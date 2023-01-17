Кулеба и глава МИД Британии Клеверли обсудили санкции против ракетной промышленности России
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"У меня был телефонный разговор с Джеймсом Клеверли, чтобы поблагодарить за его роль в историческом решении Великобритании предоставить Украине танки "Челленджер-2", гаубицы и другую технику. Джеймс подтвердил готовность работать вместе над тем, чтобы убедить другие страны предоставить Украине танки западного образца", – говорится в сообщении.
По словам Кулебы, стороны также обсудили новые санкции против ракетной промышленности России и беспилотников, чтобы положить конец российскому ракетному террору против мирного населения.
Министр поблагодарил Великобританию за решительную поддержку Украины.
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