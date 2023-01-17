Залужный в Польше впервые очно встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 января впервые встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении цитируется прямая речь Залужного: Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины.
Обозначил насущные нужды Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу".
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+40 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+39 Andrew Lee
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+35 дмитрий #513526
показать весь комментарий17.01.2023 18:21
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https://twitter.com/i/status/1615370937167405056
Гарна ідея! Сподіваємось, що тепер вони закритими засобами зв'язку більш ефективно будут планувати знищення москальні !
Спецназ ЗСУ под Бахмутом утилизацию провел с Могилизацией..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍👌✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Разом до Перемоги!
Смерть рашітским окупантам.
We'r never giving in!
https://www.youtube.com/watch?v=L-8rMp9Leb4
Героям слава!!!
Слава США!!!