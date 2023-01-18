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Новости Агрессия России против Украины Война
14 005 69

США передадут Украине 300 тыс. артиллерийских снарядов, хранящихся на территории Израиля, - The New York Times

сша,ізраїль,снаряди

США достигли соглашения по поставке Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов из американских складов, расположенных на территории Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, около половины из которых уже переправлены в Европу и, как ожидается, их доставят в Украину через Польшу.

Следует отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, созданных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.

Читайте: Израиль может пересмотреть помощь Украине: уже есть положительные сдвиги, - посол Корнийчук

Израиль (1922) оружие (10203) помощь (7784) США (26511)


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Топ комментарии
+25
В отличие от европейских клоунов США делают больше чем говорят.
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18.01.2023 06:53
+23
Для каши масло не стоит жалеть.Добре.
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18.01.2023 06:52
+20
Зате скільки хароших руських буде.... Сльози...,сльози заважають мені говорити...
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18.01.2023 07:23
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18.01.2023 06:52 Ответить
Для каши масло не стоит жалеть.Добре.
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18.01.2023 06:52 Ответить
В отличие от европейских клоунов США делают больше чем говорят.
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18.01.2023 06:53 Ответить
Бо вони на відміну від європейців ,дуже радісно обезброїли Україну, змусивши знищити всі ракети і навіть літаки для їх пуску, про ЯО вже й мовчу.
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18.01.2023 07:19 Ответить
Ви там були? Ми самі дурні, і не без корупції обійшлося як я трохи бачив - дуже генералам сподобалося руйнувати інфраструктуру, непогано підняли грошенят
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18.01.2023 07:27 Ответить
Вас в гуглі забанили, якщо цікаво то пошукайте про бомбардувальники і ракети та хто їх різав на початку 2000х
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18.01.2023 07:53 Ответить
Їх "різав" як підрядник покійний батько мого однокласника, в гуглі і половину історії не знайдете. Чим мені подобається цензор - тут кожен краще мене знає мою жінку. Якої в мене нема
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18.01.2023 08:03 Ответить
жінки нема? давно?)
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18.01.2023 09:04 Ответить
Як вчора пішла... баба з возу - козаку легше
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18.01.2023 09:08 Ответить
все правильно, але найбільшу кількість звичайних озброєнь (танки, ППО, міни, ракети, снаряди, стрілцька зброя та ********** і т.д.) було знищено/продано при гниломордому ющінке останнім задньопрохідним полковником гриценком
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18.01.2023 12:49 Ответить
Якщо знайдете, почитайте інтерв'ю Юрія Костенка. Він єдиний був тоді в комітеті із РУХ (а) яки займалась утилізацією і продажем ракет і літаків за дешевий газ для майбутніх олігархів. Окрім нього всі були там комуняки або перефарбовані і вони віддали рашці і на утилізацію навіть те що США не вимагало - ракетні комплекси СКАД та інші ніштяки. Бо комуняки і Кравчук хотіли підлизатись до США
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18.01.2023 14:10 Ответить
Вы не правы. Именно США застаили сильным давленией и угрозой санкций избавится от ЯО Украину,РБ и Казахстан. И Именно США были инициатором по договору по ограниечении ракет средней дальности по которому эти ракеты остаются только у Парашки из всех стран СНГ и в ограниченном количестве. Конечно года 3 назад парашка готовясь к наступлению 24 февраля-нарушила этот договор и наклепала ракет средней дальности больше договоренного количества.
Украине не нкжно было поддаваться давлению и оставить у себя ракеты средней дальности и яерные боеголовки для этих ракет. Межконтинентальные ракеты с ЯО которые больше всех волновали американцев-их нужно было ликвидировать-тут я не спорю. Ну и в любом случае оставить ракеты средней дальности заменив на них ядерные боеголовки на обычные. А так-же оставить хотя-бы тыс танков и тыс сау и необходимое количество снарядов-снаряды хранятся очень долго и не портятся и их хранение-ничего не стоит
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18.01.2023 11:13 Ответить
леваки США Клинтон, Обама и Байден не только давили, но и покупали, развивали коррупцию в Украине для разоружения. Обама специально приезжал в 2005г разоружать Украину, приезжал сразу после первого майдана. Угадайте - почьему заданию? Онтогда привез в Украину официально 50 млн$ - на булавки чиновникам.
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18.01.2023 11:39 Ответить
О! Крембльовська хрюканина засмерділа.

