РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10470 посетителей онлайн
Новости Война
6 359 28

Решение предоставить Украине тяжелое вооружение – это сообщение Путину, что мы будем поддерживать украинцев до победы, - МИД Великобритании

джеймс,клеверлі

Предоставление Украине тяжелого вооружения должно дать президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о международной поддержке Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Клеверли сказал, что Путин должен понять, что у Британии есть "стратегическая выносливость, чтобы оставаться с Украиной, пока работа не будет сделана".

Министр подчеркнул, что поддержка постоянно оценивается партнерами Украины и развивается на протяжении всей войны, отметив, что "в прошлом году мы не говорили о танках и мы не говорили о тяжелой артиллерии".

"Теперь мы понимаем, что им нужна способность сильно наступать к востоку и югу", - отметил Клеверли.

Глава британского МИДа не стал озвучивать будущую военную поддержку, но заявил, что "наша поддержка развивалась, и неизбежно, что она будет продолжать развиваться".

Также читайте: Украинцы доказали: если будет оружие, то доведут дело до конца, - глава МИД Великобритании Клеверли

"Сообщение, которое мы посылаем Путину и, откровенно говоря, всем остальным, кому интересно наблюдать за происходящим, заключается в том, что мы обязались поддерживать украинцев до победного конца", - сказал Клеверли.

"Это то, что им нужно для выполнения работы. Это то, что мы собираемся снабжать. И мы собираемся снабжать современную тяжелую военную технику и боеприпасы, чтобы они могли защитить себя должным образом", - сказал он.

Напомним, Британия анонсировала предоставление Украине своих танков Challenger 2.

Также читайте: В ближайшее время Путин может объявить вторую волну мобилизации в РФ, - ISW

Великобритания (4941) путин владимир (31225) Клеверли Джеймс (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Так, в тому і основна проблема - нашому противнику не цікаве благополуччя власної країни, причому як керівництву, так і населенню. Це робить їх слабкими у перспективі (вже 2 розпади за століття), але дуже небезпечними саме для нас і саме зараз.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:23
+6
Правда о Соледаре от русской тушенки - https://www.youtube.com/watch?v=Vuq8iu40BhE
показать весь комментарий
18.01.2023 00:32
+5
З Миру по нитці -- голому сорочка .
показать весь комментарий
18.01.2023 00:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путіну взагалі на все пофіг, він напав на Україну - бо йому пофіг, і він так само її зупинить, бо йому буде пофіг.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:17 Ответить
Так, в тому і основна проблема - нашому противнику не цікаве благополуччя власної країни, причому як керівництву, так і населенню. Це робить їх слабкими у перспективі (вже 2 розпади за століття), але дуже небезпечними саме для нас і саме зараз.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:23 Ответить
Так, вони професійні вбивці - взагалі не цінують життя, ні своє, ні чуже.

Треба молитись за Україну.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:29 Ответить
а хто такий "путін"?
показать весь комментарий
18.01.2023 01:38 Ответить
Ну то ж такой чувак якому все пофіг що не зрозуміло
показать весь комментарий
18.01.2023 04:02 Ответить
мені все зрозуміло було з навіть не з 2014го,
а десь з половозрілового возрасту, що кацапнячі курносі все одно,
рано чи піздно, прийдуть в Україну на повбивати.
гопота вбивць не вміє не вбивати.
показать весь комментарий
18.01.2023 04:15 Ответить
це взагалі такий сарказм, бо останні місяці дуже багато ботів з'явилося які поширюють різні подібно цьому наративи, що то не ***** огидне а якісь чувак - пофігіст путін і т.п.
показать весь комментарий
18.01.2023 16:27 Ответить
Чорна мітка путлеру .
показать весь комментарий
18.01.2023 00:18 Ответить
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1615462650892406784 43 мин
Поддерживаемая Россией украинская церковь (Свято-Вознесенская церковь), где священник назвал Путина «человеком Божьим», горит в божественном огне.
https://twitter.com/i/status/1615462650892406784
показать весь комментарий
18.01.2023 00:20 Ответить
самі підпалили, щоб тикати на радбезі ООН?
показать весь комментарий
18.01.2023 00:32 Ответить
бачу багато хто пише що якщо ***** забереться з України то йому кінець? .... просто цікаво, як ця тупа логіка працює? ... можна зрозуміти коли таку нісенітницю на Заході несуть... їхні радники та аналітики Україну до 24 лютого не факт що б навіть на карті змогли знайти... але коли таку фігню мелять місцеві, виникає питання дл їхніх розумових здібностей ... ***** може звалити з України хоч завтра, і все рівно буде правити своїми рабами доки не здохне
показать весь комментарий
18.01.2023 00:30 Ответить
"може звалити з України хоч завтра"
вже смішно
не може і не піде. ця війна це справа його нікчемного життя
показать весь комментарий
18.01.2023 00:58 Ответить
"ми будемо підтримувати українців до перемоги, - МЗС Великої Британії "
14 танков против 1400 кацапских = великая підтримка
показать весь комментарий
18.01.2023 00:30 Ответить
З Миру по нитці -- голому сорочка .
показать весь комментарий
18.01.2023 00:33 Ответить
Пане Коваль,поки сорочка,то раніше-з світу по нитці-бідному мотузок...І Англії,і США-щось давно не нагадували про підписи під Будапештським меморандуом.Якщо вони не хочуть бути подібними *****-то наша теротеріальна цілісність на іх совісті.А кров наших воїнів і мирного населення також і на їхніх руках.***** зрозуміло-весь в крові,хай нею захлинеться,а ППО і ПРО-могли б надати ще в 2021-раз були впевнені,що буде війна.
показать весь комментарий
18.01.2023 09:58 Ответить
їх побудовано 400шт. ви ж не думаєте що британці можуть віддати все що в них є?
показать весь комментарий
18.01.2023 01:00 Ответить
Думаю, если британцы сами не хотят воевать с русским гитлером. На своём острове...
показать весь комментарий
18.01.2023 01:03 Ответить
Правда о Соледаре от русской тушенки - https://www.youtube.com/watch?v=Vuq8iu40BhE
показать весь комментарий
18.01.2023 00:32 Ответить
Відмінний стьоб
Краще було б лідора кварталу попросити зняти такий гундосік для касапні
показать весь комментарий
18.01.2023 13:04 Ответить
путин - капут..
показать весь комментарий
18.01.2023 00:37 Ответить
Отлично сказано, но нельзя ли было послать такое сообщение ДО вторжения?
показать весь комментарий
18.01.2023 00:49 Ответить
Британія теж зі всіма союзниками все согласовує, як і Німетчина,
з однією невеликою різницею - на прикінці все одно робить так як вважає за потрібне.
просто змінилася країна-лідер у Европі...
показать весь комментарий
18.01.2023 01:36 Ответить
Пентагон начал снабжать Украину всякого рода вооружениями ещё в середине декабря 2021 года...короткая у вас память чуваки..., когда Мавзолейное стадо баранов начало требовать уменьшить границы НАТО до 1997 года...
показать весь комментарий
18.01.2023 09:24 Ответить
За озброєння і ********** велика подяка, але аналітики НАТО та Пентагона не розуміють що ту кількість яку вони дають, вони дають час Росії на відновлення і особового складу і озброєння, якби броні дали вдвічі більше Україна визволила вдвічі більше территорій, тут математична залежність ---Більше Техніки, Більше Території України!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.01.2023 10:50 Ответить
the other countries around the world are following the case. The UK was the first stone in what is going to be an avalanch.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:12 Ответить
 
 