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Новости Война
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Экскомандующий НАТО в Европе Кларк: Прекрасно, что даем 10 танков. Но Украине нужны 300-500

кларк,веслі

Западные страны должны дать Украине сотни танков и артиллерии.

Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Запад должен делать гораздо больше, особенно после атаки России на жилой дом в Днепре.

Он добавил, что РФ не намерена отступать, а российский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать больше сил и провести еще одно наступление.

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"Мы должны дать Украине оружие, чтобы прогнать Россию… Прекрасно, что мы дарим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Прекрасно, что мы стараемся послать им еще несколько гаубиц. Этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", - сказал Кларк.

НАТО (9970) оружие (10203) помощь (7784) танк (2250) Кларк Уэсли (5)


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Топ комментарии
+4
Ну так дедушка американец, единственный кто может дать столько танков это США. У остальных просто столько нет.
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18.01.2023 08:48
+4
а сколько танков за год изготовил зеля? бабки на дороги и земарафон есть, а на танки нет.
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18.01.2023 08:53
+3
Вже всі вуха прожужжали.
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18.01.2023 08:48
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Начніть хоч з цих, а то тільки розмови на усіх рівнях
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18.01.2023 08:47 Ответить
Вже всі вуха прожужжали.
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18.01.2023 08:48 Ответить
Британія вже почала та інших закликає.

ви там краще слідкуй, щоб Німеччина 15 леоп'ордів не надала, бо вам жеж самим треба.
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18.01.2023 11:18 Ответить
Ну так дедушка американец, единственный кто может дать столько танков это США. У остальных просто столько нет.
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18.01.2023 08:48 Ответить
Я ж казав що Цензор читає увесь світ. Навіть з Іпонії тут пишуть.
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18.01.2023 08:50 Ответить
аригато коничива ямете кудасай
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18.01.2023 08:54 Ответить
Дуже цікаво, але не зрозуміло. Я по іпоцькому ні в зуб ногою.
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18.01.2023 08:57 Ответить
Я переведу. Обрыгаю, обкончаю, Ямато куда скажешь! Шутка утренней среды
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18.01.2023 09:57 Ответить
да не только США может дать , Европа тоже может дать много , дайте Залужному что он просит а там посмотрим я в него верю
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18.01.2023 08:58 Ответить
Дедушка Байден обещал пуйлу не давать - а не то тот покажет подпись байдена под их общим договором проделанном в Женеве в 2021г
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18.01.2023 11:21 Ответить
Ну то дайте 300-500.
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18.01.2023 08:48 Ответить
На "дай" не звикай. Треба своє мати
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18.01.2023 08:52 Ответить
Та забирай хоч 1000 танків, тільки по-приколу.
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18.01.2023 09:04 Ответить
Хоч би 200 ті дали.
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18.01.2023 09:17 Ответить
а сколько танков за год изготовил зеля? бабки на дороги и земарафон есть, а на танки нет.
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18.01.2023 08:53 Ответить
На танках столько не украдешь, а "молодым профессионалам" из власти нужно где-то харчеваться.
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18.01.2023 09:00 Ответить
Раша изготавливает 80 танков в год
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18.01.2023 11:22 Ответить
Кожен 'ex' зараз може говорити більше ніж коли був на посаді, але від цього нічого не зміниться.
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18.01.2023 08:55 Ответить
Ну 30 країн НАТО кожна по 10 танків і буде 300. Хто не зможе й 10 дати танків, як от Угорщина, то Польща може й усі 60.
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18.01.2023 09:01 Ответить
Польша уже дала 350+ ед.и Чехия 150+ед. "Дайте по 10").
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18.01.2023 09:08 Ответить
Булаб така можливість зробити коридор для русні аж до Німечини , вони там заможніші ніж ми , а воювати і давати зброю не хотять )
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18.01.2023 09:03 Ответить
Та яка різниця 10 чи 500 танків, все одно переможемо.
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18.01.2023 09:06 Ответить
Різниця в тому що якою ціною.
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18.01.2023 09:24 Ответить
гра - добрий ЕКС - поганий ЧИННИЙ
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18.01.2023 09:33 Ответить
РабZeя приступила к расконсервации советских танков Т-34 в Читинской области их будут приводить в чувство...
Вторая армия Третьего Мира после Зимбабве и Эритреи 😛😛👽💀☠️💥💥👹👺обезьяны б🦍🦍🦍с КАЛен вставатели 🦍☠️💀👽🔥💥
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18.01.2023 09:41 Ответить
У немцев на 22 июня было 3 330...на ходу 2900...,на сегодня Украина меньше чем за год утилизировала более 3000 рюZкого металлолома...ещё 6000 БТР...
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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18.01.2023 09:45 Ответить
Надо бы им там побыстрее шевелиться а то сильно жиром заросли, стали неповоротливыми а некоторые отупели от хорошей жизни.
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18.01.2023 09:50 Ответить
Враховуючи розвиток ******** птрк,інтенсивність боїв навіть ці цифри є невеликими.Але якою ця кількість не буде остаточною,її треба надати українцям,щоб ЗСУ змогли зламати хребет цьому звірові ,тому що заяви х.йло про відновлення впливу на країни варшавського договору є його мінімальною задачею.
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18.01.2023 10:04 Ответить
Малое число и даром не поможет. 300-500 потребует колоссальной технической базы запчастей и ремонтников. Когда учить? Просто отдать все т-72 из варшавского договора, что консервации стоят, или пусть выкупят на ходу что в 3 странах. Это относительно быстро, и здесь сразу в бой. Западу реально нужно перемирие, а нам только победа. Для победы они не дадут никогда. Ведь тогда пойдет 3 мировая. Кацапы--- великолепно на этом играют.
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18.01.2023 10:04 Ответить
...слушайте Уэсли,он знает что говорит...Я знаю что надо было вчера....
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18.01.2023 10:08 Ответить
Німеччина сама не дає та іншим не дозволяє. Шольц хоче поблище познайомитись з рускім міром.
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18.01.2023 11:05 Ответить
Всі ці "колишні" високопосадовці такі розумні...
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18.01.2023 12:02 Ответить
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18.01.2023 12:10 Ответить
 
 