Общие боевые потери РФ с начала войны – около 117 770 человек (+820 в сутки), 287 самолетов, 3130 танков, 2108 артсистем, 6225 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 января 2023 года составляют примерно 117 770 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 117 770 (+820) человек ликвидировано,

танков - 3130 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 6225 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2108 (+4) ед,

РСЗО - 442 (+1) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+1) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли /катера - 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4889 (+12) ед,

специальная техника – 190 (+0).

Читайте: В течение 17 января россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 23 обстрела с РСЗО, - Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.