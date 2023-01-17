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Залужный в Польше впервые очно встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США Милли

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 января впервые встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении цитируется прямая речь Залужного: Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины.

Обозначил насущные нужды Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу Победу".

Читайте: Сегодня войска РФ выпустили по Украине 28 крылатых и 5 управляемых ракет. ВСУ уничтожили 18 крылатых и 3 управляемые ракеты, - Залужный. ИНФОГРАФИКА

Залужный Валерий (657) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+40
плять"зе лідор" мабуть з дєрмаком від зависті і від "незнання" про що саме йшлося на цій зустрічі -посиніли
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17.01.2023 18:34
+39
здається, Міллі зрозумів, що Йєрмак завжди "вуха гріє" при телефонних розмовах, тож вирішів віч-на-віч обсудити, щоб "ліва ЗЕлень" не зливала плани у кремль??
Гарна ідея! Сподіваємось, що тепер вони закритими засобами зв'язку більш ефективно будут планувати знищення москальні !
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17.01.2023 18:34
+35
Давно пора, личная химия иногда не мало решает
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17.01.2023 18:21
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Давно пора, личная химия иногда не мало решает
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17.01.2023 18:21 Ответить
Причем, очень и очень немало
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17.01.2023 19:32 Ответить
А, тим часом Президент записав черговий відосік з німецькими студентами. На біс!
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18.01.2023 06:32 Ответить
Міллі сподіваюсь поклонився і "честь віддав"..
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17.01.2023 18:21 Ответить
Обращение с передовой американского медика Дженнифер Малли
https://twitter.com/i/status/1615370937167405056
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17.01.2023 18:24 Ответить
Як розпирає від гордості за військове керівництво, такої ж сили і сором за політичне.
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17.01.2023 18:24 Ответить
1000000%
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17.01.2023 18:48 Ответить
Не усе там так добре.
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17.01.2023 18:50 Ответить
Та ясно що не все, але ж значно краще, ніж в ОПі та в Раді.
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17.01.2023 19:30 Ответить
Серветку дати?
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17.01.2023 19:51 Ответить
Він звик лопухом...
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18.01.2023 07:26 Ответить
Надеюсь встреча будет с толком,главное что бы земразота не мешала.
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17.01.2023 18:27 Ответить
Слава бойовому генералу та щира дяка союзникам! Боже, бережи Україну! Слава нашим захисникам! Помийку буде знищено
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17.01.2023 18:33 Ответить
плять"зе лідор" мабуть з дєрмаком від зависті і від "незнання" про що саме йшлося на цій зустрічі -посиніли
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17.01.2023 18:34 Ответить
це дає надію багатьом
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17.01.2023 18:46 Ответить
Краще б вони посиніли із зашморгом на шиї від тієї жаби.
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17.01.2023 18:55 Ответить
а можеш уявити як Ху"ло заздрить!?
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17.01.2023 22:41 Ответить
здається, Міллі зрозумів, що Йєрмак завжди "вуха гріє" при телефонних розмовах, тож вирішів віч-на-віч обсудити, щоб "ліва ЗЕлень" не зливала плани у кремль??
Гарна ідея! Сподіваємось, що тепер вони закритими засобами зв'язку більш ефективно будут планувати знищення москальні !
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17.01.2023 18:34 Ответить
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17.01.2023 20:28 Ответить
Добрий знак!
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17.01.2023 18:35 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷👍👌
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17.01.2023 18:37 Ответить
може Залужний і Рамштайн відвідає. Було б непогано.
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17.01.2023 18:42 Ответить
Там и понимать было нечего , могли- бы ,как-то публично опубликовать компромат, что Ермак и Абдристович КРЕМЛЕВСКИЕ ВЫКОРМЫШИ , конченные выродки , пособники Дугина-***** ! Отставка гермофродита люськи - спасает остальных кротов -консерв ,копать очень ГЛУБОКО- Гордон ,Фейгин , Илларионов,……
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17.01.2023 18:42 Ответить
Так американці вже давно і відкритим текстом сказали, що д'єрмак токсичний для України! Але боневтіку на це пофіг.Може тому і гальмують з потужнішою зброєю тому що ота "криса" може все кацапам злити.
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17.01.2023 18:50 Ответить
Ну неужели на него управы нет?На каламоя тоже Как это возможно , или воевать или постоянно бояться , что нашим героям вонзят нож в спину ?из-за них сотни тысяч УЖЕ погибли ,сдан «коридор», Баканов в бегах ! Куча консерв и кротов сутками сидят в эфире и нагло плюют в лицо ,гадяти ещё смеют угрожать , после всего что сотворил
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17.01.2023 23:49 Ответить
.....евролабовский спальчевский+ клиенты.
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17.01.2023 19:24 Ответить
Новое интервью Мадяра - https://www.youtube.com/watch?v=702cb23jgYU
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17.01.2023 18:47 Ответить
ты че нормально не можешь ссылку дать , Я должен делать лишние движения
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17.01.2023 18:54 Ответить
Отличительная черта быдла - хамство.
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17.01.2023 19:09 Ответить
Ты что, больной или тебя уронили ?
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17.01.2023 19:12 Ответить
ну зовсім же не важко зробити зсилку активною
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17.01.2023 20:29 Ответить
Томагавки проси
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17.01.2023 18:52 Ответить
Военні скорше добалакуются чим вся ця цівцльна братія.
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17.01.2023 18:53 Ответить
https://youtu.be/gCHMvHaz4ow ...

