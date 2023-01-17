Залужный в Польше впервые очно встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 января впервые встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении цитируется прямая речь Залужного: Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины.

Обозначил насущные нужды Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу".

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