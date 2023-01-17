РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11181 посетитель онлайн
Новости
19 520 3

"Энергоатом" рассчитывает вывести из ремонта и подключить к энергосистеме 9-й блок АЭС в начале февраля

аес,хмельницька

НАЭК "Энергоатом" рассчитывает запустить один из девяти доступных Украине находящихся в ремонте энергоблоков АЭС в начале февраля.

Об этом сообщил президент компании Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы ускоренными темпами перегружаем топливо на одном из 9 энергоблоков, находящихся на подконтрольной Украине, чтобы как можно быстрее подключить его к энергосистеме. И это будет фактически на начало февраля", - сказал Котин на брифинге на Южноукраинской АЭС.

По его словам, остальные 8 блоков работают на максимально возможной мощности.

Читайте: Длительные перебои с электропитанием Запорожской АЭС могут привести ко второй "Фукусиме", - глава "Энергоатома" Котин

Напоминаем, в связи с оккупацией РФ и остановкой производства э/э Запорожской атомной станцией с шестью энергоблоками, Украина располагает девятью блоками на трех АЭС - Южноукраинской, Хмельницкой, Ровенской. Один из энергоблоков был выведен в плановый ремонт в начале января.

АЭС (542) энергетика (2553) Энергоатом (410) атомная энергетика (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Афуеть, в начале февраля.. а чом не березня чи квітня?
показать весь комментарий
17.01.2023 18:09 Ответить
не пора ли Украине иметь ядерное оружие?
показать весь комментарий
17.01.2023 18:11 Ответить
 
 