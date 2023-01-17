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С террором невозможно сосуществовать. Мы должны выиграть войну, - Зеленский на встрече с германскими студентами

зеленський

Восстановить мир в Украине без потери ее территорий можно только совместными усилиями всех свободных государств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, общаясь со студентами немецких вузов.

Обращаясь к ним, глава государства рассказал о трагедии в Днепре, где в результате российских обстрелов жилого дома погибли уже 45 человек.

"Украинские города и села ежедневно испытывают такие удары. Херсон, Донбасс, пограничные громады, которым не повезло находиться рядом с РФ. Мы хотим прервать эти будни войны и возобновить мир. Это можно сделать, только выиграв войну. Другого способа нет. С террором невозможно. сосуществовать", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что Германия становится одним из лидеров в содействии Украине противостоять российской агрессии: "И мы это очень ценим как в защите нашего неба от российских ракет, так и в защите социальной стабильности для наших людей".

"Мы также ценим, что немецкая политика освобождается от российской оптики по Украине и другим странам-соседям России. Но еще не перевернута та страница европейской истории, на которой базируется российская вера в слабость Европы. Еще есть ощущение у Москвы -  якобы можно угрозами или подкупом склонить государства ЕС к тем решениям, которых ждет Россия", - заявил он, выразив уверенность в том, что "эта страница будет навсегда перевернута тогда, когда Украина сможет освободить свои города и села с помощью немецких Leopard, Marder, Gepard".

Зеленский подчеркнул: "Чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность".

"Украинская реальность сейчас – то, что мы можем выиграть в этой войне. Мы можем восстановить мир по всей нашей территории без того, чтобы оставлять какие-то части земли Кремля для очередных экспериментов над людьми и историей. Но для этого мы все должны быть вместе – Украина, Германия и весь свободный мир. Верю, что будем!", - заключил президент.

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Германия (6939) Зеленский Владимир (20268) студенты (665)


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Топ комментарии
+11
І знову: спічрайтери! Вам респект і уважуха! Найвеличнішому диктору - дякую, що не було "хохм" і "експромтів"..

От якби ж ти ще діяв так, як читаєш написане, то може і став би людиною...
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17.01.2023 21:52
+8
В його голові війна вже закінчилася!
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17.01.2023 21:50
+8
Відосіками пустопоржніми і мантрами ще ніхто війни не вигравав! Країні треба переходити на воєнні рейки, а в нас навіть комендантську годину всі просто хєрять!
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17.01.2023 22:06
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В його голові війна вже закінчилася!
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17.01.2023 21:50 Ответить
І знову: спічрайтери! Вам респект і уважуха! Найвеличнішому диктору - дякую, що не було "хохм" і "експромтів"..

От якби ж ти ще діяв так, як читаєш написане, то може і став би людиною...
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17.01.2023 21:52 Ответить
Now trolls are all in Office. Many ordinary people consider them as leaders. But are they really what people think?
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18.01.2023 03:48 Ответить
Кожен має робити на що вчився.
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18.01.2023 03:49 Ответить
Найвеличнешой-а позвіздіти по приколу.
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17.01.2023 21:58 Ответить
а с тобой, дружочек, мы поговорим позже......
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17.01.2023 22:06 Ответить
Відосіками пустопоржніми і мантрами ще ніхто війни не вигравав! Країні треба переходити на воєнні рейки, а в нас навіть комендантську годину всі просто хєрять!
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17.01.2023 22:06 Ответить
Для Вови не стоїть завдання виграти війну, зараз для нього важливіше виграти майбутні вибори. Ось для цього і "видосики"
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17.01.2023 22:21 Ответить
Про вибори зараз лише повний ідіот може думати, тим більше, що під час воєнного стану вони не проводяться...
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18.01.2023 00:06 Ответить
а те що воно ідіот ви не знали????
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18.01.2023 03:20 Ответить
Невже вам за злість "доплачують"... все добре.. всі нам аплодують, за те що Ми всі разом, чмирім касапів і множимо їх на нуль... всі рахують кожну копійку і кожен патрон який нам дають, не дуже вони й накрадуться... нас вони можуть надурити а з американськими євреями такий фокус не пройде.. всім важко.. але не робіть важче один одному..
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17.01.2023 22:42 Ответить
Тю!!!

ЗЄ міг би росказати, як ще рік тому збирався з цим терором не тілтки співіснувати, а й домовлятися, торгувати і загравати, дивлячись йому в очі.

ЗЄ міг би росказати, як 10 років тому перед тим же терором він ставав на коліна.

ЗЄ міг би росказати студентам про свої фільми, зняті в РФ на гроші ФСБ.

Міг би росказати про свій недвіж у Криму.

Той ще борець з Росією...
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17.01.2023 23:44 Ответить
Це "керівництво" країни і МО нездале забезпечити оборону країни і безпеку громадян. А, замість того відволікає народ пустопорожніми патяканнями, відосіками, самозакоханими монологами та обіцянками. Сподіваєтесь на бурхливі оплески, Зеленський, як у кварталі чи цирку?
Таку владу треба відсторонити і судити. Саме час, поки вони не погубили Україну.
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18.01.2023 06:26 Ответить
а с украинскими студентами зельц не хочет встретиться?
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18.01.2023 06:27 Ответить
Зешобла сидячи на сотнях вагонів з гумонітаркою, просто сміється із західних ідіотів які вирішили допомагати людям яким так важко.
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18.01.2023 06:32 Ответить
 
 