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Новости Война
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РФ держит в Черном море 6 носителей "Калибров". Общий залп – 44 ракеты. ИНФОГРАФИКА

калібр

В Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых шесть носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 44 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - говорится в сообщении.

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За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю - 35 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 18 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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РФ держит в Черном море 6 носителей Калибров. Общий залп – 44 ракеты 01

ВМС (1464) ракеты (3561) Черное море (1476)


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СВИНОСОБАКОСКОТИНЫ,,,
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18.01.2023 10:19 Ответить
Засуньте в сраку свої носії,їх ніхто не боїться є підводний дрон Притули і його супутник,застосуєм,мало не покажеться
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18.01.2023 10:22 Ответить
топить эти корыта пора
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18.01.2023 10:23 Ответить
д'єрмак не дозволяє!
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18.01.2023 11:00 Ответить
коли вже ці ракетоносії ляжуть на дно
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18.01.2023 11:49 Ответить
шо получается лучше всего,так єто констатировать наличия
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18.01.2023 13:22 Ответить
Мене не цікавити кількисть носіїв,мене цікавить коли вони підуть ко дну?
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18.01.2023 14:00 Ответить
 
 