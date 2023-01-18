Общие боевые потери РФ с начала войны – около 117 770 человек (+820 в сутки), 287 самолетов, 3130 танков, 2108 артсистем, 6225 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 января 2023 года составляют примерно 117 770 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 117 770 (+820) человек ликвидировано,
танков - 3130 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 6225 (+10) ед,
артиллерийских систем - 2108 (+4) ед,
РСЗО - 442 (+1) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 287 (+1) ед,
вертолетов - 276 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),
крылатые ракеты – 749 (+0),
корабли /катера - 17 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4889 (+12) ед,
специальная техника – 190 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Тепер немає сенсу намагатись їм щось пояснити. Тільки фізична ліквідація рассєйської державності.
Потім - філософські дебати...
https://youtu.be/JL7Upw23p5U?t=1300#_blank Русские в глубине души знают, что они не могут и не способны со своим взглядом на жизнь, со своим мировоззрением ничего хорошего сделать со своей жизнью. То есть они могут только изгадить где-то что, вылезть на какое-то фортепиано и насрать туда.
«Привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились, не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин… Чистые холопы! И гордость холопская и холопское унижение.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Відкрий Стругацьких - "Палаючий острів" і прочитай Сьогодення між РОсією та Україною описане! "Один в один"!!!
"Покарать вчорашніх "підданих" які "збунтувалися" та "відділилися" коли "Велика країна" втратила сили і змусить їх повернуться в Імперію!
- Нет, не могу... Россияне не хотят этого сами.... Кроме этого, враги, окружившие Россию со всех сторон, не дают этого сделать... Они не хотят, чтобы Россия такой стала... Зато я могу сделать так, чтобы все наши враги жили хуже нас...
Це дуже непогано. Вони зараз можуть поповнюватись на рівні 2000 тис. новеньких орків на добу.
Тобто, зараз динаміка збільшення "другої армії світу" в нулях...
Тож ЗСУ вийшло на результативність, яка описується як "2 батальйони на добу ліквідовано". Кількість поранених у засрашки - вірогідно 3-4 батальйони на добу. Не 6 (з пропорції 1 до 3), бо санітарна служба та евакуація поранених в них - просто на жалюгідному рівні, багато поранених дохнуть на полі бою і формують ті самі "2 батальйони ліквідованих на добу".
Поки що керівникам засрашки цей підхід подобається - кількість ліквідованих їх не цікавить, а якісь "задачі" вони все ж таки "виконують". Ну, коли по 3-4-5 шару трупів своїх попередників, нарешті залазять на покинуті позиції ЗСУ.