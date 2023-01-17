Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен прибудет в Киев 2 февраля, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что делегация Европейской комиссии во главе с руководителем ЕК Урсулой фон дер Ляйен прибудет в Украину 2 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сейчас готовимся к встрече с делегацией Еврокомиссии во главе с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, которая 2 февраля прибудет в Киев. Состоятся важные межправительственные консультации. "Сверим часы" по выполнению Украиной рекомендаций Европейской комиссии, оценим степень прогресса". , – сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
Премьер отметил, что на встрече стороны будут обсуждать движение к "промышленному безвизу", присоединению к Единому роуминговому пространству ЕС, интеграции в единое пространство платежей в евро.
"А также будем договариваться о продлении беспошлинного ввоза наших товаров в Европу. Обсудим все неотложные вопросы: сотрудничество в военной сфере, поддержку энергетики, финансовой сферы, гуманитарные направления сотрудничества и другие важные вопросы", - заявил Шмыгаль.
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