С террором невозможно сосуществовать. Мы должны выиграть войну, - Зеленский на встрече с германскими студентами

Восстановить мир в Украине без потери ее территорий можно только совместными усилиями всех свободных государств

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во вторник, общаясь со студентами немецких вузов.

Обращаясь к ним, глава государства рассказал о трагедии в Днепре, где в результате российских обстрелов жилого дома погибли уже 45 человек.

"Украинские города и села ежедневно испытывают такие удары. Херсон, Донбасс, пограничные громады, которым не повезло находиться рядом с РФ. Мы хотим прервать эти будни войны и возобновить мир. Это можно сделать, только выиграв войну. Другого способа нет. С террором невозможно. сосуществовать", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что Германия становится одним из лидеров в содействии Украине противостоять российской агрессии: "И мы это очень ценим как в защите нашего неба от российских ракет, так и в защите социальной стабильности для наших людей".

"Мы также ценим, что немецкая политика освобождается от российской оптики по Украине и другим странам-соседям России. Но еще не перевернута та страница европейской истории, на которой базируется российская вера в слабость Европы. Еще есть ощущение у Москвы - якобы можно угрозами или подкупом склонить государства ЕС к тем решениям, которых ждет Россия", - заявил он, выразив уверенность в том, что "эта страница будет навсегда перевернута тогда, когда Украина сможет освободить свои города и села с помощью немецких Leopard, Marder, Gepard".

Зеленский подчеркнул: "Чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность".

"Украинская реальность сейчас – то, что мы можем выиграть в этой войне. Мы можем восстановить мир по всей нашей территории без того, чтобы оставлять какие-то части земли Кремля для очередных экспериментов над людьми и историей. Но для этого мы все должны быть вместе – Украина, Германия и весь свободный мир. Верю, что будем!", - заключил президент.

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