За то, что уничтожено Россией, должна платить сама РФ, - премьер Эстонии Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС должен создать юридические механизмы, которые позволят направить конфискованные в ЕС активы РФ для компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.

Об этом она заявила в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ.

Премьер напомнила, что продвигала идею передачи Украине российских активов с 9 марта 2022 года.

"Это несправедливо, когда Россия уничтожает инфраструктуру Украины, а помогают Украине наши налогоплательщики. За то, что уничтожено, должна платить сама Россия" - объяснила Каллас.

Она также отметила, что замораживание активов не дает права собственности на эти активы, лишь ограничивает их использование на время заморозки.

"Чтобы можно было отобрать активы должно быть юридическое основание - преступление или какая-то другая причина, которая позволяет конфискацию. Поскольку мы (страны Евросоюза - ред.) являемся правовыми государствами, естественно, эти решения должны соответствовать всем правилам, в том числе международным", – подчеркнула Каллас.

Премьер отметила, что в конце декабря она поручила МИД и Минюсту разработать юридически корректное решение на уровне Эстонии.

"Так же, как мы делали в разных других ситуациях, когда наш опыт служил примером для других. Другими словами, мы поможем Еврокомиссии прийти к этим решениям, поскольку наши правовые пространства достаточно похожи. И сейчас поиск этого решения идет", - добавила Каллас. .

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