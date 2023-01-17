Участникам Всемирного экономического форума в Давосе представили украинскую формулу мира, - Зеленский
Первая леди Елена Зеленская представила украинскую формулу мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать".
Российская формула войны всем известна: террористические акты, геноцид, военные преступления и разрушение критически важной инфраструктуры.
Украинская формула мира содержит десять пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой.
Спасибо Елене, что презентовала украинскую формулу мира. Делаем все для победы Украины", – говорится в сообщении.
По данным Reuters, Зеленская во время выступления сообщила, что передаст делегации Китая, а именно вице-премьеру Китая Лю Хэ, письмо с предложениями Украины по прекращению войны. Это письмо она попросила передать президенту Си Цзиньпину.
Первая леди сообщила, что у него также есть письма для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.
Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат президента РФ Владимира Путина шансов достичь целей в Украине.
Впоследствии он призвал поддержать "украинскую формулу мира" Совбез ООН и многих политиков мира.
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"Щоб перемогти росіян, нам потрібно їх знищити" - Сергій, боєць морської піхоти Збройних сил України. Джерело:
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ось формула миру!
Reuters зазначає, що попри санкції Заходу проти Росії, Китай утримується від засудження військової кампанії Москви, натомість наголошуючи на необхідності миру. Крім того, російський експорт енергоресурсів до Китаю значно зріс після початку конфлікту, і тепер Росія є єдиним найбільшим постачальником нафти в Китай.
А по суті: я вже давно кажу, що колективу "спітч-райтерів" з ОПи просто респект і уважуха!
Але просто цікаво: в неї скумбрія ще по 8 чи вже здешевшала?
чому не надрукували?