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Новости Война
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Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим в Днепре, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о разрушенном российской ракетой доме в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбуке.

На данный момент разбор завалов и поисково-спасательная операция завершена. Известно о 45 погибших, среди которых 6 детей. С травмами разных степеней тяжести – 79 человек, в том числе 16 детей. В общей сложности в этой многоэтажке проживало около 1700 человек. В доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

Также, по его словам, правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств и установления всех причастных к преступлению России против мирных людей Украины.

Также, по его словам, правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств и установления всех причастных к преступлению России против мирных людей Украины.

Смотрите: Количество погибших в результате ракетного обстрела дома в Днепре возросло до 45, - ОВА. ФОТОрепортаж

"Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности", - заявил Зеленский.

Днепр (4408) Зеленский Владимир (20268) жертвы (2067)


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Топ комментарии
+18
Там сидить один, голову похилив, начни з нього. А то читати противно, що слугу-зрадника лишили статусу депутата по факту смерті, а не по факту зради.
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17.01.2023 19:08
+14
Опять Зеля примазался? "Міська влада Дніпра надасть по мільйону гривень допомоги готівкою громадянам, що втратили житло внаслідок ракетного удару по місту 14 січня. Джерело:
Это городской бюджет, хоть какие-то деньги выделил. А тот, который играет роль президента, от него сколько?.. "Поручил..." поручатель, итить...
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17.01.2023 19:20
+12
Надай допомогу зі свого фонду "Квартал скумбрії по 8"!
Ще можна перерозподілити кошти з тимошонківсвького "єдиного аналу", але ж тоді кирюша тебе вдавить, так? Можна ще зняти з фінансування ОПи, але тоді дєрьмак ні ширнутись, ні дунуть не дасть! Тож най лохи платять, а ЗЕ "нєлох42рочки"!
Цинічні брехуни!
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17.01.2023 19:27
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Найвеличніший.
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17.01.2023 19:07 Ответить
Сказал -бы Каламою пусть купит всем, потерявшим жильё ,квартиры !
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17.01.2023 20:26 Ответить
Там сидить один, голову похилив, начни з нього. А то читати противно, що слугу-зрадника лишили статусу депутата по факту смерті, а не по факту зради.
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17.01.2023 19:08 Ответить
Це до Тимошенко, його анонс,як потрібно асфальт в Бахмуті....
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17.01.2023 19:17 Ответить
Валя-офіцер, трошки нижче...
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17.01.2023 19:23 Ответить
Куда ********* арестовича на новую должность назначите пане президент.
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17.01.2023 19:14 Ответить
Опять Зеля примазался? "Міська влада Дніпра надасть по мільйону гривень допомоги готівкою громадянам, що втратили житло внаслідок ракетного удару по місту 14 січня. Джерело:
Это городской бюджет, хоть какие-то деньги выделил. А тот, который играет роль президента, от него сколько?.. "Поручил..." поручатель, итить...
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17.01.2023 19:20 Ответить
Навіщо тобі запам'ятовувати ці беспонтові обличчя?? Це тимчасові непорозуміння, які скоро заврешаться.. Зеля зрозумів хто є хто, не хоче шатуном бути і діяти проти країни, проти Держави..
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17.01.2023 19:22 Ответить
Не хоче? д'Ерьмака не увольняет и не сажает , а Баканова где прячет , долженсидеть под трибуналом!
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17.01.2023 20:29 Ответить
Все, що ЗЄ з помпою брав під особистий контроль, було злито та просрано.

Першим згадується збитий боїнг МАУ...
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17.01.2023 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dk0Qts2vWfk - чудова річ ))) Як і все у Процишина
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17.01.2023 19:39 Ответить
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17.01.2023 20:21 Ответить
Особливо "пасльоновим страшно" - це шедевр, рідко регочу в голос, але тут не стримався )))
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17.01.2023 19:41 Ответить
Надай допомогу зі свого фонду "Квартал скумбрії по 8"!
Ще можна перерозподілити кошти з тимошонківсвького "єдиного аналу", але ж тоді кирюша тебе вдавить, так? Можна ще зняти з фінансування ОПи, але тоді дєрьмак ні ширнутись, ні дунуть не дасть! Тож най лохи платять, а ЗЕ "нєлох42рочки"!
Цинічні брехуни!
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17.01.2023 19:27 Ответить
Нельзя со своего, еще внукам не хватает. Да и подельники Пикалов с Кошевым еще пока влазят в экран. Еще можно жрать дальше как не в себя.
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17.01.2023 19:37 Ответить
То най у радуцького позичить або в бабці бєні! А потім відпрацює (тут моя фантазія аж зашкалює!)
А ще в "мами, яка любить скорость" або незїдену мівіну з бункеру ОПи продасть
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17.01.2023 20:13 Ответить
Русня - нелюди, это не обсуждается. Но люди расплатились жизнью и судьбой за три просранных вами года. За ваше предательство интересов страны и вашу непомерную жадность.
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17.01.2023 19:32 Ответить
блювота доручалка
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17.01.2023 19:44 Ответить
Вова ты просто Совок, даже не так, а вот так, - Вова та Совкодрочер. Он поручил и т.д. И кому поручил? Вова, в стране не надо никому ничего поручать, в стране ЗАКОНЫ должни работать, а не поручения.
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17.01.2023 19:44 Ответить
ответствєнним за спрощення та пришвидшення назначить брата дерьмака. звертатись до нього. прайси по спрощенню та прайси по пришвидшенню всі в його руках й доступні в еПрайси.
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17.01.2023 19:46 Ответить
Це дуже правильно, треба пришвидшити допомогу людям. Взагалі треба виділяти житло тим хто його лишився. АЛЕ люди в Бахмуті, в Маріуолі, в Ірпені, Запоріжжі, Київі давно залишились без житла і так "бомжують" - снімають житло за власний рахунок вже по пів року і "кушають" тільки обіцянки. 2 тисячі в зуби і ні в чому собі невідмовляйте. (
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17.01.2023 20:05 Ответить
а что, в Украине премьер-министра уже не существует?
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18.01.2023 06:28 Ответить
Без бубочки і сонце не всходить !
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18.01.2023 08:28 Ответить
 
 