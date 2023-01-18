Решение предоставить Украине тяжелое вооружение – это сообщение Путину, что мы будем поддерживать украинцев до победы, - МИД Великобритании

Предоставление Украине тяжелого вооружения должно дать президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о международной поддержке Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Клеверли сказал, что Путин должен понять, что у Британии есть "стратегическая выносливость, чтобы оставаться с Украиной, пока работа не будет сделана".

Министр подчеркнул, что поддержка постоянно оценивается партнерами Украины и развивается на протяжении всей войны, отметив, что "в прошлом году мы не говорили о танках и мы не говорили о тяжелой артиллерии".

"Теперь мы понимаем, что им нужна способность сильно наступать к востоку и югу", - отметил Клеверли.

Глава британского МИДа не стал озвучивать будущую военную поддержку, но заявил, что "наша поддержка развивалась, и неизбежно, что она будет продолжать развиваться".

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"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, откровенно говоря, всем остальным, кому интересно наблюдать за происходящим, заключается в том, что мы обязались поддерживать украинцев до победного конца", - сказал Клеверли.

"Это то, что им нужно для выполнения работы. Это то, что мы собираемся снабжать. И мы собираемся снабжать современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли защитить себя должным образом", - сказал он.

Напомним, Британия анонсировала предоставление Украине своих танков Challenger 2.

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