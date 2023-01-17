"Энергоатом" рассчитывает вывести из ремонта и подключить к энергосистеме 9-й блок АЭС в начале февраля
НАЭК "Энергоатом" рассчитывает запустить один из девяти доступных Украине находящихся в ремонте энергоблоков АЭС в начале февраля.
Об этом сообщил президент компании Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы ускоренными темпами перегружаем топливо на одном из 9 энергоблоков, находящихся на подконтрольной Украине, чтобы как можно быстрее подключить его к энергосистеме. И это будет фактически на начало февраля", - сказал Котин на брифинге на Южноукраинской АЭС.
По его словам, остальные 8 блоков работают на максимально возможной мощности.
Напоминаем, в связи с оккупацией РФ и остановкой производства э/э Запорожской атомной станцией с шестью энергоблоками, Украина располагает девятью блоками на трех АЭС - Южноукраинской, Хмельницкой, Ровенской. Один из энергоблоков был выведен в плановый ремонт в начале января.
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