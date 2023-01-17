Оккупант о потерях от собственной артиллерии: "Они по нам, #бать, отрабатывают, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны", - перехват ГУР. АУДИО
Военнослужащий РФ рассказывает о потерях оккупантов от огня своей артиллерии и танков.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Обязаны в отпуск, но у нас комбат - пид#рас. Сидит черт вместе с ротным, #бать, в тылу, #баный в рот. А нас не пускают, у нас же военники забрали, нах#й, не отдают, сука.
У нас с 35 человек 11 осталось. Я на гражданке буду узнавать "Артиллерия" - по #балу, нах#й, пид#ры #баные. Они по нам, #бать, отрабатывают, #баный в рот, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны. Сразу же пацан двухсотый от наших же и уехал", - рассказывает оккупант.
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+16 Саша Пончик
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+13 Україна понад Усіх
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+11 Senator #518037
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**** кацапов, Мордву и Бурбят!
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!..
Комбат-ё, командует он.
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!
Огонь, батарея!
Огонь! Огонь!! Огонь!!! Огонь и я…"
Якби цього не зробили б вялікоскрєпниє пабратіми, то це зробили б солдати НАТО! Радійте - вас "мочать" не сатаністи-бандерівці і не хунто-піндоси! Тепер ви точно попадете в рай путіна, де для вас вже заготовлена культурна програма з кобзоном, задорновим, жиріновським... Покищо міхалков не може дістатися до концертної площадки, але скоро, як обіцяють, буде. А там, диви, ще й чичеріна з усілякими лабудами-поваляями-тарзанами підтягнеться
Где назад означает вперёд и наоборот
Не вращайте Глобус вы не найдете
На планете Земля такого дерьма
Не отыскать.. кроме той Роковой
В которой вы все обосрались..
Потому что не нельзя...
Своих же людей убивать...
Не братья вы ... мавзолейные...
И никогда ими не были...вы просто Сброд...,о котором так точно сказал профессор Олег Гурьевич Каратаев весной 2014 года..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪👍✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇👌