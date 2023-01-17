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Новости Война
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Если бы Украина была в НАТО, то не было бы войны, - премьер Финляндии Марин

санна,марін

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Россия не вторглась бы в Украину, будь она членом НАТО.

Об этом она сказала в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы можем заглянуть в историю и задать себе вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО?" - сказала она, добавив, что "тогда не было бы войны в Украине, и именно поэтому Финляндия, Швеция решились на членство в НАТО".

Она добавила, что в 2014 году, когда Россия напала на Крым, Европа и ее союзники должны были действовать более решительно. "Мы должны извлечь уроки из этого дня", - сказала Марин.

"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", - сказала она, добавив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет "как можно быстрее".

Читайте: Эрдоган хочет, чтобы Швеция и Финляндия выдали 130 "террористов". Тогда согласует вступление в НАТО

Венгрии и Турции еще предстоит ратифицировать совместную заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В то время как Будапешт заявил, что поддержит расширение военного блока и подпишет его в начале этого года, Анкара еще не последовала этому примеру.

"Никаких проблем быть не должно, и я лично разговаривала с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и он сказал то же, что и публично, что нет больших проблем с Финляндией, может быть, со Швецией, но с нашей точки зрения очень важно, что Финляндия и Швеция идут в НАТО вместе, потому что у нас общая безопасность", - сказала Марин.

Также читайте: В Рамштайне обсудят предоставление Украине танков Leopard, - министр обороны Финляндии Савола

Финляндия (957) членство в НАТО (1507) Марин Санна (20)