Геть, падло, геть
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18.01.2023 11:46 Ответить
ага, особливо дата його реєстрації цікава
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18.01.2023 12:50 Ответить
Читай дурня https://www.dailymail.co.uk/news/article-2573557/Flashback-Senator-Obama-pushed-destruction-15-000-TONS-ammunition-400-000-small-arms-1-000-anti-aircraft-missiles-Ukraine.html Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
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18.01.2023 20:57 Ответить
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18.01.2023 20:59 Ответить
Окрім носіїв ЯО там була купа інших девайсів які комуняки з Кравчуком віддали або порізали за власним бажанням- впридачу, щоб підлизати і США і рашці.

Традиційно- подяка 'мудрій більшості' за те що обрали комуняк з Кравчуком, і зафукали злісного 'націоналіста-людожера' Чорновола який жер руськоязичних розп'ятих хлопчиків що понаприїхали з країн Балтії і ГДР
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18.01.2023 14:14 Ответить
Кучма не кращий. Один сдав всі ракети , другие віддав Крим у аренду, третій вліз по вуха в кацапський газ, 4 зовсім відкрито Україну продав кацапу.
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18.01.2023 15:25 Ответить
Трезвая оценка. Далеко не один президент, в этом виновен.
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18.01.2023 16:32 Ответить
Это правда. США наш найбольший союзник сейчас, но они разоружили всех от ЯО, руководствуясь своей безопасностью. Это не умаляет заслуги США сейчас и не умаляет что кацапия+США лишили нас ЯО рука за руку в те времена.
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18.01.2023 15:23 Ответить
Респект ув. Ивану Шумейко за всесторонний анализ сложной ситуации, приведшей к огромны проблемам в сфере обороны Украины. Вы рассуждаете и мыслите, как человек государственного ума. Но, почему Вы не выдвигаетесь кандидатом в депутаты, в мэры ?

Посмотрите, какие презренные ничтожества и тупые воры занимают посты депутатов ВР и мэров:

мэр Полтавы некий Мамай - это просто тупой гопник, мэр Одессы - вор и ватник Труханов, в Верховной раде депутатствует какая-то продажная безмозглая шалава Алахвердова.

Надо отскребать от власти всю эту коррумпированную мразь и ставить на их место честных и талантливых патриотов.

На форуме Цензора огромное количество блистательных порядочных людей, а в Раде 60 % депутатов представляют собой какой-то сброд пустышек, демагогов и воров
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18.01.2023 16:36 Ответить
Это было разоружение побежденных. Этим занимались США, потому что европейцы ни тогда ни сейчас не имели никаких сил и влияния чтобы принимать решения.
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18.01.2023 07:36 Ответить
не займайся підміной понять, якщо на рашку не працюєш.
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18.01.2023 11:48 Ответить
300 тысяч тяжелых снарядов для артиллерии ВСУ это означает в ближайшем будущем как минимум ещё 50 тысяч оккупантов в чёрных мешках.

Поставка снарядов очень кстати: моцковские упыри готовятся к наступления, вот их и встретят с помощью этих 300 тысяч крупных 40-килограммовых "кабанчиков".
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18.01.2023 16:49 Ответить
300'000х50кг = 15'000тон... ого... це ж скільки ж вагонів треба, щоб перевезти з Польщі?
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18.01.2023 06:56 Ответить
2500 ходок автофур( под завязку в одну 120 снарядных ящиков набивают). Вагонов,разумеется, меньше).
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18.01.2023 07:03 Ответить
+10кг заряд
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18.01.2023 07:05 Ответить
Зате скільки хароших руських буде.... Сльози...,сльози заважають мені говорити...
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18.01.2023 07:23 Ответить

