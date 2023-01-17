Российское руководство будет продолжать войну в Украине для сохранения своей власти, - ГУР
Российское руководство будет продолжать террористическую войну для сохранения своей власти, поэтому Украина нуждается в большем оружии для защиты и деоккупации своих территорий.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, блицкриг России провалился, что для Путина означает необходимость затягивать войну, потому что она гарантирует ему и его приверженцам сохранение власти, ведь альтернатива – только международный трибунал или бунт внутри страны.
"Теракты и террористическая война – это то, что и дальше будут делать Путин, Герасимов и Шойгу, пока их не остановит Украина и международное сообщество. Задача Украины и международной проукраинской антипутинской коалиции – это максимально быстрая деоккупация территории и обеспечение победы в 2023 году", – подчеркнул представитель ГУР.
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Серйозне питання "розвідало" управління розвідчки, чого вже там.
Пора сворачивать проект "*****"!
Дело тут не столько в Куйле, сколько в подготовке к нападению для уничтожения Украины.
Этот процесс запускался парашей неоднократно для ослабления ЗСУ и нашей оборонки.
Февраль 2010-ноябрь 2013- 3 года и 9 месяцев.
Май 2019-февраль 2022- 2 года и 9 месяцев.
Во второй раз справились на год раньше.
Нет..это концлагерный помойка путлера...
Хоть стать Zондер быдлом Шариковых Пригожина...
Извини чувак...быдло Пригожина генерал Герасимов утилизировал под Соледаром 😁💀☠️👽взял Киев за два дня .. как говорила Марго Симоньян...типа пятилетку Сралина за 2 дня...или года...
Передовики Утилизации..встали с КАЛен...🦍🦍🦍🦍😁😁😁
. чтобы падаль Мавзолейная дохла тысячами...мне их не жаль навозных...💀☠️💀👹👺🦍🦍🦍