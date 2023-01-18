В ближайшее время Путин может объявить вторую волну мобилизации в РФ, - ISW

Американские аналитики считают, что президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни, а возможно даже 18 января, может объявить в России вторую волну мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В институте напомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который 17 января сообщил, что Путин выступит 18 января с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда – города, в котором родился российский президент.

"Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу. Некоторые российские провоенные блоггеры отмечали, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить либо мобилизацию, либо войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января", – говорится в отчете американских аналитиков.

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