У Путина до сих пор есть в Европе тайные союзники, - премьер Испании Санчес

Во многих странах Европы остались сторонники Владимира Путина и российских властей, временно скрывающих свои симпатии к Москве

Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Русский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и вернуть время назад. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", - сказал Санчес.

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по связям с Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Также в тесных отношениях с российской "верхушкой" обвинили главу агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома.