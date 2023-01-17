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Новости Война
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Германия на фоне войны России против Украины будет усиливать Бундесвер, - Писториус

борис,пісторіус

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает одной из лучших кандидатур на должность главы Министерства обороны Бориса Писториуса.

Так, глава правительства прокомментировал журналистам в Бранденбурге свое решение назначить министром обороны ФРГ министра внутренних дел земли Нижняя Саксония, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я попросил Бориса Писториуса стать федеральным министром обороны, он не только друг и хороший политик, но и имеет очень большой опыт в области политики безопасности, он очень часто и тесно на своей предыдущей должности сотрудничал с Бундесвером. Но также потому, что он имеет силу и равновесие, которые нужны для такой большой задачи с учетом переломных времен", - сказал Шольц.

Он выразил убеждение, что Писториус является человеком, который осведомлен о том, что происходит в войсках, понимается с солдатами. Канцлер поблагодарил будущего члена своего кабинета за то, что тот быстро согласился с его предложением.

Читайте: Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт объявила об отставке

Шольц также поблагодарил Кристину Ламбрехт за работу в должности министра и выразил уважение ее решению уйти в отставку.

В свою очередь Писториус поблагодарил канцлера за доверие. В комментарии, транслируемом новостными телеканалами, он отметил, что предложение возглавить Минобороны было для него очень неожиданным, времени на размышления - мало.

"Это для меня высокая честь - возглавить это министерство. Я осознаю масштаб задач в эти времена... задачи, стоящие перед войсками, - гигантские", - сказал Писториус и пообещал быть в тесном контакте с солдатами.

Будущий глава Минобороны также подчеркнул, что будет вынужден "приспосабливать Бундесвер к новой ситуации, которая возникла в связи с нападением россии на Украину… Я хочу сделать Бундесвер сильным перед временами, которые нас ожидают.... С первого дня я буду на 150% предан этой задачей", - сказал Писториус.

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Официальная церемония назначения Бориса Писториуса на должность министра обороны ФРГ намечена на четверг, 19 января.

Писториус занимал должность министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии с 2013 года, до этого он являлся мэром Оснабрюка.

Напомним, утром 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала канцлеру прошение об отставке. Свое решение она объяснила "чрезмерным вниманием к ней со стороны СМИ", что мешает работе и вредит деятельности Бундесвера.

Германия (6939) Ламбрехт Кристин (49) Писториус Борис (205)


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Топ комментарии
+8
Ми і без Пісторіса всмак наслухалися занепокоєних пісторій від різних пістунів...
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17.01.2023 16:41
+7
Там, мабуть вже половина молоді - це нащадки кислобздійних понаєхів.
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17.01.2023 16:43
+3
Як би німці вже два рази воювали з рашкою, і не тільки з нею, но і з усім світом)
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17.01.2023 16:41
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Там, мабуть вже половина молоді - це нащадки кислобздійних понаєхів.
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17.01.2023 16:43 Ответить
Та там ще з Другої світової зґвалтовані німкені понароджували лаптєй.
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17.01.2023 17:10 Ответить
Какую молодь? Альтернативно одаренную, которая не может чихнуть без психолога?
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17.01.2023 17:39 Ответить
Які не можуть жити без тік-току.
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17.01.2023 17:43 Ответить
Крот, отвечу тебе на русском.
Те, кто приехал в результате кацапской агрессии ответят! И серьезно ответят, мало не покажется!
Только вы, кацапские дебилы, этого возможно и не прочувствуйте!
Просто уйдёте в небытие!)))
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17.01.2023 19:06 Ответить
Крот - це я, чи Кротов зверху?
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17.01.2023 19:13 Ответить
а коли, по твоєму, людина стає старою? Пісторіусу 62. Байдену 80
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17.01.2023 17:51 Ответить
Байдена народ Америки обрав, а Пісторіуса ***** через Шольца призначив.

Людина починає старіти з 25 років.
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17.01.2023 18:40 Ответить
От я дивлюсь на фото і бачу двох підстаркуватих втомлених нарзаном та владою дядьок.
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17.01.2023 18:42 Ответить
Але це не точно. Але це не скоро)))
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17.01.2023 16:38 Ответить
анекдот дня:

німці можуть воювати з рашкою
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17.01.2023 16:38 Ответить
Як би німці вже два рази воювали з рашкою, і не тільки з нею, но і з усім світом)
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17.01.2023 16:41 Ответить
Кожен раз одгрібали, але ж на третій раз їм має пощастити.
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17.01.2023 16:42 Ответить
вірю казки про Нібелунгів:

