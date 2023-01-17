Германия на фоне войны России против Украины будет усиливать Бундесвер, - Писториус

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает одной из лучших кандидатур на должность главы Министерства обороны Бориса Писториуса.

Так, глава правительства прокомментировал журналистам в Бранденбурге свое решение назначить министром обороны ФРГ министра внутренних дел земли Нижняя Саксония, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я попросил Бориса Писториуса стать федеральным министром обороны, он не только друг и хороший политик, но и имеет очень большой опыт в области политики безопасности, он очень часто и тесно на своей предыдущей должности сотрудничал с Бундесвером. Но также потому, что он имеет силу и равновесие, которые нужны для такой большой задачи с учетом переломных времен", - сказал Шольц.

Он выразил убеждение, что Писториус является человеком, который осведомлен о том, что происходит в войсках, понимается с солдатами. Канцлер поблагодарил будущего члена своего кабинета за то, что тот быстро согласился с его предложением.

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Шольц также поблагодарил Кристину Ламбрехт за работу в должности министра и выразил уважение ее решению уйти в отставку.

В свою очередь Писториус поблагодарил канцлера за доверие. В комментарии, транслируемом новостными телеканалами, он отметил, что предложение возглавить Минобороны было для него очень неожиданным, времени на размышления - мало.

"Это для меня высокая честь - возглавить это министерство. Я осознаю масштаб задач в эти времена... задачи, стоящие перед войсками, - гигантские", - сказал Писториус и пообещал быть в тесном контакте с солдатами.

Будущий глава Минобороны также подчеркнул, что будет вынужден "приспосабливать Бундесвер к новой ситуации, которая возникла в связи с нападением россии на Украину… Я хочу сделать Бундесвер сильным перед временами, которые нас ожидают.... С первого дня я буду на 150% предан этой задачей", - сказал Писториус.

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Официальная церемония назначения Бориса Писториуса на должность министра обороны ФРГ намечена на четверг, 19 января.

Писториус занимал должность министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии с 2013 года, до этого он являлся мэром Оснабрюка.

Напомним, утром 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала канцлеру прошение об отставке. Свое решение она объяснила "чрезмерным вниманием к ней со стороны СМИ", что мешает работе и вредит деятельности Бундесвера.