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Топ комментарии
+20
100 % !
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17.01.2023 22:16
+12
Якби не було би кацапії то війни теж не було б,
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17.01.2023 22:16
+10
А Ермак и Арахламидия сказали, что то Порошенко спровоцировал войну стремлением Украины в НАТО. Выходит по логике окружения зеленского, что НАТО - зло
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17.01.2023 22:26
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100 % !
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17.01.2023 22:16 Ответить
к50% этого не понимают , потому,что МЕГАВОРЬЕ И СОВКОДРОЧЕРЫ ,выбиравшие слуг, шария ,ОПЗЖопу ,за майбутне каламоя , и прочих запроданцев *****
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17.01.2023 22:47 Ответить
Якби не було би кацапії то війни теж не було б,
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17.01.2023 22:16 Ответить
Якби не було войн, то війни теж не було б.
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18.01.2023 09:58 Ответить
Золоті слова
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17.01.2023 22:18 Ответить
Якби в України не видурили ядерну зброю як цукерку у дитини - то точно не було б війни.
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17.01.2023 22:25 Ответить
Тут палка з двома кінцями. Проблема в тому, що якби не видурили, то наші ділки типу мертвечуків, лазаренків, пустовойтенків, кузьмуків і інших, хто тоді був при владі, розпродали б ту ядерну зброю...
Тому зберегти ядерну зброю Україна могла б ЛИШЕ вступивши до НАТО! Треба було домовлятися, що так, ми знищуємо левову часткуядерного потенціалу (сотні боєголовок і ракети в шахтах нам не потрібні), лишаємо собі трохи тактичної ядерної зброї і стаємо членами НАТО. Тоді бувби контроль і був би сталий розвиток України...
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17.01.2023 22:31 Ответить
Зараз легко говорити. Але тоді коли здавали ядерну зброю про НАТО не могло бути і мови. Більшість у Раді були комуністи і вчорашні комуністи, а народ про НАТО взагалі мало що знав і прихильників вступу до НАТО набралося б пару відсотків.
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17.01.2023 22:55 Ответить
Ну якби президентом став Чорновіл, то за умови правильної агітації серед мудрого наріду могли і б вступити...
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19.01.2023 09:06 Ответить
А які шанси були у Чорновола стати президентом? Ніяких. Потрібно розуміти, що ми здобули незалежність (яка була по суті тільки на папері) не в результаті якоїсь народної боротьби і усвідомлення своєї національної приналежності, а в результаті того що два кацапи розвалили СРСР. А справжня боротьба за незалежність і становлення нації тільки починалась, потім була Україна без Кучми, Майдан, другий Майдан, гібридна війна, активна війна. Це довгий шлях, який потребує зміни поколінь, а не просто сказати, що було би якби...
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19.01.2023 13:32 Ответить
Ви взагалі не володієте інформацією по ЯЗ України. Тактичну ЯЗ вивезли одразу. Все керівництво військових частин з ТЯЗ підпорядковувалося москві. Ми не могли її залишити собі ні в якому випадку.
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18.01.2023 01:52 Ответить
Ніхто як у дитини ядерку не видурював. Народ наш тоді був радянський і проросійський ( як і у 2019 році на виборах, між іншим) , і президенти та влада така ж була. Все сприймали, як вважали за потрібне. А ви мабуть тоді ще не народились, або були дуже маленькі. Тому нічого не розумієте в тих подіях. Україні просто не могли залишити ядерну зброю - ніхто:ні країни НАТО, ні росія. Україна і сама не могла її собі залишити. Не було ні технічної можливості, ні економічної. Я вам скажу - тоді талони ходили, грошей не було. Пишете тут маячню.
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17.01.2023 23:35 Ответить
А Ермак и Арахламидия сказали, что то Порошенко спровоцировал войну стремлением Украины в НАТО. Выходит по логике окружения зеленского, что НАТО - зло
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17.01.2023 22:26 Ответить
це той порошенко, який два рази блокував референдум по НАТО під час своєї каденції, щоб не засмучувати путіна? Ще памʼятаю як почув від нього перший раз, що росія вторглася в Україну через 3 роки після початку війни (в кінці 2017), а до цього часу не міг поєднати ці 2 слова в одно речення. Зеленський, до речі, зміг це вимовити на рік швидше.
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17.01.2023 22:37 Ответить
А що написано що до вступу у НАТО у програмі партії "Слуга народу"?
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17.01.2023 22:45 Ответить
дуже цікаво, вже побіг читати що ж вони там написали (не побіг). Як і не цікаве політичне лайно сивочоле та його секта політичних копрофілів =)
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17.01.2023 22:56 Ответить
Аргументів 0, полилось ботовське лайно. А з огляду на згадку про референдум, то бютовське
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17.01.2023 23:01 Ответить
Ти просто пєсдобол, якого зловили на брехні.
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18.01.2023 10:01 Ответить
Блокував референдум по НАТО, щоб не засмучувати *****?
Поясніть зв'язок між референдумом, реальною можливістю стати членом НАТО та *****м, будьте ласкаві.
Та й з пам'ятю у вас проблема. Порошенко зпершого дня президенства доводив світові, що в Україні не громадянська війна.
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17.01.2023 22:59 Ответить
звичайно, була війна між Україною та *та сторона*. Але коли дуже закортілося потрапити на другий термін, то почали знову ліпити фейковий образ, і він видавив з себе росія і війна в одному реченні. Весь 2017 рік бідний пітнів, озирався та нервував. Лише коли відчув реальну втрату шансів на переобрання, почав істерично патріотичну тематику з себе витягувати і скуповувати активістів для створення масовки.
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17.01.2023 23:19 Ответить
Лови, брехливый фейкометчик!

Петр Порошенко: "Идет настоящая война с Россией"

