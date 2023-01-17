РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости Война
3 694 14

Премьер Нидерландов Рютте на встрече с Байденом подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot

патріот

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Рютте сообщил, что Нидерланды присоединятся к Соединенным Штатам и Германии в отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. В то же время не уточняется количество ЗРК и сроки их предоставления.

"По моему мнению, важно, чтобы мы присоединились к предоставлению Patriot, и я обсудил это также сегодня утром с Олафом Шольцем из Германии", - сказал премьер Нидерландов.

Также читайте: Рютте перед поездкой в США провел разговор с Зеленским: "Россия не должна победить в этой войне"

На встрече с президентом США нидерландский премьер напомнил, что Нидерланды решили потратить дополнительные 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины. В свою очередь Байден поблагодарил Рютте за "очень твердую" поддержку Украины.

Ожидается, что в ходе двусторонних переговоров Байден и Рютте обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также дальнейшее сотрудничество в области обороны и безопасности и укрепления двусторонних торговых отношений.

Напомним, агентство Bloomberg 17 января сообщило со ссылкой на собственные источники, что правительство Нидерландов в скором времени может принять решение об отправке в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.

Читайте: "Ближайшие месяцы будут решающими": премьер-министр Нидерландов Рютте пообещал помочь Украине победить

Байден Джо (2785) Нидерланды (1575) ПВО (2727) Рютте Марк (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
дякуєм і чекаємо з нетерпінням...
показать весь комментарий
17.01.2023 21:37
+4
Дожмуть. Думаю, Англія для того і заявила про поставку своїх танків, щоб Німеччина вже не могла казати, що "не хоче бути першою".
показать весь комментарий
17.01.2023 21:46
+1
"Лед тронулся, господа-присяжные".
показать весь комментарий
17.01.2023 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуєм і чекаємо з нетерпінням...
показать весь комментарий
17.01.2023 21:37 Ответить
Приймаються ставки: чи "дожмуть" Шольца на танки до Рамштайна у п'ятницю.
показать весь комментарий
17.01.2023 21:42 Ответить
Дожмуть. Думаю, Англія для того і заявила про поставку своїх танків, щоб Німеччина вже не могла казати, що "не хоче бути першою".
показать весь комментарий
17.01.2023 21:46 Ответить
дожать може і дожмуть ))) а от коли вижмуть? )))
показать весь комментарий
17.01.2023 21:48 Ответить
"Лед тронулся, господа-присяжные".
показать весь комментарий
17.01.2023 21:40 Ответить
Шольца на танки дожмуть. З авіацією зараз проблеми. А про передачу нам тактичноі ЯЗ вони навіть не представляють в думках.
показать весь комментарий
17.01.2023 21:47 Ответить
Я не думаю, що Україні нададуть щось більш далеке, ніж ATACMS
показать весь комментарий
17.01.2023 21:57 Ответить
это уже 4я или 5я батарея ? США, Италия, Германия, Дания и Нидерланды
показать весь комментарий
17.01.2023 21:52 Ответить
Ну Італії SAMP/T поки під питанням, Швейцарії там є якийсь компонент і вона проти передачі.
показать весь комментарий
17.01.2023 22:00 Ответить
США (1),ФРГ(1),Нидерланды(1), на сегодня) пока так.
показать весь комментарий
18.01.2023 05:48 Ответить
А Дания ?
показать весь комментарий
18.01.2023 19:53 Ответить
Vot i otlycno,ecio u golancev jest ocen mnogo tankov leopard2A5 etix toze mogli bi dat takze.
показать весь комментарий
17.01.2023 22:29 Ответить
за признание Тайвань бы легко передал бы нам даже пять батарей )
показать весь комментарий
18.01.2023 02:01 Ответить
Другой Китай,"народный", в ответ передаст московии в десятки раз больше,чем Китайская республика смогла бы.
показать весь комментарий
18.01.2023 05:51 Ответить
 
 