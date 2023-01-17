РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости
704 1

Кулеба и глава МИД Британии Клеверли обсудили санкции против ракетной промышленности России

клеверлі

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с британским коллегой Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"У меня был телефонный разговор с Джеймсом Клеверли, чтобы поблагодарить за его роль в историческом решении Великобритании предоставить Украине танки "Челленджер-2", гаубицы и другую технику. Джеймс подтвердил готовность работать вместе над тем, чтобы убедить другие страны предоставить Украине танки западного образца", – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, стороны также обсудили новые санкции против ракетной промышленности России и беспилотников, чтобы положить конец российскому ракетному террору против мирного населения.

Министр поблагодарил Великобританию за решительную поддержку Украины.

Читайте: Усиление ПВО Украины, санкции, формула мира: Кулеба рассказал о разговоре с главой МИД Нидерландов

Великобритания (4941) Кулеба Дмитрий (2880) Клеверли Джеймс (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир просто сошел с ума. Подобные санкции нужно было уже ПРИМЕНИТЬ 24 февраля 22 года - пздц какой-то. За-то поуходили производители маек, трусов и духов - это очень "существенно" ударило по свинорылым...
показать весь комментарий
17.01.2023 17:25 Ответить
 
 