У вас нечітка дикція. Це вроджене або наслідок того, що ви не прополоскали рота після ранкового сексу
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18.01.2023 07:14 Ответить
Пані
А давайте я вам скажу на вашій рідній вимові - пошел ты, Ванька в жопу
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18.01.2023 07:23 Ответить
Ось і я вам теж говорю, пані
Не мучте себе на теми військові та політичні. Це вам незнайомо та незрозуміло. Пишіть за те, що ви знаєте та любите - про справи борделя, де ви служите
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18.01.2023 07:40 Ответить
Оце добре!
Як каZZапам подобається-сакральна цифра
Дупи орків будуть рвати снаряди, що мали нищити півсторіччя тому совкових "іхтамнетов" у складі сирійської/єгіпетської армій.
Як це символічно
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18.01.2023 07:11 Ответить
Допригалися євреї. В разі нападу на них Ірану (а до цього все іде) залишаться без снарядів. Хай тоді у пуйла просять
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18.01.2023 07:48 Ответить
Ой, не хвилюйтеся ви так за євреїв, я вас благаю. Спіть спокійно. У євреїв крім цих снарядів є багато іншого БК, бо вони готувалися до війни на відміну від вас.
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18.01.2023 08:30 Ответить
У мене таке враження, що текст новини ви просто не зрозуміли. Це не ізраїльські снаряди. Це американські снаряди на американському складі, розташованому на ізраїльській території. Такі самі є і на американських складах в Еміратах. У разі потреби армія США використовує їх, замість того, щоб перекидати літаками через океан. А в ізраїльській армії є свої склади *********** та свої шляхи постачання. А найголовніше, є військова промисловість, яка у разі потреби цих снарядів наклепає стільки, скільки треба
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18.01.2023 08:44 Ответить
Кучма не кращий. Один сдав всі ракети , другие віддав Крим у аренду, третій вліз по вуха в кацапський газ, 4 зовсім відкрито Україну продав кацапу.
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18.01.2023 15:26 Ответить
Ну вы даёте эти снаряды американские которые собирали с 73года,у нас ещё есть а будет ещё новое,иногда надо менять старое на новое,удачи Украине,мне надо быть таким злым и кусать руку дающиму,который мог и отказать
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18.01.2023 09:20 Ответить
Подібні новини злити можуть тільки кацапів .
Робіть висновки . І не дивіться на прапорці та мову якою написаний коментар .
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18.01.2023 09:31 Ответить
Це здрадофіли, їх робота бачити зраду у всьому. Якщо нема зради в Україні,вони її шукають ззовні.
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18.01.2023 15:27 Ответить
У Израиля любого оружия-выше крыши в том числе своего ПВО(не железный купол) которое способно сбивать баллистические ракеты и по качеству не хуже Петриота а может и лучше. И мне смешно когда Израиль не продает Украине ПВО говоря что у него самому его не хватает но при этом подписывает контракт с Германией на поставку туда ПВО способное сбивать баллистические ракеты(не железный купол). Армия Израиля в мировом рейтинеге по моему 13-место Это при мизерной территории и небольшом количестве населения. Украина иеющая в 8-10 раз большую территорию и в 4 раза больше населения-всего на 18 месте(а было на 22м) Цифры прекрасно говорят о б именно хорошем вооружении армии Израиля+конечно военная подготовка и участие в реальных военных операциях
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18.01.2023 11:19 Ответить
У Израиля своего не хватает для закрытия неба, а в Германию будут делать на заказ с поставкой через несколько лет. Будет создано дополнительное производство под этот заказ. Украине надо прямо сейчас. А прямо сейчас есть только у США
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18.01.2023 11:44 Ответить
И евреи их не "оттопырили" в свою пользу? Склады-то проверьте для начала
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18.01.2023 09:48 Ответить
Vy nemogli by vyvedati dlea agentry putina eschio i kogda, i vo skoliko zhdati gruz u Ravy suki? (****** mestnye).
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18.01.2023 09:53 Ответить
Лежали "на всякий случай" и он пришел -этот всякий случай под названием "сволочи".
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18.01.2023 10:00 Ответить
Як вони їх там під носом у всякої хезболи зберігали?
Жодної тобі калинівки чи лозової не приключилось
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18.01.2023 10:09 Ответить
Ну все-же у всяких бармалейских стран типа Сирии-у них в десятки раз меньше военной силы чем у Парашки и возможностей взорвать склады. Плюс у Израиля Моссаде нет агентов Сирии а в Украине агентов рашки в любых ведомствах хватает
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18.01.2023 11:22 Ответить
Великий респект США, але нагально потрібні ще замінні стволи до гармат. Ще раз велике дякую!!!
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18.01.2023 10:48 Ответить
Гармати поставляють одразу з відповідною кількістю стволів та ЗІП-ів. Це не засрашка. В США та НАТО "постачання" - означає одразу всю номенклатуру необхідного для бойової роботи та базового ремонту "в польових умовах" впродовж "гарантійного строку". Мало того, доктрина НАТО саме в тому і полягає - превентивне створення складів, а головне - виробництв. Вже зараз ЗСУ отримує вироблені снаряди калібру 152мм. І виробляються вони на підприємствах, що фактично навіть належать Україні, але побудовані на території країн НАТО. Бо доктрина НАТО це напряму навіть не дозволяє, а ВИМАГАЄ. Вже створені підприємства та потужності по ремонту ПОВНОЇ номенклатури переданих Україні озброєнь на території країн Балтії, Польщі, Словаччини. Коли вам кажуть "перехід на стандарти НАТО" - це не про перехід з калашів на АР-15 чи зміну польової форми. Це про стандарти забезпечення, навчання, управління та комплектування. І, якщо ви не помітили, країни НАТО реально мільярди вкладають в забезпечення ЗСУ та навчання військовослужбовців ЗСУ.
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18.01.2023 16:56 Ответить
"Поскольку запасы артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии успевать за темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов - Южной Корее и Израилю, говорится в публикации. Обе эти страны самостоятельно не оказывали военной помощи Украине.

