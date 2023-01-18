459 детей погибли и более 909 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 18 января 2023 более 1368 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 909 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63", - говорится в сообщении.

Стало известно еще о троих погибших детях и троих раненых в результате ракетной атаки врага на жилой дом в г. Днепр 14 января. В настоящее время погибли 6 детей. 17 ранены.

Также стало известно, что в результате обстрелов г. Мариуполь Донецкой области в марте 2022 года получили ранения девять детей от 5 до 17 лет.

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