19 мая 2015

Президент Украины Петр Порошенко в интервью корреспонденту Би-би-си Фергалу Кину заявил, что Украина находится в состоянии настоящей войны с Россией.
Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией. Сегодняhttps://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150518_ukraine_russian_soldiers_presser мы захватили двух российских военных , несколько недель и месяцев назад мы захватили сначала 20, потом 60 российских спецназовцев. Это очередное сильное тому доказательство.
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17.01.2023 23:28 Ответить
Это все, что ты смог накопать на Петю?... Не понял только, как это вяжется с НАТО? 😂🤣😂... Кстати, а на хрена нам нам антикоррупционный суд, если "Коррупции в Украине больше нет" - (с) в.в.зеленский.😂🤣😂
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17.01.2023 23:59 Ответить
Можете навести поилання - що Порошенко вперше визнав росію «країною що вторглася в Україну» лише в 2017…. Бо я щось знахожу посилання на 2015… https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/19/7059140/
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17.01.2023 23:30 Ответить
Дай Боже Швеції та Фінляндії втупити до НАТО,але один @бнутий турок ще попьє вам крові.
Хай вам щастить.
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17.01.2023 22:26 Ответить
Та там щей угорець такий же.
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17.01.2023 22:31 Ответить
Так.Звичайно.
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17.01.2023 22:34 Ответить
Це привіт тим хто свято вірить що Україна могла стати членом НАТО. Швеція і Фінляндія одні з найрозвиненіших країн світу, які мають потужні ******* армії. І до них докопалися з якимись безглуздими вимогами. А про нас і говорити нічого.
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17.01.2023 22:58 Ответить
Ну да. Если бы. Это русская тема---,, если бы, а вдруг,,. И это говорит премьер страны что не в НАТО. Дневальный, сахару принеси. Задним числом говорильня на сиюминутное положение вещей. Хорош киздеть, противно слушать. Если когда либо посчитаем потеряных--- ужаснемся! Цена возможно будущей победы. А если....
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17.01.2023 22:27 Ответить
Що ти несеш?? Десятки поколінь спали і мріяли про це.. чмобіків рахуй.. і роби це краще мовчки..
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17.01.2023 22:32 Ответить
Это какие поколения? Те что 2 года назад на ТВ каналах верещали от восторга слушая Вадика, мураева, бойко, бондаренчиху, королевскую, и прочих тварей? За характерников ещё бевкни как ночами волками бегали, а потом днём девок своих меняли на ,,с сыром пырогы,,! А в эти 11 месяцев каждый второй мэр, менты, прокуроры, налоговая сплошные предатели! Нам запад говорильня чешет третьестепенными политиками и прочими экс. А мы опять ухами шевелим, макуху прелую жуем.
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18.01.2023 10:20 Ответить
Ми б'ємся.. кожен на своєму місці.. кожен як може, або як хоче... але нормально б'ємся ... пох на політиків - нік прочитай.. тільки перемога важлива... ще важче буде. Не розслабляйся..
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18.01.2023 10:58 Ответить
Кацапу три дня назад интернет подключили. Нужно срочно на украинский сайт насрать
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17.01.2023 22:36 Ответить
Если мне это, то была ,Моторола, с 1998 г с антенной 10 см. А интернет с 2008г и ноут ,,хьюллет пакард,, 635. Диагональ 15,6. Сырки плавленые ты ковтал в те годы на ужин. Вспомни, с рамой маргарином, или смальцем?
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18.01.2023 10:27 Ответить
Якщо щось і огидно, тунгусе, то це свинособача на українському сайті.
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17.01.2023 22:39 Ответить
Якби Ми самі касапів не зліпили би з гімна, 800 років тому, взагалі життя було би - пісня..
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17.01.2023 22:30 Ответить
Ona prava, no KTO "poslal" Ukrainu togda?" Izveni" nitshego ne stoit segodnja.
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17.01.2023 22:30 Ответить
Ну явно не Фінляндія послала ж... Які до неї питання? Фінляндія тільки от-от вступає в НАТО. Послали Меркель і Саркозі.
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17.01.2023 22:39 Ответить
Меркель и Саркози были на подпевке у перезагрузочного дуэта путин-Обама. А что, Европа все еще ничего Украине не должна?
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17.01.2023 22:45 Ответить
Емм, це взагалі-то все відбувалося ДО приходу до влади Обами... Це 2008 рік був!
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17.01.2023 22:49 Ответить
Да, вы правы. Меркель с Саркози были главные заводилы. И главное теперь патриотичные петушки могут звонко курарекать "Европа вам ничего не должна"
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17.01.2023 22:59 Ответить
А нам яка різниця до ваших москальских патріотичних півників?
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18.01.2023 10:03 Ответить
За це особисто потрібно подякувати Меркель та през. Франції, які заблокували вступ в 2008
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17.01.2023 22:30 Ответить
Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що у 2008 році політична сила Юлії Тимошенко заважала отриманню Україною плану дій по членству в НАТО

Про це він повідомив https://espreso.tv/ Еспресо.TV , відповідаючи на питання щодо отримання ПДЧ та дій Юлії Тимошенко того часу.

"Ми ПДЧ не отримали тому, що одна політична партія, яка була членом коаліції, ставлячи підписи під зверненням до НАТО, з проханням про надання цього ПДЧ, насправді робила все, щоб ми його не отримали", - сказав він.