Поставки из Израиля осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после войны Судного дня, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил", пишет The New York Times. После этого между Вашингтоном и Иерусалимом был подписан меморандум о том, что США и Израиль могут рассчитывать на эти запасы в кризисной ситуации.

Запасы военного резерва (WRSA-I), предназначенные для Израиля и его союзников, контролировались Европейским командованием США. С сентября 2021 года они под контролем Центрального командования США (Centcom).

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, опубликованному в феврале 2022 года, Израилю было разрешено изымать американские боеприпасы из этого резерва во время войны с "Хизбаллой" летом 2006 года и во время длительной операции "Нерушимая скала" против ХАМАСа в секторе Газы летом 2014 года.

Как отмечает газета, в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке в Украину около 300 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров. Примерно половина из них к настоящему моменту уже отправлена в Европу, через Польшу. В общей сложности, США отправили или пообещали отправить Украине более миллиона 155-миллиметровых снарядов. Украинская армия использует около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц
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18.01.2023 11:48 Ответить
Радісна матеиатика. Кожному свжемобіку по снаряду)
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18.01.2023 12:12 Ответить
снаряди хароші, казламордим за щастя, то ж можна по одному снаряду на декілька казламордих, хай радуюцця і здаров'я усопшим!
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18.01.2023 12:52 Ответить
Все это хорошо. А давайте вспомним, сколько снарядов вывез совок из ГДР в ст. Колбасную. И охраняет все это "добро" какая-то необстрелянная кацапская шелупонь в количестве около 1500 солдат. Для ВСУ их даже атаковать не надо а выставить ультиматум и они сами разбегутся. Все упирается в президента Санду и Румынию. Без их согласия ничего не будет.
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18.01.2023 14:50 Ответить
Непонятно чего они яйца чешут, лучшего момента чем сейчас - не будет, пора открывать второй фронт!
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18.01.2023 15:52 Ответить
300 тисяч серйозна цифра!
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18.01.2023 17:00 Ответить
 
 