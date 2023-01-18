РФ держит в Черном море 6 носителей "Калибров". Общий залп – 44 ракеты. ИНФОГРАФИКА

В Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых шесть носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 44 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - говорится в сообщении.

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За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю - 35 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 18 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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