Две недели достаточно, чтобы завершить конкурс на должность директора НАБУ, - Шмыгаль

Конкурсная комиссия должна предоставить список из трех кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро до 31 января.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одним из ключевых шагов на этом этапе является завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Уже пройдено пять этапов из девяти. Сейчас правительство обеспокоено возможностью затягивания этого процесса", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Премьер отметил, что кандидатам на должность осталось выполнить практическую задачу, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией.

"Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ. Для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится уже в феврале в этом году в ходе Саммита Украина-ЕС. В частности, завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро", - подчеркнул Шмыгаль.

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