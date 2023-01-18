США продолжат поставлять в Украину системы ПВО для защиты от РФ, - Белый дом
Президент США Джо Байден намерен выполнять обещания, которые он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому по передаче всего необходимого для самозащиты, в том числе новых систем ПВО для уничтожения российских ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.
"Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты", - подчеркнула представитель администрации США.
По ее словам, об этом заявил лично Джо Байден на недавней встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договоренности предполагают и передачу систем противовоздушной обороны.
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за совершившие зверства, а также за военные преступления", - добавила Жан-Пьер.
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