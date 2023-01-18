Конфискация замороженных российских средств может изменить ход войны - премьер Финляндии Марин

Замороженные в мире российские средства необходимо направить на помощь Украине, что позволит изменить ход войны.

Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убеждена, что повлиять на ход войны в Украине могут замороженные средства, которых много: российского центробанка, олигархов. Я понимаю, что с юридической точки зрения это очень сложно, но нам необходимо найти способ использовать эти средства для поддержки Украины и ее восстановления". ", - сказала Марин.

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По ее убеждению, "это может повлиять на ход войны больше, чем кажется, поскольку за этими деньгами стоит много интересов".

"Конечно, все этим решить не удастся, но такой подход мы еще не попытались. Необходимо найти юридические механизмы использования этих средств для поддержки Украины", - подчеркнула премьер-министр.