .
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18.01.2023 07:29 Ответить
Саме тому його не кінчили, що він влаштовує кацапів: розвалив "оборонку", *******, нічого не робить та ще й на тому піариться.
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18.01.2023 08:43 Ответить
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