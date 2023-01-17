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Новости Война
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Участникам Всемирного экономического форума в Давосе представили украинскую формулу мира, - Зеленский

зеленська
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Первая леди Елена Зеленская представила украинскую формулу мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Правда о полномасштабной войне против нашей страны продолжает звучать".

Российская формула войны всем известна: террористические акты, геноцид, военные преступления и разрушение критически важной инфраструктуры.

Читайте: Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим в Днепре, - Зеленский

Украинская формула мира содержит десять пунктов, которые смогут сделать жизнь Украины и всего мира безопасной и справедливой.

Спасибо Елене, что презентовала украинскую формулу мира. Делаем все для победы Украины", – говорится в сообщении.

По данным Reuters, Зеленская во время выступления сообщила, что передаст делегации Китая, а именно вице-премьеру Китая Лю Хэ, письмо с предложениями Украины по прекращению войны. Это письмо она попросила передать президенту Си Цзиньпину.

Первая леди сообщила, что у него также есть письма для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.

Смотрите: Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию на фронте, оборонную поддержку и "формулу мира". ФОТО

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат президента РФ Владимира Путина шансов достичь целей в Украине.

Впоследствии он призвал поддержать "украинскую формулу мира" Совбез ООН и многих политиков мира.

Давос (391) Зеленский Владимир (20268) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+23
Я знаю

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17.01.2023 21:01
+15
Формула миру? а як же скумбрія по 8?
=========================
"Щоб перемогти росіян, нам потрібно їх знищити" - Сергій, боєць морської піхоти Збройних сил України. Джерело:
=========
ось формула миру!
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17.01.2023 21:03
+12
Хто з громадян знає цю формулу миру від Зеленського?
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17.01.2023 20:58
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Правила форума Совет форумчан
Дайош формулу перемоги!
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17.01.2023 20:57 Ответить
Ударимо формулою по балістичних ракетах? Чи може по самому кремлю? 🤔
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17.01.2023 20:58 Ответить
Ваши слова Да Богу в уши!!
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17.01.2023 21:21 Ответить
Хто з громадян знає цю формулу миру від Зеленського?
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17.01.2023 20:58 Ответить
Я знаю

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17.01.2023 21:01 Ответить
Читал когда то) Но там такой бред, что проще сову на глобус натянуть) За все хорошее, против всего плохого) Вы видели хоть раз от него что то дельное?)
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17.01.2023 21:05 Ответить
... Не только лишь все?
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17.01.2023 21:08 Ответить
"Мир, труд, май, шашлыки.."
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17.01.2023 22:28 Ответить
Труд у зеленій формулі зайвий. Це не їхнє.
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17.01.2023 22:36 Ответить
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17.01.2023 23:33 Ответить
Щоб воно не гундосило по всьому світу, український народ має свою формулу поразки агресора і звільнення усіх окупованих територій без жодного миру з терористами та вбивцями
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18.01.2023 03:36 Ответить
Формула миру? а як же скумбрія по 8?
=========================
"Щоб перемогти росіян, нам потрібно їх знищити" - Сергій, боєць морської піхоти Збройних сил України. Джерело:
=========
ось формула миру!
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17.01.2023 21:03 Ответить
Формула дуже проста - планета мінус касапи дорівнює - життя..
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17.01.2023 21:09 Ответить
«Це був її зоряний час»(с) Winston Churchill. P.S. А скумбрiю по 8 грн. цариця з собою забрала - доїдайте шо осталось..
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17.01.2023 21:17 Ответить
а своему народу они не хотят представить формулу, а то опять договорняки, которых обещали что не будет и все будет прозоро и с наридом советоваться будут...
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17.01.2023 21:18 Ответить
У тій "формулі" така ж "каша" як і в голові "найвеличнішого" без суфлера.
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17.01.2023 21:28 Ответить
Якому ще своєму? Вони хіба українці?
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18.01.2023 03:39 Ответить
Нічого гарного для України от автору кварталу не буде.
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17.01.2023 21:19 Ответить
🤣🤣🤣
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17.01.2023 21:19 Ответить
👍👍👍
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17.01.2023 21:21 Ответить
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17.01.2023 21:22 Ответить
💩💩💩
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17.01.2023 21:24 Ответить
🤨 Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив під час відеопереговор з Путіним, що країна готова бути глобальним партнером Росії (https://espreso.tv/kitay-zayaviv-pro-gotovnist-buti-globalnim-partnerom-z-rosieyu) на тлі "складної ситуації у світі.

Reuters зазначає, що попри санкції Заходу проти Росії, Китай утримується від засудження військової кампанії Москви, натомість наголошуючи на необхідності миру. Крім того, російський експорт енергоресурсів до Китаю значно зріс після початку конфлікту, і тепер Росія є єдиним найбільшим постачальником нафти в Китай.
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17.01.2023 21:24 Ответить
Хай займається пустопоржніми формулами, аби тільки у справи військових не лізли з єрмаковцями...
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17.01.2023 21:26 Ответить
Формула секретна і ніхто її не знає.
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17.01.2023 21:26 Ответить
Ти ЗЕблазень коли українцям свою "формулу" представиш? Запам'ятай якщо в любих твоїх "формулах" першим пунктом не буде стояти повне і безумовне звільнення окупованих територій України включно з Кримом значить всі ці твої "формули" писані ****** в кремлі а ти зрадник який буде обов'язково покараний!!!
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17.01.2023 21:26 Ответить
"Кукушка хвалит петуха за то, что звалит он кукушку" (с)

А по суті: я вже давно кажу, що колективу "спітч-райтерів" з ОПи просто респект і уважуха!

Але просто цікаво: в неї скумбрія ще по 8 чи вже здешевшала?
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17.01.2023 21:27 Ответить
Там такий пробіг у тої скумбрії, що і безплатно не всякий захоче
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17.01.2023 21:30 Ответить
Таке марення ! Така ганьба !
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17.01.2023 21:43 Ответить
Цензор, а де ж ця формула?

чому не надрукували?
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17.01.2023 21:59 Ответить
Це спецопєрация від зільоної ОПи. Мабуть від усіх кому показує цю свою хворобливу формулу за кордоном бере розписку про нерозголошення, т.з. NDA, щоб бува український народ не довідався чи щось не рознюхав раніше дня підписання з касапами.
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18.01.2023 03:50 Ответить
Украинская формула мира-это химическая формула каустической соды, в которой должны утонуть ruzki kurwy!!!
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17.01.2023 22:22 Ответить
Формула миру = формула Штанмайєра?
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17.01.2023 22:33 Ответить
А где же Пинчук, что последние 25 лет в Давосе кормил украинскими завтраками всю шваль местную на шару икрой и варениками, зятем будучи и яхты покупая с аппартаментами в Лондоне за 160 лямов запросто? Видать по миру мотается, втихаря нам танки покупает сильные, и патроны дальнобойные! Патриоты!
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18.01.2023 10:54 Ответить
 
 