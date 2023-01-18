ВСУ отразили атаки врага в районах 9 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 18 января по поводу российского вторжения.
Так, начались триста двадцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.
6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник за прошедшие сутки. Также произвел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.
Так, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси.
В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона.
За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двуречное на Харьковщине.
На Купянском направлении также обстреляны районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямпольевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении огневе поражене вражеской артиллерии получили Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.
В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные в Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись Антоновке и Херсону, пострадали гражданские люди.
Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из Российской Федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. К тому же, наблюдается нехватка работников в различных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются ввезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.
Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.
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