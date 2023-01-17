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Новости Война
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США пообещали подготовить украинских офицеров для работы с Patriot за 10 недель, - Резников

patriot

Государства так называемого клуба "Рамштайн" будут помогать Украине в ее победе.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил во время мер по празднованию специалистов, чей профессиональный вклад помогает Украине побеждать, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Сегодняшняя война, которая является войной в движении, обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. И я считаю, что надо всегда уметь говорить: "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, - минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", - рассказал Алексей Резников.

Он выразил свои надежды на то, что нынешний год станет для нашей страны победным.

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 Напомнич, 21 декабря 2022 года США обьявили о выделении военной помощи Украине на суму $1,85 млрд, в т.ч. системы ППО Patriot.

Впоследствии стало известно, что в пределах 1 миллиарда долларов, которые своим указом выделил президент США Джо Байден, кроме ЗРК Patriot будут предоставляться: боеприпасы для HIMARS; 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 10 минометов 120 мм и 10 тысяч снарядов к ним; по 10 минометов 60 и 82 мм; 37 авто с защитой от мин Cougar; 120 броневиков HMMWV; шесть бронированных грузовиков; ракеты HARM; высокоточное авиационное вооружение; свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия; противопехотные боеприпасы Claymore; взрывные боеприпасы; средства и прицелы ночного видения; тактические защищенные средства связи; броню.

А в пределах дополнительных 850 миллионов долларов, выделяемых Пентагоном в рамках инициативы Ukraine Security Assistance Initiative, будут предоставлены: 45 тысяч артснарядов 152 мм; 20 тысяч артснарядов 122 мм; 50 тысяч снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тысяч танковых снарядов 125 мм; терминалы спутниковой связи SATCOM; а также финансирование для обучения и поддержки в боевом состоянии оборудования.

ПВО (2727) США (26511) подготовка (225) Резников Алексей (1170)


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Ого.. це можно заново навчитись читати і писати..
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17.01.2023 22:06 Ответить
Надеюсь это с учетом дороги туда и обратно. Хлтя и в Евроре есть этот зрк. При Совке в мирное время, офицер ЗРВ, с Волхова М3 на Волхов М6 переучивался в Гатчине или Костерях за 3 месяца.
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17.01.2023 22:18 Ответить
2,5 місяці і 3 Патріоти. Тримайтесь і бережіть себе
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17.01.2023 22:50 Ответить
Вроде как Германия и Нидерланды тоже дают по батарее Петриотов, вообще к началу весны три батареи будут прикрывать Киев треугольником скорее всего... Уже неплохо...
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17.01.2023 23:10 Ответить
До початку весни від нашої енергосистеми нічого не залишиться.
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18.01.2023 08:32 Ответить
очевидно от безделия резников трындит ни о чем... больше не о чем сказать...
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18.01.2023 06:22 Ответить
могли б вiдправити в украiнcьку вiдпустку НАТОвскьих солдат. Якщо оператори Patriot беруть вiдпустки, вони можуть працювати в iншiй армii? 😇
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18.01.2023 07:49 Ответить
На учебу в США прибыло около 100 украинских офицеров на учебный полигон..будут тестировать этог комплекс
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18.01.2023 09:33 Ответить
 
 