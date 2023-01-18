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У Путина до сих пор есть в Европе тайные союзники, - премьер Испании Санчес

путін

Во многих странах Европы остались сторонники Владимира Путина и российских властей, временно скрывающих свои симпатии к Москве

Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Русский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и вернуть время назад. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", - сказал Санчес.

Также читайте: Зеленский о Берлускони: Он повторяет слова Путина

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по связям с Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Также в тесных отношениях с российской "верхушкой" обвинили главу агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома.

Берлускони Сильвио (156) Испания (860) путин владимир (31225) россия (95418) Санчес Педро (41)


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Топ комментарии
+7
Там є і не приховують це бо грошикі не пахнуть. Чого стоять мадяри з сербами. Я вам скажу ба більше не поодинокі союзники а цілі країни.
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18.01.2023 08:43
+6
КДБ десятки років вербувало агентуру.
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18.01.2023 08:43
+6
Прихильники вбивці -нациста , самі є нацистами і вбивцями .
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18.01.2023 08:58
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КДБ десятки років вербувало агентуру.
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18.01.2023 08:43 Ответить
"У багатьох країнах Європи залишилися прихильники путлєра" . Так і є, тільки не "прихильників", а запроданців, які за гроші і матір свою продадуть. І в Україні таких виродів, на жаль, ще дууууже багато.
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18.01.2023 10:00 Ответить
Там є і не приховують це бо грошикі не пахнуть. Чого стоять мадяри з сербами. Я вам скажу ба більше не поодинокі союзники а цілі країни.
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18.01.2023 08:43 Ответить
мадяри з сербами то НЕ приховані...а ось у Німеччині, Австрії, Швейцарії слід прихованих шукати
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18.01.2023 11:45 Ответить
Любящие маньяка на расстоянии, ну-ну, когда благодаря таким очередной рейх зайдет на территории, БДСМ уже будет без согласия.
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18.01.2023 08:46 Ответить
Та прямо таки таємних...
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18.01.2023 08:47 Ответить
А Орбан що теж таємний.
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18.01.2023 09:40 Ответить
А в вишиванках їх скільки!
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18.01.2023 08:53 Ответить
Оце ти вчора зареєструвався щоб написати таку геніальну думку?
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18.01.2023 09:02 Ответить
Тобі відомо коли я під стіл пішком ходив, салага?
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18.01.2023 09:37 Ответить
Корисні ідіоти посадовили блазня на трон під час війни і сказали хуже нібудіт.
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18.01.2023 09:45 Ответить
Чим вони корисні?
Це просто ідіоти.
Корисний ідіот носить вишиванку та несе ахінею.
Арештович таким придурювався.
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18.01.2023 09:57 Ответить
Не прикидуйся, все ти розумієш. При зеленому клоуні Україна ослабла у військовому відношенні і ***** вирішило що настав час діяти. Адже три роки нічого не робилось для збільшення обороноздатності. Недарма кремль сприяв сходженню блазня на трон.
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18.01.2023 10:11 Ответить
Прихильники вбивці -нациста , самі є нацистами і вбивцями .
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18.01.2023 08:58 Ответить
Які прозорливі іспанці! А танки не дають!
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18.01.2023 09:04 Ответить
шо там шукати?

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18.01.2023 09:05 Ответить
анжела -ШтаZZі чи уральський циган ну вже такі таємні що аж нікуди
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18.01.2023 09:16 Ответить
для багатьох гроші не пахнуть, навіть криваві нафто-рублі.
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18.01.2023 09:17 Ответить
Колись мій покійний Батько казав,що за бугром залишилися "сплячих" агентів дохлого КГБ після розпаду Совка близько з півмільйона аж до мільйона...
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18.01.2023 09:29 Ответить
А где же мораль этих высокодуховных европейцев.
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18.01.2023 09:38 Ответить
Они и в Украине есть и все известны. Мне непонятно одному, почему этот путинячий скот не уничтожен в Украине и их имущество не конфисковано?
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18.01.2023 09:53 Ответить
французы и немцы всегда "обиженные" в геостратегии. А тут товарищ Пу "понимает и помогает", но в последний год все как то затихарились, все может быть. Немного истории. Максим Пешков на гребне дутой славы выехал на Капри, со своим борделем жил на гонорары в Европе. Одновременно вносил деньги на финансирование "правого дела". Его маклером устроился Парвус, он ведал переводами для соцдеков Европы и России. И, ясное дело, в один момент выяснилось, что исчезло 100 тыс. В ответ на претензии Пешкова о возврате, Парвус прислал Пешкову фотку девицы и уведомил, что деньги он прогулял с ней, больно красивая. Пешкову стало горько, и он разорвал отношения с "ленинцами". Это уже потом Пешков начал бедствовать и вернулся. Но тут Парвус, одесский негой, вместе с земляком Сиднеем Рейли, открыли "Рога и копыта" с немцами на финансирование поражения России в ПМВ и из первых двух лямов сразу под видом покупки оружия в Турции, унесли лям. Финансы потом приходили минуя Парвуса. Сразу же после революции Ленин отдавал полученные деньжата золотишком, всего должен был отдать 140 тон через персов, но успели только 43. Что интересно, переговорщик от немцев потом 10 лет был послом в СССР до 27 года, так сказать смотрящим. Как говорил тоже одесский негой остап Ибраги мович - с тех пор как человечество создало деньги, перед ним стал вопрос -где их взять. Европа берет и давно.
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18.01.2023 09:54 Ответить
Так и есть. 75% Австрии (сюда же Венгрия входит, они не самостоятельны, по сути рупор австрийских олигархов), 40% Италии, 30% Германии до сих пор под кацапами. Бабки и пропаганда, которую сделали тоже на бабки, не все могут позволить себе закупать десятками тысяч мобильные телефоны и организовать фабрику троллей в этих странах.

Пока не будут арестованы хотя бы такие уроды, как Шредер, Меркель и Курц, то это никогда не кончиться. Почему в Южной Корее каждого президента сажают и сажают за дело? Почему просвещенная Европа так не может? А ведь в Корее культ пожилых людей просто невообразимо оценить, там старикам все прощают.
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18.01.2023 10:14 Ответить
Да какие тайные? Явные все и подряд по алфавиту! Но есть одна страна, где подобной швали во сто раз больше, и все от райисполкома до верхушки, каждый второй! Пока не перестреляем 5 колону, победы не будет. Все сроки давно вышли. В стране война, и должна быть власть только в руках военных. Мировая практика последних 500 лет.
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18.01.2023 10:47 Ответить
Адміністрація, не доречніше було в новині з цитатою міністра Іспанії вставити фотку міністра Іспанії?
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18.01.2023 11:26 Ответить
Кто же эти тайные и никому не известные субъекты😂😂😂?
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18.01.2023 13:47 Ответить
 
 