В течение 17 января россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 23 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об артиллерийских и авиаударах россиян по Украине в течение 17 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

"Не имея значительных достижений на поле боя, противник наносит удары по мирным населенным пунктам. Российский агрессор продолжает уничтожать инфраструктуру и дома гражданского населения, - нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, 2 из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой по всей территории Украины", - отмечается в сообщении.

Также читайте: 17 января ВСУ уничтожили вражеский Су-25, - Генштаб