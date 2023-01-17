Участникам Всемирного экономического форума в Давосе представили украинскую формулу мира, - Зеленский

Первая леди Елена Зеленская представила украинскую формулу мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать".

Российская формула войны всем известна: террористические акты, геноцид, военные преступления и разрушение критически важной инфраструктуры.

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Украинская формула мира содержит десять пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой.

Спасибо Елене, что презентовала украинскую формулу мира. Делаем все для победы Украины", – говорится в сообщении.

По данным Reuters, Зеленская во время выступления сообщила, что передаст делегации Китая, а именно вице-премьеру Китая Лю Хэ, письмо с предложениями Украины по прекращению войны. Это письмо она попросила передать президенту Си Цзиньпину.

Первая леди сообщила, что у него также есть письма для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.

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Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат президента РФ Владимира Путина шансов достичь целей в Украине.

Впоследствии он призвал поддержать "украинскую формулу мира" Совбез ООН и многих политиков мира.