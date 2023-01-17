Если бы Украина была в НАТО, то не было бы войны, - премьер Финляндии Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Россия не вторглась бы в Украину, будь она членом НАТО.
Об этом она сказала в ходе дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы можем заглянуть в историю и задать себе вопрос, должна ли Украина уже быть членом НАТО?" - сказала она, добавив, что "тогда не было бы войны в Украине, и именно поэтому Финляндия, Швеция решились на членство в НАТО".
Она добавила, что в 2014 году, когда Россия напала на Крым, Европа и ее союзники должны были действовать более решительно. "Мы должны извлечь уроки из этого дня", - сказала Марин.
"Мы хотим стать членами НАТО, потому что мы не хотим, чтобы в Финляндии снова началась война", - сказала она, добавив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет "как можно быстрее".
Венгрии и Турции еще предстоит ратифицировать совместную заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В то время как Будапешт заявил, что поддержит расширение военного блока и подпишет его в начале этого года, Анкара еще не последовала этому примеру.
"Никаких проблем быть не должно, и я лично разговаривала с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и он сказал то же, что и публично, что нет больших проблем с Финляндией, может быть, со Швецией, но с нашей точки зрения очень важно, что Финляндия и Швеция идут в НАТО вместе, потому что у нас общая безопасность", - сказала Марин.
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Тому зберегти ядерну зброю Україна могла б ЛИШЕ вступивши до НАТО! Треба було домовлятися, що так, ми знищуємо левову часткуядерного потенціалу (сотні боєголовок і ракети в шахтах нам не потрібні), лишаємо собі трохи тактичної ядерної зброї і стаємо членами НАТО. Тоді бувби контроль і був би сталий розвиток України...
Поясніть зв'язок між референдумом, реальною можливістю стати членом НАТО та *****м, будьте ласкаві.
Та й з пам'ятю у вас проблема. Порошенко зпершого дня президенства доводив світові, що в Україні не громадянська війна.
Петр Порошенко: "Идет настоящая война с Россией"
19 мая 2015
Президент Украины Петр Порошенко в интервью корреспонденту Би-би-си Фергалу Кину заявил, что Украина находится в состоянии настоящей войны с Россией.
Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией. Сегодняhttps://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150518_ukraine_russian_soldiers_presser мы захватили двух российских военных , несколько недель и месяцев назад мы захватили сначала 20, потом 60 российских спецназовцев. Это очередное сильное тому доказательство.
Хай вам щастить.
Про це він повідомив https://espreso.tv/ Еспресо.TV , відповідаючи на питання щодо отримання ПДЧ та дій Юлії Тимошенко того часу.
"Ми ПДЧ не отримали тому, що одна політична партія, яка була членом коаліції, ставлячи підписи під зверненням до НАТО, з проханням про надання цього ПДЧ, насправді робила все, щоб ми його не отримали", - сказав він.
Також він пояснив, що це політична сила, яку щойно згадали в студії, тобто - БЮТ.
Анекдот на все времена...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному👌👌👌 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊👍💯💯💯💯💯