Решение предоставить Украине тяжелое вооружение – это сообщение Путину, что мы будем поддерживать украинцев до победы, - МИД Великобритании
Предоставление Украине тяжелого вооружения должно дать президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о международной поддержке Киева.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Клеверли сказал, что Путин должен понять, что у Британии есть "стратегическая выносливость, чтобы оставаться с Украиной, пока работа не будет сделана".
Министр подчеркнул, что поддержка постоянно оценивается партнерами Украины и развивается на протяжении всей войны, отметив, что "в прошлом году мы не говорили о танках и мы не говорили о тяжелой артиллерии".
"Теперь мы понимаем, что им нужна способность сильно наступать к востоку и югу", - отметил Клеверли.
Глава британского МИДа не стал озвучивать будущую военную поддержку, но заявил, что "наша поддержка развивалась, и неизбежно, что она будет продолжать развиваться".
"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, откровенно говоря, всем остальным, кому интересно наблюдать за происходящим, заключается в том, что мы обязались поддерживать украинцев до победного конца", - сказал Клеверли.
"Это то, что им нужно для выполнения работы. Это то, что мы собираемся снабжать. И мы собираемся снабжать современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли защитить себя должным образом", - сказал он.
Напомним, Британия анонсировала предоставление Украине своих танков Challenger 2.
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Треба молитись за Україну.
а десь з половозрілового возрасту, що кацапнячі курносі все одно,
рано чи піздно, прийдуть в Україну на повбивати.
гопота вбивць не вміє не вбивати.
Поддерживаемая Россией украинская церковь (Свято-Вознесенская церковь), где священник назвал Путина «человеком Божьим», горит в божественном огне.
https://twitter.com/i/status/1615462650892406784
вже смішно
не може і не піде. ця війна це справа його нікчемного життя
14 танков против 1400 кацапских = великая підтримка
Краще було б лідора кварталу попросити зняти такий гундосік для касапні
з однією невеликою різницею - на прикінці все одно робить так як вважає за потрібне.
просто змінилася країна-лідер у Европі...