Спецназ ЗСУ под Бахмутом утилизацию провел с Могилизацией..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍👌✊💪🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.01.2023 18:55 Ответить
в траншею закопали за раз 25 орков
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17.01.2023 19:21 Ответить
ВСУ приземлили штурмовик Су-25, авиация 10 раз била по скоплению оккупантов - Генштаб
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17.01.2023 19:06 Ответить
Слава Богу, Залужний на місці! З Нового Року про нього не було повідомлень.
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17.01.2023 19:07 Ответить
видно, що ти, наприклад, в телеграмах не сидиш.
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17.01.2023 19:50 Ответить
https://www.aviaport.ru/digest/2023/01/17/740431.html Первый самолет AWACS прибыл на авиабазу в Румынии
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17.01.2023 19:14 Ответить
шо-та неамечается...
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17.01.2023 19:25 Ответить
"РОССИЮ ОТТЕСНЯТ И ОТБЕРУТ КРЫМ": ПРЕМЬЕР ФИНЛЯНДИИ
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17.01.2023 19:17 Ответить
United we stand.

Разом до Перемоги!
Смерть рашітским окупантам.
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17.01.2023 19:22 Ответить
We'll face it with a grin!
We'r never giving in!
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17.01.2023 19:27 Ответить
Кому в Україні не потрібен ленд-ліз.
https://www.youtube.com/watch?v=L-8rMp9Leb4
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17.01.2023 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L-8rMp9Leb4
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17.01.2023 19:28 Ответить
Ленд Лиз не Ограничен во времени , пока есть другие источники помощи
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17.01.2023 19:37 Ответить
Ограничен, до октября этого года. К тому же другие источники помощи недостаточны, что бы не сказать неадекватны.
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17.01.2023 20:22 Ответить
Найвеличніший лідор думав, що своєю обскубаною бородою та футболкою замаскував від усіх чмошне нутро. Мачо, блін, недоумкувате.
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17.01.2023 19:39 Ответить
Ты что, больной или тебя уронили ?
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17.01.2023 19:45 Ответить
Давно пора, бо вже задовбали ці мутні неголені посередники.
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17.01.2023 19:44 Ответить
Міллі - не Остін. З ним потрібно "працювати", щоб не заривався в "миротворці-посередники".
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17.01.2023 19:48 Ответить
Це професійне спілкування за військовим фахом, політика, якісь "посередники" чи "миротворці" тут взагалі ні до чого.
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17.01.2023 20:01 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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17.01.2023 19:57 Ответить
Добре, що відбулася зустріч двох цивілізованих і розумних людей
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17.01.2023 20:37 Ответить
Два генерали:
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17.01.2023 21:38 Ответить
Даже интересно, не просто так они встречались очно, что то знАчимое готовится....
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17.01.2023 22:34 Ответить
Без дерьмачины
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17.01.2023 23:52 Ответить
Це добре! Трошки мізк від зеленої плесняви почистив !
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18.01.2023 08:30 Ответить
 
 