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Новости Война
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ВСУ, вероятно, вышли из Соледара и обороняются в окрестностях Бахмута, - британская разведка

соледар

До конца дня 16 января украинские войска "скорее всего вышли" из города Соледар на Донбассе, оставив его под контролем российских военных и ЧВК "Вагнера". Украинские силы, вероятно, создали новые оборонительные рубежи на западе.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном утром 18 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наступление России на Соледарь в основном состояло из сил "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы предотвратить охват большего населенного пункта Бахмут. Один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением", - говорится в сообщении.

"Снимки показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжали подвергаться интенсивному артиллерийскому обстрелу. Украинские силы почти наверняка продолжают оборону от российских сил в окрестностях города", - добавили в разведке.

Смотрите: Тела российских захватчиков, ликвидированных вблизи Соледара. ВИДЕО 18+

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

Великобритания (4941) разведка (4171) Соледар (80)


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Топ комментарии
+35
Головне зберегти життя наших військослужбовців. Вважаю, що задача виконана сповна, добряче перемололи вагнерів.
Нехай ворожі кулі оминають стороною наших бійців.
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18.01.2023 09:48
+18
НІ, все це наслідки "асфальту" та байдужості 73% (спецоперацію з вагнерівцям наприклад).
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18.01.2023 10:02
+17
То зеленський не загинув за Соледар?
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18.01.2023 09:47
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Післязавтра, вилетять із сором.. проте тисячі чмобиків там поклали.
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18.01.2023 09:46 Ответить
В нас половина такі самі мобіки, це тільки тут ботам говноротим все хіхоньки-да хахоньки
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18.01.2023 10:16 Ответить
Тобі б висловлюватися скромніше.. набагато скромніше...
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18.01.2023 10:41 Ответить
У наших є мотивація воювати.
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18.01.2023 11:41 Ответить
Арестович, перелогінся!
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18.01.2023 09:49 Ответить
Яку? ЗСУ біля Соледар, а не в Соледар. Порошенко сьогодні також був біля міста. ЗСУ вийшли і не учора
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18.01.2023 09:57 Ответить
Тянули с новостью не понятно зачем, еще британское агенство дали эту инфу 16 числа
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18.01.2023 09:47 Ответить
Дума,що тягнули з новиною свідомо.Припустимо ворог отримав гарантійну інформацію,що місто повністю ним контролюється,а отже є інформація,що ЗСУ відійшли в якомусь певному напрямку,й тоді можна координувати свою дальнобійну артилерію чи системи,чи літаки і гелікоптери саме туди.Якщо ж інформація не підтверджується,то для ворога є "стрьомно " крити місто,бо можуть й по своїх дати.Десь так.
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18.01.2023 09:51 Ответить
То зеленський не загинув за Соледар?
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18.01.2023 09:47 Ответить
Там (на околиці) була спроба 13 (ні! - 14-го...) замаху, але, на щастя, знову невдала...
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18.01.2023 09:56 Ответить
Він там втратив свого найкращого друга - лисого з квартала.
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18.01.2023 10:01 Ответить
Головне зберегти життя наших військослужбовців. Вважаю, що задача виконана сповна, добряче перемололи вагнерів.
Нехай ворожі кулі оминають стороною наших бійців.
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18.01.2023 09:48 Ответить
Та що кацапам втрата зеків? Зброя залишилась, поле бою - за ними. Призовуть нових кондомів, чи на зоні пригожин назбирає. А території втрачаємо, і для Бахмуту нічого доброго .
А у ЗСУ теж втрати чималі на жаль, а з обученим і нормально озброєним поповненням - проблеми.
Здається Рєзніков і маляр багато говорять зайвого і недосттньо роблять з питань, за які саме МО відповідає.
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18.01.2023 10:26 Ответить
Так це зеки, але у них тепер меньше буде бажання служити у вагнера.
