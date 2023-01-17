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Новости Война
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За то, что уничтожено Россией, должна платить сама РФ, - премьер Эстонии Каллас

каллас,кая

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС должен создать юридические механизмы, которые позволят направить конфискованные в ЕС активы РФ для компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.

Об этом она заявила в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ.

Премьер напомнила, что продвигала идею передачи Украине российских активов с 9 марта 2022 года.

"Это несправедливо, когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины, а помогают Украине наши налогоплательщики. За то, что уничтожено, должна платить сама Россия" - объяснила Каллас.

Она также отметила, что замораживание активов не дает права собственности на эти активы, лишь ограничивает их использование на время заморозки.

"Чтобы можно было отобрать активы должно быть юридическое основание - преступление или какая-то другая причина, которая позволяет конфискацию. Поскольку мы (страны Евросоюза - ред.) являемся правовыми государствами, естественно, эти решения должны соответствовать всем правилам, в том числе международным", – подчеркнула Каллас.

Премьер отметила, что в конце декабря она поручила МИД и Минюсту разработать юридически корректное решение на уровне Эстонии.

"Так же, как мы делали в разных других ситуациях, когда наш опыт служил примером для других. Другими словами, мы поможем Еврокомиссии прийти к этим решениям, поскольку наши правовые пространства достаточно похожи. И сейчас поиск этого решения идет", - добавила Каллас. .

Читайте: Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии по изъятию российских активов

Эстония (1419) Каллас Кая (190)


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а за вбитих українців - смертна кара
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17.01.2023 17:05 Ответить
Шоб до них це діишло іх треба поставити в позу зю .
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17.01.2023 17:13 Ответить
Будемо касапів у рабство продавати.. і на запчастини розбирати..
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17.01.2023 17:27 Ответить
РЕ-ПА-РА-ЦІЯ !!!
ЗА ВСЕ:

За все зруйноване-за кожну цеглу.

За втрачене майно.

За витрати на євакуацію кожної родини.

За моральні збитки кожного громадянина України.

За неотриманий прибуток та дохід кожного бізнесу.

За лікування кожного пораненого.

Як « компенсувати» життя загиблих???

Та купа інших втрат…

Оце все повинен порахувати Шмигаль, та вже мати цю цифру у руці.

Вона повинна обчислюватися у трильйонах доларів.
Та кожен день обговорюватись…
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17.01.2023 17:37 Ответить
Pustoi bazar. Nado kakto - vsjo, znatshit net realnoi idei, kotorogo predlagat shtob PROSTO otnjat dengi ot prestupnika i peredat postradavshemu. . I tak vsja eto demokratia, osnovannaja na rastushim birokratii. Zanykalsja tshitat 9 let kak my tut kaknibud, koe-gde soberjomsja mysljami i pomozhem Ukraine. Kakto natshal sravnivat to shto segodnja tvoritsja v Ukraine s tem shto tvorilas v Finjlandii 1939- 1944. Kormjat obeshanijami i dadut shtoto, no ne to i ne stolko. Segodnja Zaluzhny v roli Mannerheimà. Finljandija otdala kutshu zemel i plotil moskaljam do 1991 (ili 1994) reparatsii. Zhertva plotil ubiitsu.
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17.01.2023 18:29 Ответить
Какая красивая и умная женщина
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17.01.2023 18:40 Ответить
Повністю згідний.

Тепер треба реалізувати механізми за допомогою яких це відбуватиметься.
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17.01.2023 20:35 Ответить
Я би на це не розраховував. Максимум частина заморожених активів може буде передана, і то, дуже сумніваюся. Там кожну копійку лобіюють, щоб ніде не втікла.
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17.01.2023 21:00 Ответить
"Чтобы можно было отобрать активы должно быть юридическое основание - преступление или какая-то другая причина..."
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А они мало совершили преступлений?
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17.01.2023 21:02 Ответить
 
 