Також він пояснив, що це політична сила, яку щойно згадали в студії, тобто - БЮТ.
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17.01.2023 22:33 Ответить
Огрызко который просрал ПДЧ в 2008, в 2018 нашел виновных. Тимошенко хоть и ставила подписи и на людях выступала за НАТО, в душе, в душе! была против.
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17.01.2023 22:51 Ответить
Огрызко просрал? Ничего, что Тимошенко тогда была газовой королевой, подмахивающей путлеру газ по 450? Какое пдч при таких раскладах, о чем ты шепчешь)
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18.01.2023 10:06 Ответить
Якби президентом був Джонсонюк
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17.01.2023 22:35 Ответить
Якби в Україні можно було б зрозуміти звідки в нардепів, міністрів, судів, чиновників, митників, медиків, прикордонників і " бізнесменів" рівень життя в сотні разів перевищує офіційне майно і статки, тоді б Україна була в НАТО . Тут нема що гадати. НАТО не треба вживленої онкології тож саме і з ЄС
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17.01.2023 22:37 Ответить
Велике спасибі подружці х@йла, фрау Меркель... вже постралася, щоб Україна кров'ю захлиналася... страшний політик, продажний і підлий. Скільки ще таких?
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17.01.2023 22:40 Ответить
За кого голосувала?
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17.01.2023 22:47 Ответить
В 2014 и 2019 році я голосувала за Порошенко
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17.01.2023 22:58 Ответить
Ліпше пізно чим ніколи . До НАТО бо ці безбашені не соп"ятяться .
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17.01.2023 22:44 Ответить
Северная Заправка просто накопила халявных денжат, и решила что теперь она ровня своим покупателям. Как моему бригадиру(он тогда работал работягой там) в Ирландии сказал его босс ирландец, когда бригадир купил S класса Audi. А сказал он вот что - да, машика хорошая, но она не для тебя.
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17.01.2023 22:57 Ответить
А нефиг бухать с боссом. Трезвый ирландец такого никогда не скажет)
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18.01.2023 10:27 Ответить
В НАТО,не в НАТО, ракети,танки,і снаряди клепати треба!
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17.01.2023 23:05 Ответить
Мудра жінка. Подяка Санні Марін.
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17.01.2023 23:10 Ответить
Это кстати не факт... далеко не факт.
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17.01.2023 23:14 Ответить
Важко не погодитись з цією шановною пані.
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17.01.2023 23:28 Ответить
Якби мудрий нарiд, голосував не задешевий газ а за нато, то вiйни не було. А так и война, и две платежки за газ, два в одном, все по приколу, как заказывали...
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18.01.2023 00:34 Ответить
Финляндия передаёт пламенный привет одной немецкой комсомолке пенсионного возраста
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18.01.2023 00:35 Ответить
Сваливая всё на одну комсомолку, вы покрываете тем самым всех остальных комсомолок, которых далеко не одна штука приложила свою волосатую лапу.
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18.01.2023 10:29 Ответить
Не напали бы на Украину, напали б на кого другого. Сруцнявое не может жить без войн. Вся их история такая. Необходимо коллективное окончательное решение русского вопроса. Только так можно избежать дальнейших войн.
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18.01.2023 01:47 Ответить
Два дебила из Нижнего Тагила, типа герасимов и пригожин па любому уничтожат Мавзолейную помойку путлера под роль...🔥💥👽💀
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18.01.2023 02:11 Ответить
40 маршалов дохлого Сссра одержали паБЕДУ над еврейтором Австро-Угорської імперії...😁
Анекдот на все времена...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному👌👌👌 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊👍💯💯💯💯💯
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18.01.2023 02:16 Ответить
так оно и есть... и если бы кравчукча, книги которого хочет издавать дерьмак, дохтур околовсяческих наук кучмо не водку жрали декалитрами, а думали об Украине, то была Украина и в НАТО, и в ЕС... первый скопытнулся, кторой где-то шарится, брынькает на гитаре и водку жрет... правда остается витька-пасечник...
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18.01.2023 06:26 Ответить
Немецкая ******* все и подстроила ****.
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18.01.2023 09:26 Ответить
 
 