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Новости Война
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Российское руководство будет продолжать войну в Украине для сохранения своей власти, - ГУР

кремль

Российское руководство будет продолжать террористическую войну для сохранения своей власти, поэтому Украина нуждается в большем оружии для защиты и деоккупации своих территорий.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Андрей Юсов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, блицкриг России провалился, что для Путина означает необходимость затягивать войну, потому что она гарантирует ему и его приверженцам сохранение власти, ведь альтернатива – только международный трибунал или бунт внутри страны.

"Теракты и террористическая война – это то, что и дальше будут делать Путин, Герасимов и Шойгу, пока их не остановит Украина и международное сообщество. Задача Украины и международной проукраинской антипутинской коалиции – это максимально быстрая деоккупация территории и обеспечение победы в 2023 году", – подчеркнул представитель ГУР.

Читайте: В России "назначили виновных" за уничтожение военных РФ в оккупированной Макеевке, - ГУР МО

кремль (725) оружие (10203) разведка (4171)


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Топ комментарии
+16
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17.01.2023 18:35
+9
Капітан Очєвідность отримав наступне звання Гєнєрал *******.

Серйозне питання "розвідало" управління розвідчки, чого вже там.
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17.01.2023 18:41
+6
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17.01.2023 18:45
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17.01.2023 18:35 Ответить
А почему молчит гогилашвили? Какое его мнение?
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17.01.2023 18:39 Ответить
Капітан Очєвідность отримав наступне звання Гєнєрал *******.

Серйозне питання "розвідало" управління розвідчки, чого вже там.
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17.01.2023 18:41 Ответить
Рузьге!
Пора сворачивать проект "*****"!
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17.01.2023 18:41 Ответить
там проект "*****" - всі 140 мільйонів, чи стільки там їх залишилось? Як вони можуть самі себе "сворачівать", якщо у них у головах таке у всіх?
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17.01.2023 18:42 Ответить
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17.01.2023 18:41 Ответить
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17.01.2023 18:45 Ответить
Matushka- moskoovija ne ispravitsja, jesli ne naidut novogo Nemtsova. Kak minimum. Za to jego i likvidirovali. Navalnyi prosto otsherednoi moskal- Krym -to tshei? - otvetil na etot vopros po-putinski... Znatshit nado prizhat k bolotam i zabor stroit vokrug, shto ni tuda i ni v koem slutshii ot tuda. Vsem budet spokoinejee
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17.01.2023 18:53 Ответить
Т.е. Куйло войну продолжает, чтобы сохранить свою власть. А тогда начинало оно её для чего?
Дело тут не столько в Куйле, сколько в подготовке к нападению для уничтожения Украины.
Этот процесс запускался парашей неоднократно для ослабления ЗСУ и нашей оборонки.
Февраль 2010-ноябрь 2013- 3 года и 9 месяцев.
Май 2019-февраль 2022- 2 года и 9 месяцев.
Во второй раз справились на год раньше.
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17.01.2023 18:54 Ответить
Це буде важко.. комусь дуже важко. Але Ми повинні це зробити,щоб хоча б наші діти пожили вільними Людьми..
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17.01.2023 18:56 Ответить
Алло..это ГУЛАГ Сралина..
Нет..это концлагерный помойка путлера...
Хоть стать Zондер быдлом Шариковых Пригожина...
Извини чувак...быдло Пригожина генерал Герасимов утилизировал под Соледаром 😁💀☠️👽взял Киев за два дня .. как говорила Марго Симоньян...типа пятилетку Сралина за 2 дня...или года...
Передовики Утилизации..встали с КАЛен...🦍🦍🦍🦍😁😁😁
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17.01.2023 19:05 Ответить
відкриття року...а ми того не знали
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17.01.2023 19:06 Ответить
Зимняя война в Финляндии с 30 ноября 1939 года и по март 1940 года для дохлого Сссра закончилась трагедией...около 400 000 солдат и офицеров РККА стали дебилам...от ран от обморожения и голода...остальных маршал Маннергейм утилизировал 👽👽👽💀💀💀☠️☠️☠️👹👺
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17.01.2023 19:13 Ответить
А для финов? Для финов чем та война закончилась, напомните пожалуйста.
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17.01.2023 19:19 Ответить
Карельский перешеек стоил того

. чтобы падаль Мавзолейная дохла тысячами...мне их не жаль навозных...💀☠️💀👹👺🦍🦍🦍
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17.01.2023 19:21 Ответить
Ну ведь спорно же. Фины потеряли больший % от населения в той войне. И отдали куда больший кусок территории, чем просили краснопузые.
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17.01.2023 19:26 Ответить
Смотри фильм в Ютьюбе Тайны Финской войны.. автор Кирилл Набутов..отвали..чувак..ты не в теме
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17.01.2023 19:29 Ответить
Ну очень хороший вопрос. Ответ давно намекал. Пока не буду напоминать. А ведь ясно о чем. Чем дальше, тем дороже и больше обойдется.
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17.01.2023 22:34 Ответить
гур - Ви ГУР, а не гур-гур-гур.....
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17.01.2023 19:16 Ответить
Хрюкни.. Киев за два дня...а Херсон наш...😁
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17.01.2023 19:19 Ответить
І так ясно, що війна будет довгою поки єкономічно росія не ослабне, але це мінімум ще 2-3роки війни.
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17.01.2023 19:19 Ответить
Як глибоко((А може краще так : москвовське керівництво продовжує війну,бо так хочуть їхні тєрпіли.
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17.01.2023 19:21 Ответить
Як казав мій покійний Батько..все кто воевал против мавзолейных дебилов с 1917 года и по сегодня...Герои...💯👍👌✊💪
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17.01.2023 19:24 Ответить
 
 