"Давным давно в одной из отдаленных галактик"

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17.01.2023 17:01 Ответить
Ми і без Пісторіса всмак наслухалися занепокоєних пісторій від різних пістунів...
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17.01.2023 16:41 Ответить


тисяча і один рецепт скислої Ліверки
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17.01.2023 17:38 Ответить
Нє ну якщо товариш і держить рівновагу то хаи покаже своі чесноти .
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17.01.2023 16:45 Ответить
У характеристиці, яку майбутньому МО надав канцлєр, ключове слово "друг". "Любий друг".
Другий аспект, який впадає в око - ані півслова про завдання і роль ФРН у Північноатлантичному Альянсі. Тобто, німці збираються воювати самотужки.
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17.01.2023 16:51 Ответить
Німці у вищій лізі людства вже 1,5 тисяч років. Є чому навчитися та за що бути вдячними.
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17.01.2023 17:19 Ответить
Гитоербув теж з « вищої лігі» ?!
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17.01.2023 17:48 Ответить
Гитлер теж був з « вищої лігі» ?
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17.01.2023 17:49 Ответить
Германці випередили слов'ян тільки на кілька століть.
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17.01.2023 18:12 Ответить
А німці, як нація - набагато молодші за переважну більшість європейських народів.
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17.01.2023 18:14 Ответить
улыбнуло!!можно сказать совсем юные!правда если не учитывать что римскую империю похоронили(когда были постарше многих европейцев) так понимаю это в польше тебя в,.истории"поднатаскали??
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17.01.2023 21:33 Ответить
"німці" - ******** народ,
"германці" - мовна група,

шкода, що досі таких речей не розрізняєте.
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17.01.2023 21:47 Ответить
с тобой всё понятно!!(далее без коментариев) в данное время все ,,******* народи"без исключений!(играешся в слова суть которых сам не понимаеш)
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17.01.2023 23:28 Ответить
школяр?
чи дикий кацап з Німеччини, який ніколи не чув ані таких базових понять, ані української мови (де я різниця між "німцями" і "германцями" ще в школі пояснюється)?
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17.01.2023 23:33 Ответить
Я відповідаю лише тим, хто має людські імена, але я не хочу спілкуватися з ботами.
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17.01.2023 23:44 Ответить
Ще один соратник Меркель?

Путин- ферштейн?

Шольц підбирає собі подібних.
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17.01.2023 17:46 Ответить
Сейчас, как никогда ранее в истории, против рабсии, где у власти фашисты, собрана огромная единая коалиция, которая может эффективно остановить очередной рейх и восстановить мир для человечества.
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17.01.2023 17:50 Ответить
Ну есть все шансы, сейчас Украина перемелит всю военную немощь рашистов, а когда на россии полыхнет, то бундес как раз там уже справится.
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17.01.2023 17:57 Ответить
ЛУЧШЕ ДАЙТЕ ВООРУЖЕНИЕ УКРАИНЕ ЧЕМ ВООРУЖАТЬСЯ. УКРАИНА И ТАК ВОЮЕТ ЗА ВСЮ ЕВРОПУ. ДАЙТЕ ТАНКИ И ДГУГОЕ ВООРУДЕНИЕ. ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НИКТО НА ВАС НЕ НАПАДЕТ. НЕМЦЫ УЖЕ ПРОСТО БОЯТСЯ СИЛЬНОЙ УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.01.2023 18:03 Ответить
Пісторіус- патрон,із обойми прорашистської лахудри меркель.Мабуть нічого доброго не варто очікувати Україні від цих німецьких прорашистських "чмобіків"
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17.01.2023 18:24 Ответить
Шольц продовжує політику Меркель.

Німеччина меркель мала великі. плани на Росію як джерело ресурсів.


Вони писали стратегічну вісь Німеччина-Росія для доменування в Європі, на противагу США, Британії та Франції.

Тому Шольц як кандидатура Меркель не поспішає допомагати Україні.

Сильна після військової України не вписується в плани Шольца.
Позиція народу Німеччини не завжди збігається з шольцем, тому він "маневрує" і говорить "правильні слова".

Але його справи говорять голосніше за його слова.

Заяви про посилення Бундесверу можна зрозуміти, але наразі доля війни вирішується в Україні.

Якщо вони реально не допомагатимуть Україні, то завтра російські танки можуть стояти вже під Берліном.
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17.01.2023 18:51 Ответить
теперь ШОЛЬЦ со своим ..лучшим другом... будут на пару тормозить отправку Танков .
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17.01.2023 21:00 Ответить
 
 