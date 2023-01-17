Премьер Нидерландов Рютте на встрече с Байденом подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Рютте сообщил, что Нидерланды присоединятся к Соединенным Штатам и Германии в отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. В то же время не уточняется количество ЗРК и сроки их предоставления.

"По моему мнению, важно, чтобы мы присоединились к предоставлению Patriot, и я обсудил это также сегодня утром с Олафом Шольцем из Германии", - сказал премьер Нидерландов.

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На встрече с президентом США нидерландский премьер напомнил, что Нидерланды решили потратить дополнительные 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины. В свою очередь Байден поблагодарил Рютте за "очень твердую" поддержку Украины.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров Байден и Рютте обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности и укрепления двусторонних торговых отношений.

Напомним, агентство Bloomberg 17 января сообщило со ссылкой на собственные источники, что правительство Нидерландов в скором времени может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.

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