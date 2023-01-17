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Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен прибудет в Киев 2 февраля, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что делегация Европейской комиссии во главе с руководителем ЕК Урсулой фон дер Ляйен прибудет в Украину 2 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сейчас готовимся к встрече с делегацией Еврокомиссии во главе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибудет в Киев. Состоятся важные межправительственные консультации. "Сверим часы" по выполнению Украиной рекомендаций Европейской комиссии, оценим степень прогресса". , – сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Премьер отметил, что на встрече стороны будут обсуждать движение к "промышленному безвизу", присоединению к Единому роуминговому пространству ЕС, интеграции в единое пространство платежей в евро.

"А также будем договариваться о продлении беспошлинного ввоза наших товаров в Европу. Обсудим все неотложные вопросы: сотрудничество в военной сфере, поддержку энергетики, финансовой сферы, гуманитарные направления сотрудничества и другие важные вопросы", - заявил Шмыгаль.

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Еврокомиссия (1445) Киев (25495) Урсула фон дер Ляйен (511) Шмыгаль Денис (2680)


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По факту Шмыгаль должен управлять государством и экономикой круче ЗеКодломойских чуваков...,к сожалению он не Яценюк и не Гройсман...,и Лешека Бальцеровича рядом нет...кто бы дал дельный совете..так что жуйте Турборежим Кучмы...
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17.01.2023 18:16 Ответить
Тільки лаптям про це не кажіть..
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17.01.2023 18:23 Ответить
«Молодець»!

Сроки оприлюднив.
Далі буделокація?
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17.01.2023 19:36 Ответить
 
 