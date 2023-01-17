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Новости Война
9 114 21

Оккупант о потерях от собственной артиллерии: "Они по нам, #бать, отрабатывают, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны", - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ рассказывает о потерях оккупантов от огня своей артиллерии и танков.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Обязаны в отпуск, но у нас комбат - пид#рас. Сидит черт вместе с ротным, #бать, в тылу, #баный в рот. А нас не пускают, у нас же военники забрали, нах#й, не отдают, сука.

У нас с 35 человек 11 осталось. Я на гражданке буду узнавать "Артиллерия" - по #балу, нах#й, пид#ры #баные. Они по нам, #бать, отрабатывают, #баный в рот, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны. Сразу же пацан двухсотый от наших же и уехал", - рассказывает оккупант.

Также смотрите: В России до сих пор действует указ Путина о частичной мобилизации. ДОКУМЕНТ

армия РФ (19123) разведка (4171) перехват (342)


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Топ комментарии
+16
Перебейте друг друга. А мы так и быть чёрные пакеты за свои деньги купим.
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17.01.2023 20:35
+13
Це так має бути..
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17.01.2023 20:28
+11
Путлер капут рабZeя капут СССР капут..СНГ капут.. Таможенный Союз Капут.. Варшавский договор сдох ОДКБ сдохло бесславно..что осталось на Трубе Мавзолея?😁😁правильно... Мавзолей чЛенина и куранты с двумя курицами на Гербе😁🐔🐔 Симоньян и ********* 🐔☠️👽💀
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17.01.2023 20:40
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Це так має бути..
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17.01.2023 20:28 Ответить
Отримають КАЙФ від війни
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17.01.2023 20:29 Ответить
https://youtu.be/TsM_PVd3FWs ...мочим мавзолейных Шизофреников пачками...
Слава ЗСУ Слава Україні героям слава 🔱💯🖤💛🔱🥇🥇🥇🔱💙💛🔱✊👍💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.01.2023 20:33 Ответить
это все путин виноват
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17.01.2023 20:35 Ответить
це недоліки старої радянської зброї відсутність точності,розльот та недольот при зношенності ствола та інше.
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17.01.2023 21:03 Ответить
Перебейте друг друга. А мы так и быть чёрные пакеты за свои деньги купим.
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17.01.2023 20:35 Ответить
вас эбут, а вы крепчайте !!!
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17.01.2023 20:38 Ответить
от слухаю і .... Всі голоси в записах одинакові... Самі пишите в себе - гов... ГРУ, СБУ????
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17.01.2023 20:39 Ответить
І що насторожує супутніх шумів немає!
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17.01.2023 21:10 Ответить
Путлер капут рабZeя капут СССР капут..СНГ капут.. Таможенный Союз Капут.. Варшавский договор сдох ОДКБ сдохло бесславно..что осталось на Трубе Мавзолея?😁😁правильно... Мавзолей чЛенина и куранты с двумя курицами на Гербе😁🐔🐔 Симоньян и ********* 🐔☠️👽💀
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17.01.2023 20:40 Ответить
Второй фронт открыт!
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17.01.2023 20:42 Ответить
"обязаны в отпуск, но у нас комбат - пид#рас. сидит черт вместе с ротным, #бать, в тылу, #баный в рот" - по ходу и них комбат сам херасимов )) питарелло, чёрт и в тылу,..... - именно те свойсва которые приписивали тому подчинённые повара, требуя снаряды. похоже, он сняряды подкинул и теперь ими бибашать по них же. шоб не ныли почом зря ))
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17.01.2023 20:45 Ответить
"Комбат-батяня, батяня-комбат,
**** кацапов, Мордву и Бурбят!
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!..
Комбат-ё, командует он.

Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!
Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!
Огонь, батарея!
Огонь! Огонь!! Огонь!!! Огонь и я…"

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17.01.2023 20:45 Ответить
Сегодня на рабZee праздник...в 1863 году немец Даль издал первый Словарь рюZkoго наречия в городе сраном Путлербурге...тиражом всего 500 экземпляров...будто на РабZee в те годы жили только Достоевский и граф Толстой...с графом Уваровым😁😁😁
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17.01.2023 20:47 Ответить
балгары до сих пор воzхищены "руззким словарьем" !!
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17.01.2023 20:57 Ответить
пам'ятаю перші відео"кадри" чмобіків..вони думали ,що їдуть на рибалку з "пацанами" побухати ,романтіка,.хахлов пастрєлять, щось награбувати,трофеї.
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17.01.2023 20:50 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/17/7385307/ Американцы пообещали подготовить кадры для Patriot за 10 недель - Резников
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17.01.2023 20:55 Ответить
А де радість в голосі?
Якби цього не зробили б вялікоскрєпниє пабратіми, то це зробили б солдати НАТО! Радійте - вас "мочать" не сатаністи-бандерівці і не хунто-піндоси! Тепер ви точно попадете в рай путіна, де для вас вже заготовлена культурна програма з кобзоном, задорновим, жиріновським... Покищо міхалков не може дістатися до концертної площадки, але скоро, як обіцяють, буде. А там, диви, ще й чичеріна з усілякими лабудами-поваляями-тарзанами підтягнеться
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17.01.2023 20:59 Ответить
та там другий голос хіхікає, так шо фсьо норм
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17.01.2023 21:09 Ответить
Покажите мне такое дерьмо,где блаженствует Путлер..
Где назад означает вперёд и наоборот
Не вращайте Глобус вы не найдете

На планете Земля такого дерьма

Не отыскать.. кроме той Роковой
В которой вы все обосрались..
Потому что не нельзя...
Своих же людей убивать...
Не братья вы ... мавзолейные...
И никогда ими не были...вы просто Сброд...,о котором так точно сказал профессор Олег Гурьевич Каратаев весной 2014 года..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪👍✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇👌
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17.01.2023 21:03 Ответить
він як не в рашці родився і виріс, там же все шаблонно, суто по імперських стандартах. А за імперськими стандартами половина з них як мінімум має по-любому подохнути. І ніхто їм не дасть повернутися. навіщо? щоб вони всім розказували який їм триндець в Україні був? "ета как жа, следующую валну мобилизации сорвать?!"
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17.01.2023 22:02 Ответить
 
 