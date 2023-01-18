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Новости Война
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Конфискация замороженных российских средств может изменить ход войны - премьер Финляндии Марин

санна,марін

Замороженные в мире российские средства необходимо направить на помощь Украине, что позволит изменить ход войны.

Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я убеждена, что повлиять на ход войны в Украине могут замороженные средства, которых много: российского центробанка, олигархов. Я понимаю, что с юридической точки зрения это очень сложно, но нам необходимо найти способ использовать эти средства для поддержки Украины и ее восстановления". ", - сказала Марин.

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По ее убеждению, "это может повлиять на ход войны больше, чем кажется, поскольку за этими деньгами стоит много интересов".

"Конечно, все этим решить не удастся, но такой подход мы еще не попытались. Необходимо найти юридические механизмы использования этих средств для поддержки Украины", - подчеркнула премьер-министр.

конфискация (599) россия (95418) Финляндия (957) Марин Санна (20)


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Риски имиджевых потерь после "конфискации" значительные. И неизвестно как этими деньгами распорядятся украинцы (они до сих пор считают Украину коррумпированной). Лучше уж пока у себя любимых побудут.
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18.01.2023 09:05 Ответить
Так Україна і є СИЛЬНО корумпованою. На жаль.
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18.01.2023 14:50 Ответить
і лишиться такою.
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18.01.2023 18:59 Ответить
Заморожені і конфісковані кошти кацапів друга тема на пустому місці. Читала тут,як сама Україна пише про ці кошти, ні обліку, ні відповіді, нічого. Куди, для кого, кому, а повинні бути на ЗСУ ,зброю, тіж самі танки і снаряди.....у зелену прірву
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18.01.2023 09:17 Ответить
Хід війни може змінити потужніша зброя!
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18.01.2023 09:23 Ответить
Бухта мотузки для слуг... і ящик мила. Ото би точно змінило хід війни.
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18.01.2023 09:31 Ответить
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18.01.2023 09:30 Ответить
Не буде ніяких конфіскацій! Для лібералів різного гатунку, які керують Європою та США і Канадою, "священна приватна власність" є ліберальним непорушним символом віри. А такі речі, як суспільна необхідність, не розглядаються взагалі, або робиться лицемірний вигляд, що це якось турбує ліберальні влади.
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18.01.2023 12:39 Ответить
 
 