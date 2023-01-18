Фрагменты ракеты, обнаруженные на месте удара в Днепре, предварительно позволяют ее идентифицировать как Х-22, - генпрокурор Костин

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады по результатам поисково-спасательных работ в Днепре на месте разрушенного российской ракетой девятиэтажного дома, помощи пострадавшим и привлечении к ответственности виновных в этой трагедии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, погибли 45 человек, среди которых шестеро детей. 79 человек, в том числе 16 детей, имеют травмы разной степени тяжести.

Всего в многоэтажке проживало около 1700 жителей. В доме повреждено около 230 квартир, полностью разрушены 72 квартиры.

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Генеральный прокурор Андрей Костин доложил о следственных действиях, проводимых в целях выяснения обстоятельств и установления всех причастных к этому преступлению России против мирных граждан Украины.

"К настоящему времени обнаружены фрагменты ракеты, которые предварительно позволяют ее идентифицировать как сверхзвуковую крылатую ракету типа Х-22. Эта ракета находится только в одном подразделении Воздушно-космических сил РФ – это 52-й бомбардировочный полк дальней авиации", - отметил генеральный прокурор.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину руководство этого подразделения не менялось, что дает основания полагать, что именно оно и давало приказ на поражение целей ракетой Х-22.

"Готовится подозрение руководителю этого подразделения 52-го полка", - сообщил Костин.

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По информации Офиса Генерального прокурора, около 100 человек погибли в результате применения ракет этого типа в разных уголках Украины.

Главе государства доложили заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Андрей Костин, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Напомним, 14 января в многоэтажку в Днепре попала российская ракета, уничтожив целый подъезд.

Кремль отрицает причастность российской армии к ракетному удару по многоэтажке в Днепре, в частности, ссылаясь на заявления советника Офиса Президента Алексея Арестовича о работе украинской ПВО.

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Расследователи из OSINT-сообщества Molfar опубликовали имена 44 человек из 52 гвардейского полка РФ, причастных к удару ракетой по многоэтажке в Днепре.

Служба безопасности также установила личности российских оккупантов, причастных к указанному ракетному удару.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что правоохранительной системе Украины известно о том, кто отдавал преступный приказ по уничтожению жилого дома в Днепре.

По данным разведки Великобритании, заявления российской стороны, что в ударе виновата украинская ракета противовоздушной обороны, безосновательны. Способность ПВО сбивать ракеты типа Х-22 отрицают и украинские защитники.

В 13.00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены. Как отмечается, спасены 39 человек, из них 6 детей, получено 47 сообщений о безвестно пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах.

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В тот же день Аппарат Офиса Президента удовлетворил просьбу Арестовича об увольнении.