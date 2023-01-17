США пообещали подготовить украинских офицеров для работы с Patriot за 10 недель, - Резников

Государства так называемого клуба "Рамштайн" будут помогать Украине в ее победе.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время мер по празднованию специалистов, чей профессиональный вклад помогает Украине побеждать, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Сегодняшняя война, которая является войной в движении, обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. И я считаю, что надо всегда уметь говорить: "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, - минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", - рассказал Алексей Резников.

Он выразил свои надежды на то, что нынешний год станет для нашей страны победным.

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Напомнич, 21 декабря 2022 года США обьявили о выделении военной помощи Украине на суму $1,85 млрд, в т.ч. системы ППО Patriot.

Впоследствии стало известно, что в пределах 1 миллиарда долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных грузовиков; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; взрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броню.

А в пределах дополнительных 850 миллионов долларов, выделяемых Пентагоном в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержки в боевом состоянии оборудования.