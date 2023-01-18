У Путина до сих пор есть в Европе тайные союзники, - премьер Испании Санчес
Во многих странах Европы остались сторонники Владимира Путина и российских властей, временно скрывающих свои симпатии к Москве
Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Русский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и вернуть время назад. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", - сказал Санчес.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по связям с Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Также в тесных отношениях с российской "верхушкой" обвинили главу агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома.
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Це просто ідіоти.
Корисний ідіот носить вишиванку та несе ахінею.
Арештович таким придурювався.
Пока не будут арестованы хотя бы такие уроды, как Шредер, Меркель и Курц, то это никогда не кончиться. Почему в Южной Корее каждого президента сажают и сажают за дело? Почему просвещенная Европа так не может? А ведь в Корее культ пожилых людей просто невообразимо оценить, там старикам все прощают.