США могут объявить о новой военной помощи для Украины в конце этой недели, - Кирби

До конца этой недели США могут объявить о дополнительном пакете оборонной помощи для Украины.

Об этом сообщил советник по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я подозреваю, что вы продолжите слышать о дополнительных пакетах помощи в сфере безопасности, дополнительном вооружении и возможностях для Украины, которые поступают из Соединенных Штатов. Возможно, уже в конце этой недели", - сказал он.

Кирби не ответил, будет ли новый пакет включать танки для украинцев, отметив, что "не хочет упреждать то, что мы еще не объявили". По его словам, США сосредоточены на том, чтобы "убедиться, что мы даем Украине то, что им нужно в борьбе, которую они ведут".

"Мы будем продолжать модулировать эти пакеты таким образом, чтобы они больше отвечали потребностям Украины. И если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, могут ли они это сделать", – сказал он.

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