Проблеми з поповненням тобі особисто відомі, чи моніториш ситацію?
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18.01.2023 10:47 Ответить
Орки уже рудник 7 захватили и соль а наши только соизволили опубликовать про соледар
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18.01.2023 09:52 Ответить
А что это меняет?
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18.01.2023 10:48 Ответить
Это все следствие недостатка вооружений украинской армии.
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18.01.2023 09:53 Ответить
НІ, все це наслідки "асфальту" та байдужості 73% (спецоперацію з вагнерівцям наприклад).
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18.01.2023 10:02 Ответить
Цим 73% і зараз байдуже. Їх переріжуть як стая вовків отару овець.
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18.01.2023 10:04 Ответить
Таке враження що поширюючи відверту брехню ,й змушуючи до того ж відповідні структури ЗСУ й Генштабу, влада цілеспрямовано руйнує довіру українців до Армії!
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18.01.2023 09:54 Ответить
До Армії? Скоріше до оп,бо Соледар був політичним напрямком ставки одного з 95. Згадайте на хвилину маряну з її поїздкою з стаєю генералів в Сєверодонецьк
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18.01.2023 10:00 Ответить
До ОП?! Довіра?! Перехрестіться!
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18.01.2023 10:14 Ответить
Ради этого и была вся эта история с аферистовичем. Все только про него и говорили, отвлеклись от Соледара. Но вообще, даже если и вышли, то в этом ничего страшного нету. Но земанде надо же пиар... А на отступлении не попиаришся
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18.01.2023 09:57 Ответить
Та вже тиждень як вийшли, яке ще "ймовірно".
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18.01.2023 09:59 Ответить
Обычная тактика смягчения удара по имиджу власти, которая используется во всем мире. Все отрицать пока всем не станет все равно. Целую неделю делались вбросы как ЗСУ действуют в центре города, что идут бои в городе. Хотя CNN неделю назад писали про организованный вывод который наблюдали собственными глазами.
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18.01.2023 10:11 Ответить
А все через те, що резерви не перекинули на допомогу. Це ми маємо наступати, а не орки. Тепер відбивати цей Соледар і в нас будуть втрати.
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18.01.2023 10:03 Ответить
Це не правда, і резерви були і техніка і зброя. Збій в управлінні є головним джерелом втрати міста. Коли працює політика оп, міста страждають.
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18.01.2023 10:09 Ответить
Тож бо і воно, тож бо і воно.
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18.01.2023 10:41 Ответить
Збереження життя захисників, а не тупа м'ясорубка. Соледар викрив багато проблем в керуванні ЗСУ. Знову піар, знову "шашки на голо",замість аналізу дій на місці і довіри тому ж сержанту,який володіє ситуацією. Поки оп буде заважати ЗСУ, буде ще не один Соледар. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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18.01.2023 10:04 Ответить
Орки тупо взяли кількістю. А ми свої резерви пожаліли, мабуть на весну.
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18.01.2023 10:10 Ответить
Ви хоч раз прочитали новини, чи просто пишите від безділля?
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18.01.2023 10:19 Ответить
Просто их расстреливают снайперским огнем из арты. Лапти вынуждены дробится, а эта тактика только в н.п и лесах перелесках. Но царь заявлял, что он для победы и 300 тыс положит "под траву". И ложит, а своим только говорит-жить стало лучше,веселей, так что размножайтесь.
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18.01.2023 10:10 Ответить
Так, зараз є деякий смуток, але уявіть собі розпач московії коли наші війська звільнять Севастопіль.
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18.01.2023 10:12 Ответить
Ну для страусів, які ховали голову в піску від реальності, то це може і новина.
Для людей які моніторять ситуацію, то це вже і так відомо. Як і те що, нажаль, є багато наших полоненних у москальні.
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18.01.2023 10:27 Ответить
********* напружившись в одному місці може досягти захвату якогось ПГТ, виснажившись та отримати пірові пабєду, головне щоб після цього їх продовжували вибивати загалом.
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18.01.2023 11:55 Ответить
 
 