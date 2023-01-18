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Новости Агрессия России против Украины Война
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В ближайшее время Путин может объявить вторую волну мобилизации в РФ, - ISW

мобілізація

Американские аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни, а возможно даже 18 января, может объявить в России вторую волну мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В институте напомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который 17 января сообщил, что Путин выступит 18 января с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда – города, в котором родился российский президент.

"Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу. Некоторые российские провоенные блоггеры отмечали, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить либо мобилизацию, либо войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января", – говорится в отчете американских аналитиков.

Смотрите: В России до сих пор действует указ Путина о частичной мобилизации. ДОКУМЕНТ

путин владимир (31225) россия (95418) мобилизация (2748) ISW (493)


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Топ комментарии
+10
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18.01.2023 07:25
+7
так указ ***** про тотальну могілізацію не втратив сили; він досі діє, навіщо йому повторно оголошувати?
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18.01.2023 06:51
+6
За сто лет это третья мобилизация в недоимперии (1914,1941,мировые войны).Шо там той Украины...
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18.01.2023 06:54
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То шо іму розум вставиш -- поможіт гарненько .
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18.01.2023 06:45 Ответить
то може святий ********* спам'ятає інші свої традиції щодо привітаннь царедворців?...
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18.01.2023 06:46 Ответить
так указ ***** про тотальну могілізацію не втратив сили; він досі діє, навіщо йому повторно оголошувати?
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18.01.2023 06:51 Ответить
За сто лет это третья мобилизация в недоимперии (1914,1941,мировые войны).Шо там той Украины...
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18.01.2023 06:54 Ответить
Ну, дай Бог, остання!
І більше не буде ні парашистану, ні срусні
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18.01.2023 07:22 Ответить
"Ждет севастополь, ждет якутія, чмосква!"
Ще півляма сруських реконструкторів зможуть особисто долучитися до проєкту "дЄди тралі-валі"!
Не, ну воно таки витопче тайгу від могиліZZації тікаючи
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18.01.2023 07:21 Ответить
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18.01.2023 07:25 Ответить
Нічого він такого не скаже. Там мобілізація не закінчувалась
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18.01.2023 07:59 Ответить
Это что, реклама Путина?
Чтобы все открыв ********* слушали что скажет *****?
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18.01.2023 08:44 Ответить
Хіба що "вставай страна огромная" бо приходить піпец.
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18.01.2023 08:44 Ответить
Нажаль це теж українська пісня...
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18.01.2023 09:16 Ответить
******* невже там 140 лямів дебілів? 😕 Всі хотять здохнути... Та візьми курва шнур, тай повішайся... Це капєц якийсь, один олйух і атялйух... 🤦‍♂️
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18.01.2023 09:21 Ответить
Там не 140 "лямав" а у кращому 80. Не вірте кацапам! Й з тих 80 "лямов" залишилось на засрашці десь 60-70 макс., іньші потікали "любіть рассєю" до "поганого" ЄС та "загнівающєй" Америки.
Й так, 99% дебіли-нелюди й раби по ДНК - проти сЦаря волі не підуть.
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18.01.2023 09:35 Ответить
самолёт путлера RSD039 летает кругами над Питером
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18.01.2023 09:56 Ответить
Просто бухаю изза невозможности удовить коцелярскую скрепку.
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18.01.2023 10:20 Ответить
Не ну на фото если оно свежее такие скрепненькие чмобики. В касках и с рюкзачками в которых ещё наверное дедываевали. Сброд редкий чмошников подобран.
А если серьезно, то нам тоже нужно будет готовиться. А то одних берут других не берут у военкоматах даже если ты сам хочешь и по здоровью все хорошо? Все таки от этого стада у нас тоже потери будут.
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18.01.2023 10:23 Ответить
А что её объявлять? Мобилизация не прекращалась (решений судов по этому вопросу - полно), а интенсивность мобмероприятий зависит исключительно от пропускной способности центров комплектования и обучения.
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18.01.2023 14:15 Ответить
Україні терміново потрібно провести тендер на найбільшу партію пакетів
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18.01.2023 15:10 Ответить
 
 