Экскомандующий НАТО в Европе Кларк: Прекрасно, что даем 10 танков. Но Украине нужны 300-500

Западные страны должны дать Украине сотни танков и артиллерии.

Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Запад должен делать гораздо больше, особенно после атаки России на жилой дом в Днепре.

Он добавил, что РФ не намерена отступать, а российский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать больше сил и провести еще одно наступление.

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"Мы должны дать Украине оружие, чтобы прогнать Россию… Прекрасно, что мы дарим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Прекрасно, что мы стараемся послать им еще несколько гаубиц. Этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", - сказал Кларк.