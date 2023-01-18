США передадут Украине 300 тыс. артиллерийских снарядов, хранящихся на территории Израиля, - The New York Times
США достигли соглашения по поставке Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов из американских складов, расположенных на территории Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, около половины из которых уже переправлены в Европу и, как ожидается, их доставят в Украину через Польшу.
Следует отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, созданных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.
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Украине не нкжно было поддаваться давлению и оставить у себя ракеты средней дальности и яерные боеголовки для этих ракет. Межконтинентальные ракеты с ЯО которые больше всех волновали американцев-их нужно было ликвидировать-тут я не спорю. Ну и в любом случае оставить ракеты средней дальности заменив на них ядерные боеголовки на обычные. А так-же оставить хотя-бы тыс танков и тыс сау и необходимое количество снарядов-снаряды хранятся очень долго и не портятся и их хранение-ничего не стоит
Геть, падло, геть
Традиційно- подяка 'мудрій більшості' за те що обрали комуняк з Кравчуком, і зафукали злісного 'націоналіста-людожера' Чорновола який жер руськоязичних розп'ятих хлопчиків що понаприїхали з країн Балтії і ГДР
Посмотрите, какие презренные ничтожества и тупые воры занимают посты депутатов ВР и мэров:
мэр Полтавы некий Мамай - это просто тупой гопник, мэр Одессы - вор и ватник Труханов, в Верховной раде депутатствует какая-то продажная безмозглая шалава Алахвердова.
Надо отскребать от власти всю эту коррумпированную мразь и ставить на их место честных и талантливых патриотов.
На форуме Цензора огромное количество блистательных порядочных людей, а в Раде 60 % депутатов представляют собой какой-то сброд пустышек, демагогов и воров
Поставка снарядов очень кстати: моцковские упыри готовятся к наступления, вот их и встретят с помощью этих 300 тысяч крупных 40-килограммовых "кабанчиков".
У вас нечітка дикція. Це вроджене або наслідок того, що ви не прополоскали рота після ранкового сексу
А давайте я вам скажу на вашій рідній вимові - пошел ты, Ванька в жопу
Не мучте себе на теми військові та політичні. Це вам незнайомо та незрозуміло. Пишіть за те, що ви знаєте та любите - про справи борделя, де ви служите
Як каZZапам подобається-сакральна цифра
Дупи орків будуть рвати снаряди, що мали нищити півсторіччя тому совкових "іхтамнетов" у складі сирійської/єгіпетської армій.
Як це символічно
Робіть висновки . І не дивіться на прапорці та мову якою написаний коментар .
Жодної тобі калинівки чи лозової не приключилось
Поставки из Израиля осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после войны Судного дня, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил", пишет The New York Times. После этого между Вашингтоном и Иерусалимом был подписан меморандум о том, что США и Израиль могут рассчитывать на эти запасы в кризисной ситуации.
Запасы военного резерва (WRSA-I), предназначенные для Израиля и его союзников, контролировались Европейским командованием США. С сентября 2021 года они под контролем Центрального командования США (Centcom).
Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, опубликованному в феврале 2022 года, Израилю было разрешено изымать американские боеприпасы из этого резерва во время войны с "Хизбаллой" летом 2006 года и во время длительной операции "Нерушимая скала" против ХАМАСа в секторе Газы летом 2014 года.
Как отмечает газета, в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке в Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно половина из них к настоящему моменту уже отправлена в Европу, через Польшу. В общей сложности, США отправили или пообещали отправить Украине более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Украинская армия использует около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц