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США продолжат поставлять в Украину системы ПВО для защиты от РФ, - Белый дом

сша,дім,білий

Президент США Джо Байден намерен выполнять обещания, которые он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому по передаче всего необходимого для самозащиты, в том числе новых систем ПВО для уничтожения российских ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты", - подчеркнула представитель администрации США.

По ее словам, об этом заявил лично Джо Байден на недавней встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договоренности предполагают и передачу систем противовоздушной обороны.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за совершившие зверства, а также за военные преступления", - добавила Жан-Пьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пообещали подготовить украинских офицеров для работы с Patriot за 10 недель, - Резников

ПВО (2727) США (26511) Жан-Пьер Карин (56)


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Так Пэтриоты уже у нас, в Киеве. Игнат сказал, что чуть ли не десять ракет С-400 выпустили по Киеву, а прилетов не было только осколки ракет попадали, так что уже на боевом дежурстве стоят Пэтриот
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18.01.2023 01:07 Ответить
Це з якого дива??? Якщо лише зараз наші військові виїхали до Штатів, щоб вчитися на них працювати??? Хочеться вірити в дива?
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18.01.2023 01:10 Ответить
діда Джо не записує щоденних відосів...
народ волає - "записуй, записуй щоденно", а він впертий,
ну ніяк не хоче хернею займатися...
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18.01.2023 01:16 Ответить
у діда Джо війна в державі ?
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18.01.2023 08:09 Ответить
В Йосипа Байдена постійні вибори, політична конкуренція і реальна демократія, а в Буби лише монопольний телемарафон на його честь і зелено-зажопна більшість у Раді - це ж як зухвало треба красти, щоб при повній узурпації патологічно труситися за рейтинги.
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18.01.2023 14:48 Ответить
 
 