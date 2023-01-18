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США могут объявить о новой военной помощи для Украины в конце этой недели, - Кирби

кірбі

До конца этой недели США могут объявить о дополнительном пакете оборонной помощи для Украины.

Об этом сообщил советник по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я подозреваю, что вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в сфере безопасности, дополнительном вооружении и возможностях для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов. Возможно, уже в конце этой недели", - сказал он.

Кирби не ответил, будет ли новый пакет включать танки для украинцев, отметив, что "не хочет упреждать то, что мы еще не объявили". По его словам, США сосредоточены на том, чтобы "убедиться, что мы даем Украине то, что им нужно в борьбе, которую они ведут".

"Мы будем продолжать модулировать эти пакеты таким образом, чтобы они больше отвечали потребностям Украины. И если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, могут ли они это сделать", – сказал он.

Также читайте: США передадут Украине 300 тыс. сохранившихся на территории Израиля артиллерийских снарядов, - The New York Times

помощь (7784) США (26511) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+3
Можна ті абрамси розмістити в Одесі, Львові, Тернополі, Вінниці і т.д. і хай «стоять», налогоджують логістику. А все що є там, якщо є, перекинути куди потрібно.
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18.01.2023 08:39
+2
Там головне впирається в пальне - одна з причин, чому в Україні відмовилися від танків Т-80 з газотурбінними двигунами: жере багато пального, "витребенькуватий" щодо його якості і запас ходу малий Танковий дизель - "багатопаливний" "Їсть" все що в нього ллють і вимагає набагато менше пального (до речі - дизель прекрасно працює і на авіагасі Тільки їсть його десь вчетверо менше У нас КрАЗи -паливозаправники на аеродромах часто заправлялися авіагасом)
Крім того - в Україні повно річок та ярів - не встигне танк розігнаться, як треба гальмувать та об"їжджать, чи іншим чином долать перешкоду Тому основна його перевага : швидкість - паралізується
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18.01.2023 08:24
+2
Я знаю! У мене солдати х/б в бензині прали (один пермяк згорів заживо - одягнув сиру форму при температурі повітря десь 35 в тіні зайшов у курилку і закурив)
А тут я враховував варіант, коли дизельні танки при наступі вичерпують запас соляри, підвоз затримується, а поряд - трофейний авіасклад ПММ
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18.01.2023 08:48
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Надіюсь там буде хоч 10 Абрамсів щоб той Шольц заспокоївся.
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18.01.2023 07:58 Ответить
Абрамсів не буде. Там цілий комплекс причин. Короче: рано ще Україні мати свої Абрамси в т.ч. через неможливість їхнього забезпечення обслуговування та пальним.
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18.01.2023 08:13 Ответить
Там головне впирається в пальне - одна з причин, чому в Україні відмовилися від танків Т-80 з газотурбінними двигунами: жере багато пального, "витребенькуватий" щодо його якості і запас ходу малий Танковий дизель - "багатопаливний" "Їсть" все що в нього ллють і вимагає набагато менше пального (до речі - дизель прекрасно працює і на авіагасі Тільки їсть його десь вчетверо менше У нас КрАЗи -паливозаправники на аеродромах часто заправлялися авіагасом)
Крім того - в Україні повно річок та ярів - не встигне танк розігнаться, як треба гальмувать та об"їжджать, чи іншим чином долать перешкоду Тому основна його перевага : швидкість - паралізується
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18.01.2023 08:24 Ответить
Отказывались до 14, после Т-80 были сняты с консервации и поступили в ДШВ и морпехам.
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18.01.2023 08:30 Ответить
Це було вимушено - не до витрат пального, коли треба негайно спинить ворога! Та й трофейних набрали чимало - треба ж їх якось застосовувать?
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18.01.2023 08:43 Ответить
Доступные ресурсы Т-72 заканчиваются,а потери никуда не денутся. С Леопардами идет игра "в долгую", поэтому значительное (в сотнях) количество танков мы сможем получить только от США,и,понятное дело, это будут Абрамс.
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18.01.2023 08:51 Ответить
"Абрамси" для нас - "надто дорога цяцька" Вже простіше отримать (і утримувать) "Челенджери" "Леопарди" та "Леклерки" І рембаза - "під боком", і ремонт в польових умовах можливий, і "плече доставки" запчастин коротше і витрати пального менші А снаряди все одно "уніфіковані"
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18.01.2023 09:11 Ответить
Три разных дизеля, пушка на Челленджере нарезная( снаряды другие,раздельного заряжания),и,главное, их мало,что возвращает нас к моему предыдущему посту).
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18.01.2023 09:18 Ответить
І що? Ти розумієш різницю в ремонті дизеля і "газотурбінного"? Дизельні двигуни у польових ремонтних майстернях ремонтуються - тобто "на коліні", а газотурбінний теба везти на завод! А різницю у відстанях при направленні для ремонту танка та доставці запчастин з Франції Великобританії чи тієї ж Іспанії та США, ти врахував ? "Абрамси" - "танки одного удару" - смертельного Коли повторний не потрібен Це не "трактор в полі" - коли треба ті поля тижнями "утюжить"! А у нас якраз польова затяжна війна
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18.01.2023 09:59 Ответить
Разговор Фомы и Еремы). Я говорю не как и где удобно и что надо, а о том, как вынуждены поступить. На этом все).
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18.01.2023 15:32 Ответить
"Усеруся - но не покорюся!" "Всирайся" і далі - може полегшає!
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18.01.2023 17:36 Ответить
Я тебе не хамил, добра.
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18.01.2023 18:16 Ответить
Я тобі - теж Останній коментар - просто "констатація факту твого неуцтва Добру половину кадрової служби в армії займався військовою логістикою Тому "трішки тямлю" в цьому питанні Ти ж вчепився у "масовість" "Абрамсів" і не бачиш інших чинників які впливають на логістику А без неї неможливо організовувать військові операції
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18.01.2023 18:22 Ответить
При союзі на витрату пального не звертали уваги.
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18.01.2023 08:41 Ответить
Я знаю! У мене солдати х/б в бензині прали (один пермяк згорів заживо - одягнув сиру форму при температурі повітря десь 35 в тіні зайшов у курилку і закурив)
А тут я враховував варіант, коли дизельні танки при наступі вичерпують запас соляри, підвоз затримується, а поряд - трофейний авіасклад ПММ
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18.01.2023 08:48 Ответить
Можна ті абрамси розмістити в Одесі, Львові, Тернополі, Вінниці і т.д. і хай «стоять», налогоджують логістику. А все що є там, якщо є, перекинути куди потрібно.
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18.01.2023 08:39 Ответить
...чему быть,то и случится,нечего громко орать
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18.01.2023 10:10 Ответить
 
 