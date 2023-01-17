Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим в Днепре, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о разрушенном российской ракетой доме в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбуке.

На данный момент разбор завалов и поисково-спасательная операция завершена. Известно о 45 погибших, среди которых 6 детей. С травмами разных степеней тяжести – 79 человек, в том числе 16 детей. В общей сложности в этой многоэтажке проживало около 1700 человек. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

Также, по его словам, правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств и установления всех причастных к преступлению России против мирных людей Украины.

Также, по его словам, правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств и установления всех причастных к преступлению России против мирных людей Украины.

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"Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности", - заявил Зеленский.