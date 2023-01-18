США передадут Украине 300 тыс. артиллерийских снарядов, хранящихся на территории Израиля, - The New York Times

США достигли соглашения по поставке Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов из американских складов, расположенных на территории Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, около половины из которых уже переправлены в Европу и, как ожидается, их доставят в Украину через Польшу.

Следует отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, созданных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.

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